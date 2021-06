Journée internationale du yoga 2021 : l’histoire du yoga en Inde gravée dans la pierre

Sceau harappéen montrant proto Shiva dans le dhyan yoga mudra

Par Monidipa Dey,

Au cours des dernières décennies, le yoga, une ancienne pratique indienne remontant à l’époque harappéenne ou peut-être même plus tôt, est devenu une partie de la vie quotidienne de nombreuses personnes vivant dans les sociétés occidentales, le transformant en une marchandise commerciale de plusieurs milliards de dollars. Comme beaucoup d’autres héritages culturels indiens que l’Occident a adoptés, les perspectives occidentales sur le yoga indien ont également tendance à rester floues, où il est considéré comme une tradition ancienne avec certains avantages pour la santé et associé à l’imagerie des vieux sages védiques assis dans le padmasana. Les mêmes points de vue et images se reflètent sur les couvertures brillantes de divers magazines Lifestyle, où nous trouvons des icônes glamour dans diverses postures de yoga esthétiquement agréables. Alors que les personnes qui honorent ces couvertures font un travail formidable pour sensibiliser davantage aux bienfaits pour la santé dérivés du yoga quotidien, il est également temps que le monde et l’Inde examinent de plus près cette ancienne pratique.

Qu’est-ce que le Yoga ?

Le mot « Yoga » est enraciné dans le sanskrit Bija « Yuj » qui signifie « s’unir », signifiant ainsi l’union. Ici, cela signifie Union du yogin avec le Paramatma ou la Conscience Suprême, qui est Moksha. Pour atteindre cette union ultime ou Moksha, un yogin ou un bhakt (dévot) doit suivre un processus spécifique sur une période de temps, qui implique divers types d’exercices mentaux, physiques et intellectuels rigoureux, qu’il ou elle doit effectuer comme moyen de atteindre la version finale ou Moksha. Ainsi, le yoga n’est pas simplement une routine de santé physique ou un lot d’exercices. C’est plutôt un processus à long terme qui implique le contrôle de l’esprit et du corps, avec l’objectif principal d’atteindre Moksha et d’être libéré du cycle de la vie et de la mort pour devenir un avec la Conscience Suprême ou Brahman. Puisque tous les êtres vivants sont issus de cette Conscience Suprême, le Yoga est aussi un processus de Réunion.

Relief rocheux de Mahabalipuram, pénitence d’Arjuna / descente de Ganga, vriks-asana

Le yoga a commencé principalement avec le concept de Dhyan ou méditation, où les ascètes à la recherche de moksha disciplineraient leur esprit (manas ou citta) afin d’entreprendre le voyage intérieur dans leur conscience intérieure (manas teertha). C’est pour cette raison que les premières écritures hindoues, jaïnes et bouddhistes mettent l’accent sur le bhavana-dhyan-yoga, où Samadhi est la dernière étape de ce processus de méditation avant d’acquérir le moksha. Cependant, au fil des siècles, avec l’intégration du yoga, il a lentement évolué et l’entraînement du corps physique (avec le contrôle de l’esprit) en est également devenu une partie. Parmi les différentes formes de yoga qui se sont développées au cours des siècles, les plus remarquables sont le dhyan-yoga, le gyan-yoga, le karma-yoga, le bhakti yoga et le deva-yoga.

Adi Yogi Shiva transmet ses connaissances à travers le Gyaan-Yoga, temple Kailshnathar à Kanchipuram

Yoga dans l’art et les sculptures

La sculpture la plus célèbre qui vient à l’esprit dans le contexte d’un Yoga murti est le monolithique Narsimha à Hampi avec un yogapatta autour de ses genoux. Connue sous le nom de Lakshmi-Narsimha, la sculpture originale avait un petit murti de Devi Lakshmi assis sur ses genoux. Cependant, lorsque Vijayanagara a été attaqué en 1565 CE par les armées combinées du Sultanat, le murti de Lakshmi a été détruit, et sans le devi, le murti est aussi parfois appelé Yoga-Narsimha. Ce murti de Narsimha assis les jambes croisées avec un yogapatta est populaire dans le sud de l’Inde et peut être trouvé référencé dans Bhagavat Purana où Sri Vishnu enseigne à son dévot Prahlad l’art du Bhakti-Yoga dans cette posture. Le bhakti-yoga est une forme de yoga où le dévot cherche l’union par une dévotion pure et inébranlable envers sa divinité. Dans le temple de Badrinath, la divinité principale Sri Narayana est assise dans le dhyan mudra, effectuant le Dhyan-Yoga. Un Yoga Narayana murti similaire est vu au National Museum Delhi, qui date du 10ème siècle. CE de Khajuraho et appartient à l’art Chandella.

Shiva dans utkatisana à Kailshnathar, Kanchipuram

Dans le shivaïsme, Shiva est considéré comme l’Adi Yogi et l’Adi Guru, qui avait enseigné à sept rishis les secrets du yoga d’une manière systématique, où il avait expliqué toute la mécanique de la vie et fait naître le Gyaan-yoga comme un moyen par lequel un humain peut évoluer vers un être supérieur. Ces sept rishis (sapta rishis) ont ensuite été envoyés dans sept parties du monde pour partager cette sagesse ou connaissance ultime avec les gens du commun afin qu’ils puissent rechercher le moksha à travers le gyaan yoga. Dans les temples du sud de l’Inde, cette forme de Shiva est représentée sous le nom de Dakshinamurti, où Shiva en tant qu’Adi Guru est montré conférant la sagesse ultime à travers le gyaan-yoga.

Dans un autre travail de secours intéressant à Mahabalipuram connu sous le nom de pénitence d’Arjuna / descente de Ganga, on voit une figure (Arjuna ou alternativement Bhagiratha) debout dans la posture vriksh-asana ou arbre, comme un moyen de méditer et d’obtenir les bénédictions divines de Shiva. Le bouddhisme et le jaïnisme ont également le yoga comme partie intégrante de leur religion, et les divers murtis méditatifs des tirthankaras et du Bouddha en témoignent. Le murti à jeun d’un Bouddha émancipé dans une posture de méditation conservé au musée de Lahore fait partie des murtis de yoga les plus célèbres du bouddhisme.

Outre les divinités du yoga, les temples hindous à travers l’Inde représentent fréquemment diverses postures de yoga par des ascètes et d’autres figures sur les murs du temple. C’est parce qu’un temple hindou, qui est aussi un point d’union du dévot avec le brahmane à travers la divinité principale du sanctuaire, est en parfaite synchronisation avec le but ultime du yoga, qui est Moksha.

(L’auteur est un écrivain de voyage, de patrimoine et d’histoire bien connu. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.