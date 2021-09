Journée internationale de l’air pur pour un ciel bleu : une campagne en ligne dirigée par Pune appelle à des avis publics les jours de mauvaise qualité de l’air

in

Le thème pour 2021 était « Un air sain, une planète saine ».

Journée internationale de l’air pur pour un ciel bleu : Une première campagne du genre a débuté pratiquement mardi dans l’État du Maharashtra. Au cours de la campagne virtuelle, les citoyens ainsi que les organisations de la société civile de tout l’État ont demandé aux autorités locales urbaines d’émettre des avis de santé publique obligatoires à temps pour alerter les citoyens les jours où l’air est «mauvais». Selon un rapport publié dans IE, ces avis aideraient les groupes vulnérables à rester à l’abri des effets graves sur la santé causés par la pollution de l’air. La campagne a été menée par Pune, mais des villes comme Mumbai, Chandrapur et Nagpur, qui sont des villes à but non lucratif, ont également participé à l’événement, a ajouté le rapport.

Les jours de mauvais air font référence aux jours où la qualité de l’air est mauvaise, l’indice de qualité de l’air (IQA) dépassant les limites considérées comme sûres pour n’importe quel endroit. Ces niveaux peuvent être inférieurs aux niveaux faibles, très faibles ou dangereux.

Une ville non conforme fait référence à une ville qui ne répond pas à la norme de qualité de l’air établie par le gouvernement de l’Union indienne. Le Maharashtra à lui seul compte 19 villes non atteintes/plus d’un million, indique le rapport, et ce chiffre est le plus élevé de tous les États du pays.

Mardi a été sélectionné pour commencer la campagne en ligne parce que le 7 septembre est marqué comme la Journée internationale de l’air pur pour un ciel bleu, et cette année, c’était la deuxième fois que cette journée était célébrée. Le thème pour 2021 était « Un air sain, une planète saine », a ajouté le rapport. Le thème a été choisi dans le but de souligner l’impact de la pollution de l’air sur la santé des personnes, avec un accent particulier sur la pandémie de COVID-19.

Le rapport cite en outre le fondateur de la Waatavaran Foundation, basé à Mumbai, Bhagwan Kesbhat, disant que la campagne ne se limite pas au Maharashtra et peut être soutenue par les citoyens de toute l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.