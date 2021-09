Journée internationale de l’alphabétisation 2021 : pourquoi les cours de crypto-monnaie devraient être inclus dans la littératie financière maintenant

Même dans les petites villes et villages, un grand nombre de personnes qui n’ont probablement jamais été exposées à des actifs comme les actions et les fonds communs de placement, empruntent la voie de la cryptographie pour changer leur fortune. Image représentative

Journée internationale de l’alphabétisation 2021 : Dans un monde plein de risques et d’incertitudes, la portée de la littératie financière ne cesse de s’étendre. Plus encore, au milieu de la popularité croissante et de l’adoption des actifs cryptographiques (crypto-monnaies) en Inde.

Le marché de la crypto est trop grand pour être ignoré. Considérez quelques chiffres : la capitalisation boursière mondiale de la crypto à ce jour est de 2,12 billions de dollars, selon CoinMarketCap. En Inde, le marché des crypto-monnaies est passé de 923 millions USD en avril 2020 à 6,6 milliards USD en mai 2021, soit une moyenne de 50% par mois. Plus de 1,5 crore d’Indiens sont déjà investis dans la crypto, selon la plateforme de données blockchain Chainalysis.

Alors que l’engouement autour de la crypto se renforce à travers les médias sociaux, le bouche-à-oreille, les publicités, les influenceurs, etc., de plus en plus de personnes, dotées de peu de connaissances financières ou technologiques, sautent dans le train de la crypto, dans l’espoir de gagner de l’argent rapidement. Même dans les petites villes et villages, un grand nombre de personnes qui n’ont probablement jamais été exposées à des actifs comme les actions et les fonds communs de placement, empruntent la voie de la cryptographie pour changer leur fortune. Mais cela peut être dangereux en l’absence d’une bonne compréhension !

« Les actifs cryptographiques sont devenus la nouvelle classe d’actifs. Malgré l’incertitude réglementaire, les Indiens ont adopté la cryptographie. L’Inde se classe au deuxième rang du Global Crypto Adoption Index publié par Chainalysis. Des investisseurs avisés, des millennials et même des habitants des villes indiennes de niveau 2 et 3 ont commencé à investir dans les crypto-monnaies », a déclaré Sharat Chandra, Blockchain et Emerging Tech Evangelist à Fe Online,

On pense que seul un client informé peut prendre les bonnes décisions financières. Même RBI dit dans sa « Stratégie nationale pour l’inclusion financière 2019-2024) », que « la littératie financière permet à un client d’avoir la connaissance nécessaire des produits disponibles, la capacité de choisir le bon produit et le mécanisme disponible pour le règlement des griefs ».

La littératie financière est donc importante. Et inclure des cours sur les crypto-monnaies dans les programmes de littératie financière est probablement le besoin du moment.

Comme Nischal Shetty, PDG de l’échange de crypto WazirX, a déclaré à FE Online : « Dans le monde d’aujourd’hui, être analphabète financièrement, c’est comme être un batteur/batteuse face à un joueur de bowling rapide sans casque.

« Avec les nombreuses opportunités d’investissement disponibles, il est essentiel pour nous d’avoir des compétences financières. Et, la littératie financière inclut désormais la crypto-monnaie. La crypto a ouvert la porte à la liberté financière comme jamais auparavant, mais beaucoup de gens ne sont pas préparés à comprendre la crypto et à vraiment exploiter son pouvoir », a déclaré Shetty.

Approche imparfaite

Edul Patel, PDG et co-fondateur de la plateforme de trading crypto basée sur des algorithmes Mudrex, a déclaré : « Les crypto-monnaies sont les nouveaux entrants dans les classes d’actifs. Cependant, plusieurs personnes qui investissent dans les cryptos le considèrent toujours comme un raccourci pour gagner de l’argent rapidement. C’est une approche totalement erronée. Les crypto-monnaies doivent être considérées comme une couverture contre de multiples facteurs. La pandémie de coronavirus nous a montré l’importance d’avoir une couverture sur les marchés financiers. »

Tenir compte de la volatilité

Shetty a suggéré que les investisseurs devraient tenir compte de la volatilité des investissements en crypto-monnaie. « Par exemple, nous avons récemment assisté à une forte baisse des prix de la cryptographie. Bien que cette fluctuation soit naturelle avec la crypto-monnaie, il faut prendre des décisions éclairées et comprendre comment fonctionne le marché de la crypto avant d’investir. Par conséquent, la littératie financière devrait inclure la cryptographie et ce n’est pas à débattre. »

Pourquoi l’alphabétisation crypto est nécessaire

Avec des milliers de pièces cryptographiques en circulation, il est nécessaire d’être sensibilisé et informé sur les actifs numériques et les risques associés pour protéger l’intérêt des investisseurs.

« Le fait que le gouvernement indien envisage de classer les crypto-monnaies en tant que classe d’actifs souligne l’importance de l’éducation des investisseurs. La crypto, une classe d’actifs relativement nouvelle par rapport aux actifs traditionnels, est plus volatile. Par conséquent, l’éducation et l’alphabétisation sur les actifs numériques sont nécessaires pour s’assurer que les gens sont conscients des avantages et des inconvénients et ne deviennent pas la proie des stratagèmes de Ponzi », a déclaré Chandra.

Patel a déclaré que la littératie financière sur les cryptos nous permettrait de considérer cette classe d’actifs spéculative comme une puissante couverture contre l’inflation et d’autres événements de « cygne noir ».

«De même, la diversification entre les classes d’actifs en général et entre les cryptos, en particulier, aiderait un investisseur à traverser des périodes volatiles. De plus, la connaissance des crypto-monnaies et de leurs cas d’utilisation empêcherait les investisseurs de se précipiter vers des cryptos aléatoires, où les investisseurs finissent par perdre la totalité de leur capital. De telles leçons précieuses sont vitales pour toute personne qui souhaite acquérir une littératie financière », a déclaré Patel.

