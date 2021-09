Journée internationale des podcasts : Apple vante les meilleurs abonnements, car les données montrent qu’il s’agit toujours de la plate-forme dominante

Pour célébrer la Journée internationale des podcasts et le service Apple Podcasts Subscriptions, la société a publié les émissions Top Subscriptions et Top Free Channels depuis le début de l’abonnement Podcasts il y a trois mois.

Selon Apple, voici les meilleurs abonnements et les meilleurs auditeurs de chaînes gratuites dans le monde avec lesquels se sont engagés au cours des trois premiers mois du service Apple Podcasts Subscriptions du 15 juin au 15 septembre :



Meilleurs abonnements Podcasts

1. Wondery+ de Wondery

2. Luminaire de Luminaire

3. Épée et échelle + PLUS la lumière de l’incongruité

4. TenderfootPlus+ de Tenderfoot TV

5. PushNik de Pushkin Industries

6. QCODE+ de QCODE

7. Imperative Premium Series d’Imperative Entertainment

8. Podimo Allemagne de Podimo

9. Tu montes ? de Betches Media

10. Le transfert de CNN

Meilleures chaînes gratuites Podcasts

1. Le New York Times

2. mandrin audio

3. Réseau iHeartPodcast

4. Tabouret de bar sport

5. Ligne de date NBC

6. Nouvelles ABC

7. Collectif audio TED

8. ESPN

9. Médias tordus

10. Balade

Apple indique que le classement des meilleures chaînes gratuites est classé par ordre d’auditeurs totaux dans le monde au cours des trois derniers mois pour les émissions réunies sous chaque chaîne et n’inclut aucune chaîne entièrement payante ou «freemium» dans l’application Podcasts. Top Abonnements Podcasts est classé par ordre du nombre total d’auditeurs abonnés dans le monde au cours des trois derniers mois et comprend à la fois les chaînes et les émissions individuelles.

Apple Podcasts mesure les auditeurs comme le nombre d’appareils uniques qui ont joué plus de 0 seconde d’un épisode.

Podcasts Apple Les abonnements et chaînes lancés il y a quelques mois à peine et les auditeurs du monde entier profitent déjà de nouvelles émissions spectaculaires et d’avantages exclusifs d’une variété de créateurs incroyables tels que Wondery, Luminary et maintenant Marvel Entertainment », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Apple Music et Beats. « Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre du podcasting : aider des centaines de millions d’auditeurs à trouver l’inspiration, la connexion et la joie tout en créant des entreprises solides et durables avec des créateurs du monde entier.

Les auditeurs peuvent trouver les meilleures émissions et les meilleurs épisodes sur les graphiques Apple Podcasts ici.

Apple Podcasts reste la plateforme de podcast la plus importante

La semaine dernière, une analyse d’eMarketer a montré que Spotify était sur le point de dépasser globalement Apple Podcasts en nombre d’utilisateurs. Aujourd’hui, en l’honneur de la Journée internationale des podcasts, OmnyStudio a publié de nouvelles données qui montrent que les podcasts Apple dominent toujours le marché. Pour le contexte, OmnyStudio a servi plus de 4 milliards de téléchargements dans plus de 80 pays à travers le monde au cours de la dernière année.

Dans son analyse, OmnyStudio révèle que les États-Unis occupent toujours la première place du pays dans lequel plus de personnes écoutent des podcasts, avec près de 60% de tous les téléchargements mondiaux depuis le Podcast Day 2020. Les États-Unis sont suivis par l’Australie, le Canada et le Brésil. , dont ce dernier a augmenté sa consommation de podcasts de 286%.

Selon le rapport, les actualités (22 %) et la comédie (21 %) sont les catégories les plus importantes pour les auditeurs. De plus, OmnyStudio affirme que Apple Podcasts domine toujours avec 54,93 % des téléchargements de toutes les plateformes. Il a connu une croissance de 1,51%. Spotify se classe deuxième avec seulement 13,58 % de part de téléchargements, mais il a augmenté de 99,2 % depuis le Podcast Day 2020.

Le rapport montre également que l’appareil préféré pour écouter des podcasts est le téléphone mobile (88,85 %), suivi du bureau (4,46 %) et des haut-parleurs intelligents (5,25 %).

