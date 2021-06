Journée internationale du yoga 2021 : De la santé mentale à la perte de poids, Yoga Shri HR Nagendra explique les bienfaits du yoga

Le yoga n’est devenu plus important qu’à la lumière de la pandémie de coronavirus, au cours de laquelle la pratique a non seulement aidé physiquement, mais a également fourni une aide pour faire face aux problèmes de santé mentale.

Journée internationale du yoga 2021 : Le yoga est une pratique pratiquée en Inde depuis des siècles. Il est destiné au bien-être physique, mental et spirituel, ce qui l’a rendu très populaire dans de nombreux autres pays. La popularité et l’importance du yoga ont été démontrées en 2014, lorsque la proposition du Premier ministre Narendra Modi à l’Assemblée générale des Nations Unies de marquer une Journée mondiale du yoga a été approuvée par 175 pays membres. Depuis lors, l’ONU a marqué le 21 juin comme la Journée internationale du yoga, et 2021 marque la septième année de célébration de l’événement en Inde. Le yoga n’est devenu plus important qu’à la lumière de la pandémie de coronavirus, au cours de laquelle la pratique a non seulement aidé physiquement, mais a également fourni une aide pour faire face aux problèmes de santé mentale.

Pour mieux comprendre l’importance du yoga et comment il peut aider, Bulbul Dhawan de Financial Express Online a interagi avec Yoga Shri Dr HR Nagendra, qui est le gourou du yoga du Premier ministre Narendra Modi et de nombreux autres ministres du gouvernement de l’Union. En dehors de cela, il est également président du groupe de travail de la Journée internationale du yoga et chancelier de S-VYASA (Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana).

À l’occasion de la Journée internationale du yoga 2021, Yoga Guru HR Nagendra a déclaré : « Il devrait être de notre devoir moral de construire une Inde immunitaire, plus saine et plus forte en adoptant le yoga comme complément efficace pour prévenir de telles pandémies. J’exhorte tout le monde à adopter le yoga comme mode de vie basé sur la science de la vie holistique.

Extraits édités :

Avec la pandémie de coronavirus toujours en cours, comment le yoga peut-il aider les gens à lutter contre l’infection ?

Nous savons que dans le système médical moderne, des vaccins plus puissants et plus efficaces ont été développés, et la recherche est en cours pour fournir les vaccins les plus efficaces. De même, de nombreuses recherches sont en cours pour apporter des interventions pharmacologiques et ayurvédiques pour faire face au COVID-19. Parallèlement à cela, le yoga peut également aider à prévenir l’infection par le coronavirus. Le principe est que nous devons renforcer notre système immunitaire et construire une armée forte avec des milliards de globules blancs en nous. Comparé au coronavirus, notre WBC est 100 fois plus fort. Par conséquent, il y a de bonnes chances que nous ne soyons pas infectés si notre système immunitaire est fort, sain et plein de vitalité. C’est là que le yoga peut nous aider à y parvenir.

Si le système immunitaire s’affaiblit en raison de choix de mode de vie nocifs ou de stress, cela pourrait entraîner un problème. Il est bien connu que le stress possède un facteur immuno-suppresseur qui ne nous affecte pas uniquement sur le plan physique. Bien qu’un traumatisme ou un défi physique puisse certainement causer du stress, l’agitation mentale, la tristesse émotionnelle ou un conflit psychologique profondément enraciné peuvent nous affecter encore plus. Le stress est un défi multidimensionnel et donc, lorsqu’il frappe le système immunitaire, il l’affaiblit.

Le yoga aide à soulager ces sentiments tout en travaillant à tous les niveaux. Grâce à diverses postures de yoga, le pranayama, la méditation et le bhakti yoga peuvent nous aider à comprendre les différentes dimensions de l’anatomie, de la physiologie et de la physiopathologie de la maladie infectieuse et comment le système immunitaire peut la combattre. Ainsi, le yoga peut contribuer énormément en tant que moyen efficace de traiter ces maux résultant de l’infection par le coronavirus. Par conséquent, le ministère d’AYUSH a également approuvé le protocole de yoga et a exhorté les gens à le pratiquer tous les jours.

S-VYASA a également développé des programmes spécialisés pour chaque groupe d’âge qui travaillent à tous les niveaux de santé et de bien-être. Il a été prouvé que Bhramari Aasan augmente 15 fois plus d’oxyde nitrique que la simple respiration, ce qui peut éventuellement aider à éliminer le virus de nos voies nasales. Par conséquent, c’est un outil merveilleux qui peut être utilisé efficacement comme complément au système allopathique. Le yoga ne remplace en aucun cas les médecines allopathiques occidentales, mais travaille en collaboration avec eux.

