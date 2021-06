Journée internationale du yoga 2021 : à la veille de l’IDY, la première dame du Brésil se joint aux célébrations et profite des asanas de yoga et de la méditation

Mme Bolsonaro a félicité l’ambassade d’avoir organisé l’événement pour célébrer l’IDY. (Image avec l’aimable autorisation de l’ambassade de l’Inde au Brésil)

Pour la première fois, la Première Dame du Brésil, Mme Michelle Bolsonaro, a participé à un événement sur le Yoga organisé par la Mission Indienne au Brésil dans le cadre des célébrations de la Journée Internationale du Yoga (IDY). Dans son discours d’ouverture, la Première Dame a déclaré : « Le yoga offre une approche holistique de la santé et du bien-être et est maintenant devenu un patrimoine mondial car il continue d’être largement pratiqué dans le monde entier.

L’ambassadeur de l’Inde au Brésil, Suresh K Reddy, l’a confirmé à Financial Express Online et a déclaré: «La Première Dame portait le T-shirt IDY que la mission avait sorti à l’occasion et a non seulement écouté le discours, mais a également été vue en train de profiter Asanas de yoga et méditation. La conférence sur « L’approche holistique du yoga » a été organisée en association avec Lonavala Yoga Institute. »

Mme Bolsonaro a félicité l’Ambassade pour l’organisation de l’événement pour célébrer l’IDY.

Selon l’ambassadeur Reddy, “avec la participation de Mme Bolsonaro, le 24 juin 2021, dans les locaux de la mission, il y aura un événement physique auquel un groupe de dignitaires brésiliens sélectionnés participera”.

« A cette occasion, la mission prévoit d’organiser une cérémonie de plantation d’arbres de Neem et d’Amla par la Première Dame dans les locaux de l’Ambassade. Cela fait partie de nos efforts pour promouvoir l’Ayurveda au Brésil en tant que marqueur de l’amitié spéciale entre les peuples des deux pays », a ajouté l’ambassadeur Reddy.

Qu’est-ce qu’IDY ?

Au milieu de la pandémie mondiale de COVID-19, la Journée internationale du yoga (IDY) 2021 devrait se concentrer sur le bien-être général de la population. Cette année, le thème de l’IDY est « Le yoga pour le bien-être »

Depuis 2015, le 21 juin a été désigné comme l’IDY, suite à sa création à l’Assemblée générale des Nations Unies en 2014. Cette résolution a été soutenue par 177 pays.

Qu’est-ce que le Yoga ?

La pratique régulière du yoga aide à accroître la sensibilisation, à réduire le stress, à renforcer l’immunité, à favoriser la santé mentale et physique et à régulariser l’ensemble du corps. Cela a été prouvé scientifiquement, aujourd’hui, le yoga indien, en étant pratiqué sous ses différentes formes à travers le monde.

