Journée internationale du yoga 2021 : une culture de la motivation

Par Tarun Joshi

Journée internationale du yoga 2021 : Être PDG d’une organisation au rythme rapide est un travail gratifiant mais fatiguant. Comme de nombreux dirigeants l’attesteraient, la gestion d’une entreprise exige que vous excelliez dans une gamme de rôles. Au quotidien, il faut rester agile et ne pas hésiter à jongler avec plusieurs choses qui peuvent se présenter à vous.

Basculant constamment entre tâches et responsabilités, vous restez dans un état mental de conscience totale, au centre de toutes les décisions définissant l’entreprise, qui façonnent in fine l’avenir de votre entreprise, de vos employés et de ses nombreuses parties prenantes.

Un faux pas, une décision mal calculée, et tout s’écroule sur vous. C’est un combat quotidien, et certains pensent que c’est le prix à payer pour l’accomplissement et le succès. Je ne me compte pas parmi eux ; le renouvellement fait partie du processus, il ne faut jamais compromettre l’équilibre et les soins personnels pour des performances élevées. Le stress engendré par ce cycle quotidien de jonglerie avec un million de choses peut vous conduire à un épuisement, et si vous n’avez pas mis en place de mesures pour faire face à l’environnement très stressant, vous pouvez vous retrouver dans un bourbier de doute et d’appréhension. , incapable de mener au maximum de vos capacités.

Heureusement pour moi, il n’y a rien de tel que le yoga pour calmer les nerfs épuisés. Le yoga est ma mesure pour faire face à ce cycle implacable auquel de nombreux dirigeants sont confrontés. Je n’aurais jamais imaginé que j’écrirais ceci, mais le yoga a fait de moi un PDG plus centré et composé.

Pranayam, en particulier, s’est avéré être le remède parfait pour rajeunir mon esprit, mon corps et mon âme, m’aidant à devenir plus en phase avec mon énergie, à rester ancré et imperturbable face aux défis quotidiens.

Une séance quotidienne, tôt le matin, m’apporte la clarté et le contrôle indispensables sur mes émotions pour faire face aux tâches qui m’attendent pour la journée ou effacer l’encombrement des jours précédents. En fin de compte, le yoga m’a encouragé à créer une culture d’entreprise synonyme de communauté et qui aide à motiver des professionnels talentueux à atteindre leur plus haut niveau intellectuel.

Mon succès personnel avec Pranayam m’a fait intégrer des séances de méditation et de yoga dans la culture de travail de mon entreprise pour encourager les employés à s’entraîner et à interagir ensemble, quel que soit leur service, améliorant ainsi la communication globale entre les équipes. Ainsi, en gardant les niveaux de stress bas et les niveaux d’énergie élevés.

Le chroniqueur est fondateur de Join Ventures. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

