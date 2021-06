Journée internationale du yoga 2021 : Pratiques essentielles de yoga pour renforcer les poumons

Les gens adoptent le yoga pour lutter contre leur isolement et leur dépression pendant la période de confinement. (Source de la photo : IE)

Par le Dr Partap Chauhan,

Journée Internationale du Yoga 2021 : Le yoga est le cadeau de l’Inde au monde. Elle est pratiquée par des personnes de tous horizons et constitue le moyen le plus fiable de contrôler sa santé. La pandémie de COVID-19 n’a pas seulement un impact sur l’état physique, mais a également des impacts durables sur la santé mentale. Les gens adoptent le yoga pour lutter contre leur isolement et leur dépression pendant la période de confinement.

Quand est célébrée la Journée Internationale du Yoga ?

Chaque année, le 21 juin est célébré comme la Journée internationale du yoga et cette année, il a une signification particulière alors que le monde se bat contre la pandémie. Le yoga a le pouvoir de promouvoir une bonne santé – l’équilibre du corps, de l’esprit et de l’âme ensemble et aide à mener un mode de vie plus sain.

Journée internationale du yoga : l’importance du pranayama

La fraternité médicale intégrative a souligné l’importance des pranayamas (pratiques respiratoires) et à quel point ils sont essentiels en temps de pandémie, en particulier lorsque le COVID a un impact sur les poumons.

Certaines des pratiques de yoga qui pourraient aider à renforcer nos poumons sont :

Nadi Shodhana pranayama : La pratique de Nadi Shodhana aide à augmenter la conscience et la sensibilité à la respiration dans les narines. Les blocages mineurs sont supprimés et le flux respiratoire dans les deux narines devient plus équilibré. La respiration longue, lente et équilibrée a des effets profonds, calmant et équilibrant les énergies.

Bhujangasana : La pose du cobra aide à augmenter le calme mental et renforce l’esprit. Avec une pratique régulière, cela pourrait aider à apaiser la sciatique, à renforcer la colonne vertébrale et peut également soulager les symptômes asthmatiques.

Balasana : La pose de l’enfant, ou balasana, a un effet direct sur les systèmes neurologique et lymphatique, réduisant la tension et l’épuisement en gardant l’esprit paisible et tranquille.

Setubandasana : Aussi, connue sous le nom de position du pont, peut aider à soulager l’insomnie, l’anxiété et les migraines. Il est également efficace pour abaisser la tension artérielle et prévenir les maux de dos.

La pratique régulière de ces asanas améliore nos habitudes respiratoires et augmente notre apport en oxygène. En plus d’augmenter notre capacité pulmonaire, ces asanas contribuent également à améliorer notre santé globale. En ce qui concerne l’amélioration de notre fonction pulmonaire globale, la pratique correcte de ces techniques allonge le processus d’inspiration et d’expiration, renforce les muscles pulmonaires et traite les différents types de troubles respiratoires.

Tous ces asanas sont mieux effectués sous la supervision d’un Yoga Acharya qualifié, afin de s’assurer que la bonne technique est suivie.

Le chroniqueur est directeur de Jiva Ayurveda, auteur, conférencier, personnalité de la télévision et Ayurvedacharya. Les opinions exprimées sont celles du chroniqueur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.