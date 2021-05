Journée internationale des musées: le tourisme dans le Maharashtra présente des musées moins connus dans le Maharashtra

New Palace, Kolhapur, résidence de Chhatrapati Shahuji Maharaj représente un amalgame d’architecture britannique et hindoue.

Maharashtra a une solide tradition muséale. En fait, l’État réside dans l’un des plus anciens musées de l’Inde, le Musée central de Nagpur, qui a été créé en 1863. À l’heure actuelle, il existe 13 musées gouvernementaux dans différentes parties du Maharashtra sous la juridiction de la Direction de l’archéologie et des musées, Gouvernement du Maharashtra. Ils présentent le développement historique du Maharashtra en exposant divers artefacts et objets d’art dans leurs collections respectives qui sont principalement collectés par des fouilles, des explorations et des dons.

S’exprimant sur l’importance de la Journée internationale des musées 2021, le Dr Mayur Thakare, archéologue adjoint, Direction de l’archéologie et des musées, Govt. du Maharashtra, a déclaré: «Le thème de la Journée internationale des musées de cette année porte sur« L’avenir des musées: récupérer et réinventer ». Comme nous le savons, la pandémie de COVID-19 a grandement affecté le modèle de nos interactions et rassemblements officiels. Et cela a un effet énorme sur le secteur des musées, en particulier de la part du secteur privé, car ils dépendent des revenus générés par les droits d’entrée, les frais d’exposition, les cours, etc. pour gérer leur établissement. C’est dans cette situation que la science et la technologie peuvent jouer un rôle important en conceptualisant et en mettant en œuvre diverses méthodes alternatives d’exposition et de présentation des collections du Musée au public. Les musées utilisent déjà les concepts technologiques tels que la réalité virtuelle et augmentée, les conceptions 3D, les modèles et les impressions, les visites virtuelles des musées, mais ils doivent être davantage basés sur la technologie pour passer de l’interaction humaine directe à l’interface numérique. “

À l’occasion de la Journée internationale des musées 2021 (18 mai), Maharashtra Tourism présente quelques-uns des musées les moins connus de l’État qui racontent l’histoire sociale et culturelle de l’État:

Nouveau palais Kolhapur

New Palace, Kolhapur, résidence de Chhatrapati Shahuji Maharaj représente un amalgame d’architecture britannique et hindoue. Il expose une belle collection de descendants de Chhatrapati Shivaji Maharajji comme des costumes, des armes, des jeux, des bijoux, des broderies et des accessoires tels que des selles d’éléphants en argent. L’une des épées d’Aurangzeb est également exposée au musée. Une autre caractéristique intéressante est que chaque verre présente ici des peintures décrivant les événements de la vie de Chhatrapati Shivaji Maharaja. Il représente les divers intérêts, réalisations, relations et modes de vie de la famille royale de Kolhapur. Le palais est entouré d’un jardin luxuriant, d’un magnifique lac et d’un zoo.

Musée Raja Dinkar Kelkar, Pune

Établi par le Dr DG Kelkar, en 1962, il possède une collection de 21 000 objets, appartenant à différentes parties du monde, qui ont été rassemblés par le Dr DG Kelkar. Il avait construit ce musée en hommage à son fils, décédé à l’âge de sept ans. Il présente une impressionnante collection d’instruments de musique, de lampes moghole, d’antiquités et de peintures de l’épopée mythologique du Ramayana, les armes de Ganpati, un jeu de cartes perses, une collection de poteries et des statues de Lord Ganesha, Lord Shiva et Goddess Parvati.

La collection du musée présente les compétences des artistes indiens de l’époque, y compris les œuvres de premier plan de Pandit Abhijeet Joshi. L’une des principales attractions du musée est Mastani Mahal, qui présente un décor luxueux, de grands lustres et des peintures artistiques.

