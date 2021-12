Journée internationale des personnes handicapées dans les environs du Marathon Valencia Trinidad Alfonso EDP

03/12/2021 à 17h00 CET

Sport.es

Ce matin, nous voulions rejoindre le Journée internationale des personnes handicapées dans l’environnement de Marathon Trinidad Alfonso EDP de Valence avec une photo commémorative à laquelle ont participé certains des coureurs paralympiques qui participeront à la course dimanche et trois athlètes du projet FER : Kim Lopez, Héctor Cabrera et Nagore Folgado.

Ils y ont adhéré Paco Borao (directeur du Marathon de Valence), Juan Miguel Gomez (directeur de la Fondation Trinidad Alfonso), Encarna Alcaïde (Chef de l’action sociale à CaixaBank dans la Com. Valenciana) et César R. Miguel (Responsable de la Communication de CaixaBank dans la Com. Valenciana).