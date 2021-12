Journée internationale des personnes handicapées : un travail inspirant pour les personnes handicapées

Plus de 100 millions de personnes handicapées sont des enfants. Les personnes handicapées (PwD) ont été « disproportionnellement » affectées par les conséquences sanitaires, sociales et économiques des problèmes mondiaux.

La Journée internationale des personnes handicapées est une célébration mondiale annuelle qui a lieu le 3 décembre dans le but de promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans tous les aspects de la société. Près d’un milliard de personnes sur la population totale, soit 7 milliards ou environ 15 % de la population mondiale, sont handicapées sous une forme ou une autre. Les pays en développement abritent 80 % des personnes handicapées dans le monde.

Plus de 100 millions de personnes handicapées sont des enfants. Les personnes handicapées (PwD) ont été affectées de manière «disproportionnée» par les conséquences sanitaires, sociales et économiques des problèmes mondiaux. En conséquence, la journée est observée pour encourager les personnes handicapées à participer au développement durable du monde.

Basée à Rajkot, Poojaben Patel, autrefois femme au foyer, et maintenant membre du conseil d’administration de National Trust, fonctionnant sous l’égide du ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation du gouvernement indien, est mère d’un garçon de 13 ans spécialement handicapé. Elle est encore une autre personnalité inspirante et extraordinaire dédiée au service des enfants handicapés et elle est également titulaire d’une maîtrise en éducation. dans MR Éducation Spéciale.

Poojaben dit que « j’ai senti que les personnes handicapées peuvent avoir une participation égale dans la société. Veiller à ce que nos enfants reçoivent les bonnes valeurs concernant les personnes handicapées est une responsabilité pour nous tous et je suis fier que des efforts soient déployés dans cette direction par des personnes de tous horizons.

Elle préside l’Association des parents de Prayas pour les enfants ayant des besoins spéciaux et préside de nombreuses organisations de premier plan.

La commémoration annuelle de cette journée a été établie en 1992 par la résolution 47/3 de l’Assemblée générale des Nations Unies dans le but de sensibiliser aux problèmes auxquels sont confrontées les personnes handicapées dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Après des décennies de travail dans le domaine du handicap, la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) a été adoptée en 2006.

Basée à Surat, le Dr Anjana Bidari est une pionnière dans l’éducation des enfants handicapés. Elle a co-fondé Independent Living Institute (ILI) en 2016 avec Mme Jula Zaveri. ILI vise à faire des enfants spéciaux de plus de 12 ans des individus indépendants et autonomes en leur fournissant diverses compétences requises. « Ma fille Dhruti (autiste) est une inspiration pour construire le centre professionnel. Je remercie Dieu de pouvoir aider ma fille et mes enfants comme elle. Ici, nous nous efforçons de les aider à fonctionner de manière indépendante, à gagner leur vie et à mener une vie autonome. Chacun de leurs pas vers l’indépendance est un grand pas pour nous en tant que société », déclare le Dr Anjana.

Dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et d’autres cadres internationaux de développement, le CRDP a fait progresser les droits et le bien-être des personnes handicapées. L’objectif principal était d’accroître la participation des personnes handicapées dans la société, de mettre fin à la discrimination à leur encontre et de créer des chances égales pour elles. Les personnes handicapées sont confrontées à une mauvaise santé, à un manque d’égalité des chances dans l’éducation et, dans certains cas, à la discrimination au travail. Ceci, à son tour, a un impact sur leur mode de vie ainsi que sur leur bien-être physique. En conséquence, la journée est observée pour sensibiliser à leurs problèmes et faire du monde un endroit meilleur pour eux.

