Journée internationale des infirmières 2021: les infirmières, les agents de changement bienveillants de notre société

Surtout pendant cette pandémie, les rôles des infirmières ont changé avec de grandes responsabilités et avec beaucoup de défis.

Par Sr. Minimole Varghese et Sr. Mohini Chandrashekhar

Depuis Florence Nightingale dans la guerre de Crimée à Fatu Kekula qui aide à traiter les patients Ebola au Libéria, les infirmières ont été à l’avant-garde de toute crise sanitaire. Ils sont le maillon critique du système de santé qui aide non seulement les gens à retrouver la santé, mais devient le plus grand soutien à la famille des malades.

Surtout pendant cette pandémie, les rôles des infirmières ont changé avec de grandes responsabilités et avec beaucoup de défis. Une journée typique dans la vie d’une infirmière sur le front de guerre COVID est remplie d’une grande incertitude et d’un marathon constant. Chaque changement a le potentiel d’être mémorable, exaltant, épuisant, énergisant ou tout ce qui précède. Chaque jour, les infirmières peuvent voir les gens à leur moment le plus faible et le plus vulnérable, ou à leur moment le plus fort et le plus résolu. De plus, une seule violation de la pratique de la prévention des infections peut causer des infections potentiellement mortelles à tout patient, en particulier pour les patients critiques COVID qui sont immunodéprimés compte tenu de l’utilisation de stéroïdes, d’une glycémie élevée et de l’utilisation de médicaments qui suppriment l’immunité. Les infirmières agissent en tant que défenseurs des patients pour s’assurer que le bon traitement parvient au patient de la bonne manière. Ils sont témoins des conséquences de blessures et de maladies qui mettent fin à leur vie avec une telle régularité qu’ils deviennent égaux pour le cours. Pourtant, ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Les histoires et les expériences que les infirmières ont vécues depuis la pandémie sont incomparables, mais les leçons apprises sont là pour rester.

LEÇONS DE LA PANDÉMIE: La pandémie COVID19 a mis l’ensemble de la communauté des soins de santé en mode d’essai. Un essai qui a testé l’endurance et la résilience de chaque professionnel de la santé. Les infirmières n’étaient pas différentes. Les défis étaient nombreux; mais au milieu de ces défis, les soins de santé se sont transformés pour répondre aux besoins dynamiques de la communauté. Des changements d’infrastructure et de processus tels que la création d’unités d’isolement spécialisées, des zones de pression négative, la disponibilité et l’utilisation efficace de la main-d’œuvre et de l’EPI, des simulateurs de forage fréquents, des exercices de gestion des flux de patients, etc., ont été mis en œuvre pour faire face aux situations les plus extrêmes en douceur.

RÔLE CRITIQUE DANS LES SOINS D’URGENCE: Les infirmières font partie intégrante de l’équipe de gestion des catastrophes. Ce sont eux qui trient (trient) les patients à leur arrivée, ce qui nécessite les bonnes connaissances et la pensée critique, et en fonction de son évaluation, les médecins traitent en premier les patients qui nécessitent une attention et un traitement urgents. Les infirmières sont essentielles pour mobiliser les ressources, assurer un suivi approprié des patients et fournir les bons soins aux patients dans le besoin. Les infirmières jouent également un rôle majeur dans la prise de décision en matière d’atténuation des risques.

RENFORCER LA RÉSILIENCE: Les médecins et les infirmières ont bravé diverses situations de crise main dans la main avec beaucoup de dévouement à travers les âges, mais ce n’est qu’après la pandémie que leur véritable valeur a émergé. Chaque jeune médecin et infirmier, en dépit d’être submergé de stress et d’anxiété, d’être témoin de morts de temps en temps, d’être infecté et même de transmettre l’infection à sa famille, n’a pas cessé de retourner travailler.

Les infirmières ont commencé à jouer un rôle plus important en matière de soins aux patients dans les unités COVID19. Des visites et une surveillance fréquentes, s’assurer que le patient reçoit de la nourriture et des médicaments 24 heures sur 24, prévenir et atténuer les risques, consulter les médecins et suivre des instructions spécifiques, collecter des échantillons de sang, multiplier les signes avant-coureurs, etc., place les infirmières sur un piédestal plus élevé de responsabilité et de responsabilité.

