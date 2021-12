Journée internationale des personnes handicapées : état de l’accessibilité numérique en Inde

Le recensement indien de 2011 indique que 2,68 crores, soit 2,21 % de notre population, comprennent des personnes handicapées.

Par Shilpi Kapoor,

Le Covid-19 a accéléré le passage au numérique ! Aujourd’hui, des rendez-vous de vaccination aux épiceries en ligne en passant par le visionnage de films, c’est une première économie numérique ! Mais la question qui doit être posée est de savoir comment cette économie numérique d’abord incluant les personnes handicapées.

Mais avant de répondre à cette question, j’aimerais approfondir certaines données :

Plus d’un milliard de personnes handicapées dans le monde.

15% de la population mondiale aura une expérience vécue du handicap selon l’OMS.

Le recensement indien de 2011 indique que 2,68 crores, soit 2,21 % de notre population, comprennent des personnes handicapées.

Et pourtant, l’accessibilité n’est PAS en tête de liste lorsque nous créons des sites Web ou des applications mobiles en Inde. On se demande pourquoi ! Quand il vous donne accès à une clientèle inexploitée !

Même pendant la pandémie, les personnes handicapées en Inde ont eu des difficultés à accéder aux informations Covid-19. BarrierBreak a organisé un programme Covid Accessibility Bug Bounty et en seulement 24 heures, nous avons collecté 547 problèmes d’accessibilité sur 120 sites Web fournissant des informations sur le covid.

Si vous regardez des films avec des sous-titres, écoutez des itinéraires sur votre outil de cartes préféré, pincez et zoomez sur votre téléphone, alors vous utilisez déjà une technologie accessible !

Aujourd’hui, chaque téléphone Android et iOS prend en charge les personnes handicapées ! Pourtant, nos amis handicapés doivent lutter pour accéder de manière transparente aux services bancaires en ligne, aux achats en ligne, aux services gouvernementaux ou même au site Web des chemins de fer. L’économie numérique d’abord doit donc faire attention à l’accessibilité !

Initiatives gouvernementales – Pensons inclusion!

D’un côté, nous avons ces incroyables initiatives comme Make in India et Digital India et de l’autre côté, nous avons la campagne Accessible India. Il est temps de penser de manière holistique et d’intégrer l’accessibilité dans chaque initiative gouvernementale !

Ce sont les initiatives dans lesquelles nous devons intégrer l’accessibilité dans chaque site Web, produit ou service. L’accessibilité n’a pas besoin d’être un ajout !

L’Inde a-t-elle besoin d’un responsable de l’accessibilité ? Je suis sûr que vous seriez souriant à cela! Mais je pense que c’est important pour quelqu’un qui promeut l’accessibilité dans tout ce qui concerne le gouvernement !

Achats accessibles – Une opportunité

Lorsque j’ai fondé BarrierBreak en 2004, l’une des choses que j’ai remarquées, c’est que notre industrie informatique offre l’accessibilité pour les clients aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais pour une raison quelconque, lorsqu’il s’agit de livrer pour l’Inde, nous n’implémentons pas l’accessibilité ! Le gouvernement indien est l’un des plus gros acheteurs de technologie ! Si le gouvernement exige que toutes les technologies – que ce soit le site Web, l’application mobile, les appareils matériels, les logiciels doivent être accessibles, alors cela arrivera !

Nous avons vu des lois et des normes sur les marchés publics telles que la section 508 aux États-Unis et la norme EN 301 549 en Europe changer la donne en matière d’inclusion des bâtiments dans ces pays ! Nous avons également besoin d’initiatives similaires comme celle-ci en Inde !

Maintenant le vrai défi – Monitoring & Incentives

J’ai plaidé pour l’accessibilité numérique avec Javed Ability, qui était l’un des principaux militants des droits des personnes handicapées en Inde. Javed a toujours dit, concentrons-nous d’abord sur les lois et les normes et la mise en œuvre suivra.

Je pense que nous avons les éléments constitutifs pour mettre en œuvre l’accessibilité en Inde. Le seul élément qui manque est un mécanisme de surveillance robuste pour suivre la mise en œuvre. Ce n’est pas une initiative ponctuelle; il doit s’agir d’un programme de surveillance continue.

Nous devons adopter une approche du bâton et de la carotte, selon laquelle nous devons imposer des sanctions à ceux qui ne satisfont pas aux exigences d’accessibilité et offrir des incitations à ceux qui le font. Il est temps de regarder l’accessibilité sous un nouvel angle !

Allons au-delà de la charité et considérons-la comme une technologie inclusive offrant un accès équitable. Il y a encore de l’espoir. Au cours des cinq dernières années, nous avons vu l’industrie pousser l’agenda de la diversité et de l’inclusion. Profitons maintenant de cet élan et dirigeons-le vers une Inde numérique inclusive.

(L’auteur est la fondatrice de BarrierBreak, elle est membre d’Ashoka et récipiendaire du NCPEDP – Shell Helen Keller Award 2008. Elle a été reconnue comme l’une des 15 meilleures femmes qui transforment l’Inde par Niti Aayog 2019. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

