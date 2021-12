Journée internationale de préparation aux épidémies 2021 : un aperçu de la stratégie épidémique de l’Inde dans le passé

La préparation aux épidémies est importante pour éviter que les structures de soins de santé à travers le monde ne s’effondrent sous le fardeau accru qui accompagne généralement les épidémies.

Journée internationale de préparation aux épidémies 2021 : Le 27 décembre est marqué comme la Journée internationale de la préparation aux épidémies. La préparation à une pandémie a toujours été un aspect important pour les autorités sanitaires du monde entier. Dans le passé, des épidémies de maladies telles que le virus Zika, la grippe porcine, etc., ont conduit les pays à prendre des précautions et à accroître leur vigilance. Cependant, c’est l’éclatement de la pandémie de coronavirus qui a commencé il y a deux ans qui a vraiment fait ressortir le besoin d’une solide stratégie de préparation aux épidémies. C’est pour la prise de conscience de cet aspect que la Journée internationale de la préparation aux épidémies est marquée.

Cette année marquerait la deuxième année d’observation de cette journée, après que la première Journée internationale de préparation aux épidémies a été célébrée en 2020 sur la base d’un appel lancé par l’Assemblée générale des Nations Unies. Selon l’OMS, l’organisme mondial de la santé, cette journée marque l’importance de la prévention, de la préparation et du partenariat contre les épidémies.

La préparation aux épidémies est importante pour empêcher les structures de santé du monde entier de s’effondrer sous le fardeau accru qui accompagne généralement les épidémies, comme cela a également été vu dans le cas de la deuxième vague de COVID-19 en Inde au début de cette année.

Cela nous amène à la question. L’Inde est-elle préparée aux épidémies et quelle est sa stratégie de préparation ?

Journée internationale de préparation aux épidémies 2021 : la stratégie de l’Inde

Alors que la pandémie de coronavirus, bien que depuis deux ans, se développe toujours, en particulier à la lumière de la nouvelle variante Omicron, les autorités sanitaires du pays ne commentent pas nécessairement sur la façon dont le pays est bien équipé pour faire face à une éventuelle troisième vague. Cependant, un examen des anciennes directives de préparation et de réponse de l’Inde au virus Zika publiées par le ministère de la Santé et du Bien-être familial de l’Union ainsi que la politique suivie par le pays pendant la pandémie de COVID-19, montre que la réponse préliminaire des autorités sanitaires indiennes pour tout maladie épidémique ou à propagation rapide consiste, bien entendu, à effectuer une surveillance aux points d’entrée dans le pays, comme les postes frontaliers, les ports et les aéroports pour identifier les personnes en provenance des pays touchés et souffrant de fièvre ou de tout autre symptôme de la maladie en question. Ces personnes sont ensuite envoyées à l’unité de santé la plus proche.

Pendant ce temps, comme dans le plan d’action pour le Zika et comme cela a été fait pendant COVID-19, les autorités sanitaires préparent le personnel et les équipes d’intervention rapide pour entreprendre une surveillance au sein de la communauté et enquêter sur toute épidémie.

Le niveau suivant du plan d’action pour le Zika consistait pour l’ICMR (Conseil indien de la recherche médicale) et ses laboratoires désignés à tester des échantillons cliniques prédéterminés de cas de fièvre (testés négatifs pour la dengue et le chikungunya) à tester pour le Zika. Pour ceux qui se souviennent, une mesure similaire a également été prise pour le coronavirus aux premiers stades de la pandémie. Cependant, à ce stade, il est important de noter que la préparation du pays ne s’est pas nécessairement avérée tout à fait adéquate compte tenu de l’ampleur de la pandémie de coronavirus, car les laboratoires n’ont initialement pas effectué les tests requis qui devaient être effectués. Pourtant, c’est tout à l’honneur des autorités sanitaires indiennes que l’Inde a rapidement augmenté le nombre de laboratoires et la capacité de test de manière exponentielle, ce qui peut désormais aider l’Inde à mieux se préparer à toute future épidémie.

En dehors de cela, le département de biotechnologie du ministère de la Science et de la Technologie de l’Union soutient également la mise en œuvre du programme de mission Ind-CEPI sur la préparation aux épidémies grâce au développement rapide de vaccins. La Mission Ind-CEPI avait été approuvée en mars 2019.

Conformément à la préparation aux épidémies de la mission Ind-CEPI par le biais de directives de développement rapide de vaccins, la mission vise à renforcer le développement de vaccins contre les maladies à potentiel épidémique en Inde. Il cherche également à coordonner la préparation aux épidémies dans le système de santé publique du pays ainsi que dans l’industrie des vaccins. Conformément à ses objectifs, la mission vise à soutenir le développement d’au moins deux à trois nouveaux vaccins contre les menaces potentielles d’épidémie jusqu’à la deuxième phase de test sur une période de cinq ans.

Il cherche également à renforcer l’infrastructure nécessaire pour développer des vaccins via l’interface université-industrie, tout en soutenant le développement des compétences ainsi que le renforcement des capacités.

« Le renforcement de la coordination interministérielle interne pour le développement et les tests rapides de vaccins pour faire face aux menaces de maladies infectieuses connues et inconnues » est également un objectif répertorié dans le cadre de la mission, ainsi que « le renforcement des cadres de développement, de la surveillance et de la logistique pour l’utilisation de nouveaux vaccins, le cas échéant.

Selon le Département de biotechnologie, la mission Ind-CEPI a également apporté un soutien financier au candidat vaccin COVID-19 à base d’ARNm HGCO19 de Gennova.

L’Inde a été en mesure de retarder, sinon de défier entièrement, une troisième vague de la pandémie à l’aide d’une forte campagne de vaccination à travers le pays, et avec la mission Ind-CEPI, il semble que l’Inde espère garantir qu’un vaccin aussi rapide le développement peut également être entrepris pour toute épidémie potentielle à un stade ultérieur, ce qui peut être un point fort dans la préparation aux épidémies de l’Inde.

D’autre part, la deuxième vague de coronavirus a révélé plusieurs lacunes du secteur de la santé dans le pays, avec des lits, des médicaments ainsi que de l’oxygène en deçà de la demande. S’il est vrai que l’ampleur de la deuxième vague était sans précédent, il est également vrai que les systèmes de santé à travers le pays ont largement échoué.

Étant donné que le Centre ne commente pas encore la préparation du pays à faire face à une troisième vague ou à Omicron, il reste à voir quelles leçons l’Inde a tirées de la vague massive de COVID à laquelle l’Inde a été confrontée plus tôt cette année.