Sudhanva Ranade, directrice du musée Raja Dinkar Kelkar, a déclaré: «Le Dr Kelkar était opticien de profession et poète par passion. Il a commencé à collectionner des artefacts et des objets de valeur antique par amour du patrimoine et de l’histoire », a-t-il ajouté:« Si l’on veut connaître la culture et le mode de vie de n’importe quel pays, le musée est le meilleur moyen. Le musée Raja Dinkar Kelkar présente la riche culture et les traditions de l’Inde, qui ont été créées grâce aux efforts inlassables du Dr D. G Kelkar.

Le musée propose désormais des visites virtuelles pour les passionnés d’art et d’histoire.

Musée central, Nagpur

Le musée central de Nagpur, populairement connu sous le nom d’Ajab Bangla, est l’un des plus anciens musées de l’Inde et du Maharashtra. Il abrite une vaste gamme de sculptures, d’inscriptions anciennes, de peintures, d’armes moghole et britannique, de pièces de monnaie et de découvertes préhistoriques. Le musée possède une galerie anthropologique avec une section consacrée aux oiseaux, reptiles et mammifères, qui ont été empaillés et conservés dans leurs formes et tailles d’origine. L’un des fossiles du dinosaure a presque 67,5 millions d’années. Il y a aussi une galerie tribale, où l’on peut trouver des objets personnels utilisés par les tribaux comme les boomerangs, les boîtes à tabac, etc.

Musée du palais Thiba, Ratnagiri

Le palais a été construit pour maintenir le roi Thibaw, dernier roi de Birmanie (aujourd’hui Myanmar) en résidence surveillée, par les Britanniques. L’architecture revêt une importance remarquable pour la culture birmane, avec ses fenêtres en bois semi-circulaires avec de belles courbes et une salle de danse au sol en marbre. En plus de cela, il y a une idole bouddhiste placée à l’arrière du palais. C’est maintenant un musée qui abrite des objets appartenant à la famille royale.

Musée des chars de cavalerie, Ahmednagar

C’est le seul musée du genre en Asie et abrite une énorme collection de chars utilisés par divers dirigeants à travers les âges. Le musée témoigne de l’évolution des chars au fil des ans car il expose environ 50 voitures blindées et chars légers de différents pays comme le Pakistan, l’Allemagne et le Japon. Le Mark-I équipé d’un moteur de tracteur est de la période de la Première Guerre mondiale et est une attraction majeure ici. La plus ancienne exposition est la voiture blindée argentée Ghost Rolls Royce (modèle indien).

Le musée monétaire RBI à Fort, Mumbai

La collection de pièces du musée compte plus d’un millier, de 500 avant JC à nos jours. Il présente l’évolution de la monnaie au fil des siècles, comment et pourquoi l’or occupe toujours une place importante dans notre société et aussi sur la genèse de la RBI. Le musée présente également une pierre “ Yap ” de 7 pieds, une exposition interactive sur l’exploitation de l’or, une sculpture de 12 pieds de haut, etc.

Le Dr Mayur Thakare a ajouté: «Les musées ne se contentent pas d’exposer les artefacts séculaires de curiosité, mais forment une image de notre développement culturel devant nous. Ils agissent comme des institutions culturelles et éducatives en nous éduquant culturellement sur notre passé tout en réfléchissant à notre présent. Cela aide à formuler des stratégies significatives pour notre avenir. En tant que tel, chaque district de l’État devrait avoir un musée de district qui agira en tant qu’institution culturelle et historique principale de cette entité culturelle et géographique respective. Récemment, la Direction de l’archéologie et des musées a formulé une proposition de création d’un musée au niveau de l’Etat et dont la discussion est en cours. Après sa création, il deviendrait une institution culturelle majeure non seulement dans l’État mais aussi dans le pays. »

Les musées jouent un rôle essentiel dans la préservation de l’histoire de notre société. Planifiez une visite (post-covid) de ces musées pour mieux comprendre l’héritage historique et culturel de l’État

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières nouvelles et mises à jour de Biz.