Les plus grands défis à relever étaient d’être flexibles en changeant les protocoles, en formant les infirmières et en portant des EPI pendant plusieurs heures ensemble. La peur d’être infecté et d’infecter les proches et chers s’ajoutait à la tension et à l’anxiété. Malgré cela, ils n’ont pas perdu notre esprit, ils ont dû continuer. Il s’agissait de l’une des plus grandes crises sanitaires auxquelles le pays ait jamais été confronté depuis de nombreuses années. La plupart des hôpitaux, bien qu’ayant une unité de contrôle des infections, n’étaient toujours pas préparés à une crise de cette ampleur. Ils devaient être habiles à apprendre et aider les autres à apprendre aussi. Ils ont dû s’occuper de patients et de parents patients extrêmement effrayés qui ne savaient même pas s’ils reverraient leur personnel et le fardeau du personnel réduit, les ressources limitées ont aggravé les choses. Cela dit, les leçons de la pandémie les ont également renforcées.

RÔLE DE LA TÊTE INFIRMIÈRE DANS LE CONTRÔLE DES INFECTIONS: La prévention et le contrôle des infections sont devenus une priorité pour le personnel de santé dans tous les domaines de la pratique clinique. Le personnel infirmier est devenu un maillon essentiel de la lutte contre les infections. Ils ont dû formuler de nouveaux protocoles et mettre à jour leurs compétences en conséquence. Cela comprend la ségrégation des patients en fonction de leurs conditions cliniques, la création d’unités d’isolement pour les cas positifs et suspects COVID19, la garantie d’une disponibilité adéquate d’EPI pour tout le personnel de santé, la main-d’œuvre et les ressources qualifiées, et le bien-être de tous les agents de santé en leur fournissant une prophylaxie. , des aliments nutritifs et un soutien psychologique. Il s’agit donc d’une partie de la planification et de l’établissement des procédures opérationnelles normalisées (SOP). La prochaine étape est la mise en œuvre de la préparation qui comprend la planification des infrastructures et des stocks pour s’assurer que tous les patients reçoivent les médicaments et l’oxygène ou l’assistance respiratoire nécessaires. Des protocoles stricts devaient être suivis par chaque personne entrant dans les unités COVID.

LES INFIRMIÈRES AURONT UNE PLUS GRANDE RESPONSABILITÉ DANS LES ÉTUDES D’ÉPIDÉMIOLOGIE: Dans le cadre du programme de soins infirmiers communautaires, nous sommes formés pour participer à des études d’épidémiologie. Indirectement à bien des égards, nous contribuons à la compréhension des épidémies, une épidémie qui devient un élément important de la gestion des maladies. Mais à l’avenir, le rôle et les responsabilités augmenteront. Au cours de cette pandémie, les infirmières ont déjà participé à la collecte et à l’analyse de données, à comprendre les tendances de la maladie, les pics et plus encore. Ils identifient et étudient le problème, formulent les facteurs de causalité et les interventions alternatives, et mettent en œuvre pour prévenir et contrôler le problème, en évaluant également l’efficacité de l’intervention. Ils participent à la collecte de données, à l’analyse des données, à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation. Ils jouent un rôle actif dans la prévention et le contrôle des maladies transmissibles, notamment:

Identifier les sources d’infection et les méthodes de propagation de l’infection Éducation sanitaire de la population en général Notification du COVID19 à l’autorité sanitaire Enseigner et superviser les autres travailleurs dans les activités de surveillance

Aujourd’hui, les infirmières en contrôle des infections sont habilitées à collecter et analyser les données des patients COVID19. Ce sont eux qui rassemblent et envoient les données aux autorités locales pour notification des patients COVID19. Des campagnes de sensibilisation de masse sont également menées par des infirmières en participant activement à des webinaires, des sessions en ligne afin de sensibiliser à la prévention et à la gestion de la pandémie COVID19.

(Les auteurs Sr. Minimole Varghese est infirmière en chef à l’hôpital Fortis, Mulund et Sr. Mohini Chandrashekhar est infirmière en chef à l’hôpital Hiranandani Vashi-A Fortis Associate. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de la direction financière. Express en ligne.)