Notre article publié dans le British Medical Journal intitulé « Le yoga pour la bronchite » en 1986 décrit certains modules et techniques qui sont pertinents dans le contexte actuel. Ceux-ci ont aidé des personnes testées positives pour le coronavirus et ont dû se mettre en quarantaine, ou même ont été admises à l’hôpital dans des cas graves. Nous espérons que tout le monde adoptera le pouvoir du yoga et préparera son système immunitaire à toute nouvelle vague ou attaque du virus.

La pandémie et le confinement ont tous deux eu un impact sévère sur la santé mentale des personnes. Quel rôle le yoga peut-il jouer dans la lutte contre des problèmes comme la dépression et l’anxiété, qu’ils soient à court terme ou chroniques ?

La pandémie actuelle nous a donné la possibilité de rester à la maison, de travailler sur les relations familiales et de passer plus de temps avec elles. Cependant, cette quarantaine ou cet isolement a également eu un impact négatif sur l’esprit. Par conséquent, il est impératif pour nous de pratiquer et d’introduire le yoga à la maison pour aider à lutter contre les problèmes mentaux tels que la dépression et l’anxiété. Le yoga est bien connu pour être d’une grande valeur dans ce domaine car c’est le contrôle de l’esprit et des émotions qui est le plus important dans ces conditions, et c’est là que le Bhakti Yoga, le Jnana Yoga et le Karma Yoga peuvent aider.

La plupart des gens croient que le yoga est à des fins spirituelles et non à des fins comme la perte de poids. Quelle est votre opinion sur cette croyance? Pouvez-vous aussi nous parler du Power Yoga ?

Ce point a été souligné par notre Honorable Premier ministre, qui a clairement indiqué que le yoga n’est pas réservé aux personnes qui se rendent dans l’Himalaya pour rechercher le salut spirituel. C’est pour tout le monde dans la société. Il y a près d’un siècle, Swami Vivekananda a partagé ce message selon lequel le yoga est une science socialement pertinente et cela a été l’objectif derrière le lancement de VYASA et de l’Université S-VYASA. Vivekananda a prêché que le yoga est utile dans tous les aspects de la vie. Nous avons un Pranayama spécial pour la perte de poids appelé Surya Anulom Vilom Pranayama, qui, s’il est pratiqué quatre fois avant le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et le sommeil, peut faire des merveilles. Il peut aider à réduire de près de deux kilogrammes par mois, et nous avons vu des millions de personnes en bénéficier au cours des quatre dernières décennies.

De même, des ajouts récents comme le Power Yoga et le Hot Yoga peuvent aider à réduire le poids en brûlant des calories assez rapidement. Cependant, ceux-ci doivent être pratiqués sous la supervision d’experts. Par conséquent, il est essentiel de comprendre que le yoga peut aider à perdre du poids mais doit être suivi avec une grande précision sous une direction compétente.

Il y a beaucoup de problèmes de santé des femmes, comme le SOPK. Comment le yoga peut-il être utilisé pour les combattre ?

Nos années d’études ont pu prouver que la relaxation du yoga par les asanas, les pratiques de respiration lente, l’apaisement de l’esprit et la pratique de modules de yoga intégrés efficacement que nous avons développés pour le SOPK ont fait des merveilles pour de nombreuses femmes. Notre université a également pu publier plusieurs articles de recherche.

La thyroïde et le gain de poids qui en résulte deviennent également un problème majeur. Comment peut-on contrôler cela avec l’aide du yoga ?

Encore une fois, l’équilibre est essentiel pour faire face à toutes ces maladies non transmissibles essentielles et graves. Pour perdre du poids, Surya Anulom Vilom Pranayama est la solution. Il est également important d’adopter des techniques de relaxation afin de gérer des conditions telles que la thyroïde.

Il existe également plusieurs problèmes de mode de vie comme le diabète, et même le stress et la fatigue qui sont signalés chez un plus grand nombre de personnes. Que peuvent faire les gens pour régler ces problèmes ?

En ce qui concerne le diabète, notre université a entrepris un grand projet sur Niyantran Bharat où nous avons étudié plus de 250 000 personnes de diverses régions du pays et publié 35 articles de recherche, tandis que 10 autres sont en préparation. Pour cette raison, l’American Diabetic Association de San Francisco nous a récompensé l’année dernière pour avoir entrepris la recherche la plus importante et la plus efficace qui ait été menée en Inde à ce jour. Nous avons suffisamment d’expertise pour aider à contrôler des problèmes tels que le diabète et d’autres MNT à l’aide de modules de yoga spécifiques basés sur l’approche intégrative de la thérapie par le yoga que nous maîtrisons au fil des ans.

