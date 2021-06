Journée internationale du yoga 2021 : le yoga atteint le Mali – nation africaine dans le désert du Sahara

La pratique du yoga se développe au Mali alors que de plus en plus de personnes sont exposées à ses bienfaits. (Image avec l’aimable autorisation : Ambassade de l’Inde, Mali)

Il y a quelque chose d’unique au Mali, un vaste pays d’Afrique de l’Ouest, où les gens ordinaires montrent un amour immense pour divers aspects de la culture indienne, y compris la musique et la danse. On peut sentir la chaleur de l’Inde en parlant au peuple malien. La 7e Journée internationale du yoga est célébrée à travers le monde le 21 juin 2021.

“Au Mali, plusieurs événements de yoga ont été organisés par des passionnés de yoga à travers le pays dans des villes comme Ségou, Kita, Tombouctou, Koulikoro, Sikasso, en dehors de divers endroits dans la capitale Bamako, dans la perspective de la Journée internationale du yoga”, a déclaré l’Inde ambassadrice au Mali, Anjani Kumar a déclaré à Financial Express Online.

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 en cours, un grand rassemblement habituel pour pratiquer le yoga collectivement pour marquer l’occasion a été évité et plusieurs événements plus petits ont été organisés à la place.

“Cependant, pour célébrer l’IDY, l’Ambassade de l’Inde à Bamako a organisé une session de Yoga restreinte à la Chancellerie le 19 juin 2021 qui a été retransmise en direct au profit des passionnés de Yoga au Mali, en Mauritanie et à travers le monde. La séance de yoga a été dirigée par le maestro de yoga malien Oumar Coulibaly », a déclaré l’envoyé indien.

Curiosité sur le Yoga au Mali

Partageant davantage sur la sensibilisation au yoga au Mali, l’ambassadeur Kumar a déclaré : “

La pratique du yoga se développe au Mali alors que de plus en plus de personnes sont exposées à ses bienfaits. Yoga Maestro Oumar Coulibaly, lui-même malien, pratique le yoga depuis 2015. C’est la curiosité qui l’a rapproché du yoga et l’a mis en contact avec une autre professeure de yoga au Mali, Mme Sabine Kone de Suisse, qui vit et enseigne le yoga au Mali. pour plusieurs années.”

« Par la suite, Coulibaly s’est vu offrir une bourse de l’ambassade de l’Inde pour suivre le « cours d’instructeurs de yoga » à l’Université de yoga S-VYASA de Bangalore en 2016, qu’il a trouvé très utile.

Partageant son expérience du yoga, l’ambassadeur Kumar déclare : « Bien que j’aie été exposé au yoga depuis l’enfance, ce n’est qu’après être venu au Mali en 2020 que j’ai commencé à pratiquer le yoga de manière soutenue. Cela fait maintenant partie de ma routine quotidienne et je me sens plus détendu, calme et concentré en pratiquant le yoga tous les matins. Je peux dire avec plaisir que j’ai été inspiré pour pratiquer le yoga après être entré en contact avec Oumar Coulibaly, le professeur de yoga malien.

Vues d’Oumar Coulibaly

Oumar Coulibaly dit à Financial Express Online que le yoga a aidé à se connaître profondément et à renforcer ses intuitions et sa conscience. Il dit que le yoga respecte le fait que nous sommes tous des individus et que tout le monde peut le pratiquer et en tirer profit. En pratiquant le yoga, il se sent heureux et plus en contrôle de ses émotions dans différentes situations. Cela aide à découvrir certaines de ses qualités et potentialités cachées. Le yoga l’a rendu plus concentré, plus énergique et plus heureux aussi.

Selon Coulibaly, « le yoga contribue au bien-être général en prenant en charge le stress, le diabète, les maux de dos, la constipation, la dépression, l’obésité, les problèmes psychologiques, la peur, l’anxiété, la timidité, etc.

Il partage qu’il était très timide et n’a jamais pensé qu’il y aurait une solution pour le surmonter. Cependant, après avoir pratiqué le yoga et être devenu professeur de yoga, il se sent à l’aise où qu’il soit et, plus important encore, il est capable de se connecter avec lui-même pendant les séances de yoga et de méditation, ce qui contribue également à sa croissance spirituelle.

« Le yoga inculque des énergies positives qui aident à améliorer ses performances et contribuent au bien-être général. Les bienfaits du yoga peuvent être récoltés par des personnes de n’importe quelle foi ou religion car il s’agit d’une pratique laïque », ajoute-t-il.

A l’occasion de la 7ème Journée Internationale du Yoga, Coulibaly a invité les habitants du Mali et du monde à rejoindre le Yoga et à découvrir par eux-mêmes ses bienfaits. Il dit que le yoga peut aider l’humanité à résoudre de nombreux problèmes.

Opinions de Mme Khadija Koita

Elle est une autre enseignante de yoga et de bien-être en herbe au Mali qui pratique le yoga depuis 2014. Elle raconte qu’elle est venue au yoga à la recherche de solutions à certains des problèmes auxquels elle était confrontée liés à la tristesse, la dépression et la perte de joie de vivre. Elle a lu un article sur Internet au sujet de la pensée positive et de l’énergie qui pourrait également être obtenue grâce à la pratique du yoga. C’était l’attraction initiale vers le yoga et elle a commencé à regarder diverses vidéos de yoga disponibles sur YouTube.

Khadija dit que la pratique du yoga l’a aidée à améliorer sa santé et à développer une approche positive de la vie. Elle a retrouvé la joie de vivre et a décidé de suivre une formation pour devenir Instructrice de Yoga. Elle se sent tellement inspirée maintenant qu’elle est en train d’ouvrir un centre de bien-être au Mali pour aider d’autres personnes.

Khadija dit que la pratique du yoga lui a fait comprendre qu’il est très important de se concentrer sur sa respiration (pranayam ou la pratique yogique de se concentrer sur la respiration) car cela aide à détendre le corps et à calmer l’esprit. Elle dit que le yoga aide à se sentir bien mentalement, émotionnellement, physiquement et spirituellement. Khadija souligne que le yoga peut être bénéfique pour tout le monde, petits et grands. Elle dit que sa mère a réussi à surmonter la douleur de son nerf sciatique en pratiquant le yoga. Le yoga lui a permis d’être calme, paisible et plus détendue et de mieux gérer son stress et son anxiété.

Khadija attribue la popularité mondiale du yoga à ses bienfaits. Elle dit que ceux qui pratiquent le yoga de manière soutenue ont pris conscience des nombreux avantages du yoga pour un mode de vie holistique et sain. Elle dit que le yoga n’a rien à voir avec la religion. C’est une pratique qui profite au corps et à l’esprit. Outre les avantages physiques d’une pratique soutenue du yoga, l’impact positif du yoga sur l’esprit et la conscience est d’une grande valeur pour contribuer à une société saine et pacifique. Il est bien documenté que la pratique soutenue du yoga aide à traiter ou à réduire l’impact de divers problèmes et affections chroniques gratuitement. Khadija encourage les personnes qui débutent dans le yoga à l’intégrer dans leur routine quotidienne pour en récolter les bienfaits et mener une vie plus heureuse et plus saine.

