Journée internationale du handicap : surmonter l’obstacle des personnes handicapées

Illustré par Tanvi Bhat, source : Pratham Books

La lutte pour une personne handicapée commence à partir du moment où elle apprend à affronter le monde et comment elle s’efforce d’y vivre. Bien que les difficultés fassent partie intégrante de la vie normale de ces personnes aux capacités différentes, ce genre de vie n’est qu’un autre jour qui passe et qui est tout à fait normal. Cependant, avec le début de la pandémie de COVID-19, la vie des personnes handicapées est devenue encore plus compliquée en raison de la lutte déjà existante avec leur vie, mais aussi de l’environnement extérieur devenant beaucoup plus primitif où ils étaient confinés au 4 des murs. Tout cela a causé beaucoup d’entre eux à subir des revers sociaux, émotionnels et même physiques qui ont restreint leur accès à de nombreuses choses qui les auraient aidés à changer leur vie. Alors que beaucoup d’entre eux ont succombé aux restrictions, tous n’ont pas eu le même sort car eux et leurs familles ont décidé de se battre pour eux-mêmes et de créer un changement dans leur vie avec l’aide d’institutions comme Narayan Seva Sansthan. Avant la Journée mondiale du handicap, deux de ces personnes – Vishnu Lok Kumar, 17 ans, de Nalanda, et Ansh, 5 ans, de l’Uttar Pradesh, inspirent tout le monde.

Vishnu Lok Kumar, 17 ans, de Nalanda, a eu une vie différente de celle d’un garçon ordinaire de son âge. Avec ses deux jambes déformées, Vishnu avait déjà fait face à d’énormes coups auxquels il a survécu depuis son enfance. Issu d’une famille de fermiers, Vishnu et ses parents ne pouvaient pas se permettre le coût du traitement et de l’opération des jambes de Vishnu pour lui donner une vie normale. Un jour, grâce à diverses sources, sa famille est tombée sur la technique d’Ilizarov proposée à Narayan Seva Sansthan à Udaipur. La technique d’Ilizarov est une chirurgie corrective gratuite offerte aux personnes handicapées pour leur rendre la vie plus simple et plus facile, leur permettant et leur autonomisant. Vishnu a subi la chirurgie corrective gratuite offerte par Narayan Seva Sansthan au campus d’Udaipur. Vishnu a soigné une jambe et s’est complètement rétabli il y a 3 mois. Il a décidé de subir cette chirurgie correctrice sur la deuxième jambe. Vishnu dit : « Je ne me suis jamais senti aussi puissant. Marcher sans aucun support est un rêve devenu réalité. Comme moi, il y en aurait beaucoup d’autres qui souffrent à cause de telles malformations qui empêchent de mener une vie normale. J’exhorte beaucoup de ces frères et sœurs à venir visiter le Narayan Seva Sansthan et à subir des chirurgies correctives proposées par l’ONG.

Une autre histoire inspirante est celle d’Ansh, 5 ans, originaire de l’Uttar Pradesh. Il est né avec une déformation d’une jambe due à un os endommagé. Issu d’une famille aux faibles revenus, Ansh ne pouvait pas se permettre les traitements coûteux proposés dans les métros. Comme l’un des membres de la famille a subi une chirurgie correctrice gratuite, Ansh et sa famille ont été dirigés par le parent de Narayan Seva Sansthan. Il y a environ 3 ans, les parents d’Ansh, Renu et Hariram, l’ont amené à Narayan Seva Sansthan. Après avoir consulté Ansh et ses parents, les médecins ont maintenant opéré Ansh par le biais de chirurgies et de traitements Ilizarov. Au cours des trois dernières années, ils ont vu un changement important dans la situation de leur fils et ils attendent de le voir enfin se relever.

Prashant Agarwal, président, Narayan Seva Sansthan, a déclaré : « En raison de COVID-19, de nombreuses chirurgies des personnes handicapées ont été retardées en raison du verrouillage dans divers États et dans tout le pays. Chez NSS, nous croyons en l’équité pour tous, où tout le monde peut vivre une vie soutenue et responsabilisée. Nous réalisons des interventions chirurgicales correctives sur des personnes handicapées pour les rendre indépendantes. Les chirurgies gratuites qui sont effectuées sur notre campus à Udaipur ont donné à de nombreuses personnes la vie dont elles ont toujours rêvé. NSS propose des programmes de formation au développement des compétences et des services scolaires gratuits à Udaipur, ainsi que des mesures et une distribution gratuites des membres à travers le pays.

