Journée internationale du yoga 2021 : la pandémie de COVID-19 met en lumière les bienfaits du yoga

L’un des organes les plus importants du corps avec lequel le yoga aide est le système respiratoire et dans le langage courant, je peux dire que le yoga vous aide à mieux respirer et donc à plus « d’oxygène ». (Source de la photo : IE)

Journée internationale du yoga 2021 : Les mots ci-dessus sont tout à fait vrais même dans cette pandémie où la plupart des gens ont eu recours au yoga pour rester en forme et en bonne santé et ont entrepris le voyage pour transformer leur immunité pour le mieux. Le yoga était déjà populaire mais, pendant la pandémie, il est devenu un outil domestique pour chacun de nous pour éviter de tomber malade, grâce aux bienfaits éprouvés du yoga.

D’après mon expérience et des professeurs de yoga que je connais, le nombre de personnes faisant du yoga a augmenté de plusieurs fois. Les professeurs de yoga se sont multipliés au cours de la dernière année avec des centaines d’applications de yoga, de chaînes YouTube, de blogs, etc. De nombreux entraîneurs appartenant à d’autres disciplines de fitness ont également eu recours au yoga. Tout cela est dû au bien-être holistique et aux millions d’avantages que le yoga a à offrir.

Journée internationale du yoga 2021 : impact à long terme sur le bien-être mental et émotionnel

La première raison pour laquelle quelqu’un commence à faire du yoga est pour des raisons physiques, mais à long terme, cela a un impact très profond et positif sur le bien-être mental et émotionnel. Parlons des avantages physiques que le yoga a à offrir, spécialement en ces temps de covid. Pendant la pandémie, je pense que le mot le plus utilisé était « immunité », qui se trouve être l’un des avantages du yoga. Une personne a un bon système immunitaire lorsque tous les organes du corps sont en bonne santé et fonctionnent correctement. Une qualité qui fait que le yoga a une longueur d’avance sur les autres formes de fitness est qu’il agit sur les organes internes et vitaux du corps humain.

L’un des organes les plus importants du corps avec lequel le yoga aide est le système respiratoire et dans le langage courant, je peux dire que le yoga vous aide à mieux respirer et donc à plus « d’oxygène ». Les 2 outils de yoga qui aident à cela sont les asanas et le pranayama. Les asanas aident à étirer les muscles autour de la poitrine pour aider à améliorer la flexibilité, la circulation sanguine et se débarrasser de toute raideur afin que nous puissions respirer mieux et plus longtemps. Ainsi, nous créons plus d’espace pour que les poumons se dilatent pour respirer plus profondément. Les poses qui aident à cela sont Tiryaka Tadasana, Trikonasana, Parshvakonasana, Backbends et autres.

L’importance du pranayama

Le pranayama de l’autre côté est un outil subtil pour améliorer la respiration et calmer l’esprit. Le souffle et l’esprit sont étroitement liés, par exemple lorsque nous sommes stressés, en colère ou dans la peur, le souffle devient plus court et superficiel. Par contre quand on est heureux, détendu, la respiration est longue et profonde. Ainsi, en allongeant le schéma respiratoire, nous modifions l’humeur et l’état d’esprit. Par conséquent, il a également un impact sur le système nerveux.

En dehors du pranayama, les poses qui aident à détendre le système nerveux sont les plis avant et l’inversion. Donc, la prochaine fois que vous vous sentez stressé, tout ce que vous avez à faire est de vous mettre à l’envers.

Comment le yoga renforce votre système digestif

Le prochain organe important que le yoga aide est le système digestif. Toutes les autres personnes que je rencontre ont des problèmes digestifs qui peuvent avoir un impact important sur l’immunité. Les postures de yoga comme les torsions et les plis vers l’avant aident à équilibrer et à renforcer le système digestif. Un ventre heureux mène à un corps et un esprit sains.

De même, le yoga a un impact sur les autres systèmes vitaux du corps comme le système reproducteur, le système endocrinien, etc. Je voudrais partager une expérience réelle de mon élève qui souffrait de déséquilibres hormonaux, de règles irrégulières, d’une tension artérielle élevée, d’anxiété, d’acidité , et migraines. Elle avait l’habitude de prendre des analgésiques et des antibiotiques jusqu’à ce qu’elle pense donner une chance au yoga. Elle ne s’est pas seulement guérie, mais est également devenue professeur de yoga et partage ses connaissances avec les autres et oui, le yoga l’a aidée à lutter contre le covid aussi.

Je pourrais continuer à écrire des pages sur les avantages que le yoga a à offrir, mais je vais m’arrêter ici. Je dirais que le yoga vous aide à devenir plus fort physiquement, mentalement et émotionnellement et vous aide à trouver votre vrai moi sain.

Le chroniqueur est professeur de yoga international. Les opinions exprimées sont celles du chroniqueur.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.