Journée internationale du yoga 2021 : Yoga Asanas pour l’immunité

Par Jahnavi Patwardhan,

L’immunité a toujours été un aspect important mais quelque peu négligé de notre santé. En raison de la récente pandémie et du chaos qui en a résulté, nous nous sommes retrouvés à remettre en question notre immunité et à nous démener pour trouver des moyens de l’augmenter rapidement. Pour beaucoup d’entre nous, une alimentation correcte, l’exercice et surtout les pratiques yogiques sont venus à la rescousse.

Le yoga existe depuis des lustres, cela a aidé la science yogique à rechercher et à développer des pratiques pour nous permettre de garder notre corps, notre esprit et notre âme en bonne santé et d’élever nos vibrations au niveau de l’univers afin que nous soyons capables de gérer tout ce qui se présente à nous. Augmenter notre immunité et nous fortifier contre la maladie peut également être réalisé avec ces pratiques de yoga.

Le yoga peut être divisé en quatre pratiques principales. Asana, pranayama, kriya et méditation. Ici, je vais parler des asanas et du pranayama et vous suggérer quelques pratiques pour que vous puissiez augmenter votre immunité et la maintenir élevée en ces temps difficiles.

Tadasana

Cette posture simple mais efficace peut garder le système nerveux en bonne santé et apporter équilibre et force dans le corps et renforcer le système immunitaire

Garudasana

Cette pose d’équilibrage aide à stimuler la circulation du sang frais dans tout le corps en pressant les points de pression, ce qui donne au corps une secousse de liquide stimulant l’immunité. Il apporte également l’équilibre dans le corps et détoxifie le corps.

Trikonasana

La pose triangulaire étire le fascia autour des poumons, aidant à respirer. Cette pose est excellente pour ceux qui ont des tensions dans les hanches, car c’est une posture d’ouverture. Nous portons beaucoup de nos émotions dans nos hanches, et la pose du triangle permet une ouverture profonde et une libération d’énergie.

Shalabhasana

Shalabhasana est l’un des asanas de yoga faciles qui améliore et renforce la colonne vertébrale, les articulations de la hanche, le bas du dos, les jambes et les organes pelviens du corps. Il est largement utilisé comme pose de yoga principale pour renforcer le système immunitaire en augmentant le flux sanguin vers la région vertébrale.

Dhanurasana

Cet asana agit comme un anti-stress idéal car il aide à améliorer le flux de globules blancs en appliquant une pression sur le système digestif et renforce le système immunitaire.

Matsyasana

Une pose de renforcement de l’immunité, pose de poisson ou matsyasana est une pose élevée qui détoxifie le corps et augmente les niveaux d’énergie. De plus, il peut également ouvrir les voies nasales et soulager la congestion.

Yog Nidra

Cette posture favorise le repos profond et la relaxation. Il calme le système nerveux, entraînant moins de stress et un meilleur fonctionnement de tous les organes. Yog nidra aide également à gérer l’insomnie, l’épuisement professionnel, la dépression et un système immunitaire affaibli.

Pranayama

Anulom vilom

Anulom vilom se fait en maintenant une narine fermée en inspirant, puis en tenant l’autre narine fermée en expirant. Le processus est ensuite inversé et répété.

La respiration nasale alternée a de nombreux avantages physiques et psychologiques, notamment la réduction du stress et l’amélioration de la respiration et de la circulation. Anulom Vilom Pranayama est aussi le meilleur moyen d’équilibrer les Tri doshas dans notre corps.

Kapalbhati

Kapal bhati peut être fait aussi bien comme pranayama que comme kriya. Kapal signifie crâne, Bhati signifiant brillant et pranayama signifiant technique de respiration. C’est un excellent exercice de respiration et peut améliorer les fonctions corporelles. Cet exercice de respiration peut éliminer 80% des toxines de notre corps grâce à l’expiration. La pratique régulière de Kapal Bhati Pranayama peut aider à détoxifier tous les systèmes de notre corps.

Bhastrika

Le mot sanskrit « bhastrika » signifie « soufflet » principalement utilisé par les forgerons pour faire fondre le métal. Comme le soufflet attise le feu de la même manière, Bhastrika Pranayama fait monter le flux d’air dans le corps pour produire de la chaleur au niveau physique et subtil, attisant le feu intérieur de l’esprit et du corps. Effet favorable sur le système respiratoire et digestif. Draine l’excès de mucosités de les poumons. Oxygéne le sang en augmentant la vitalité de tous les organes et tissus

Ainsi, une pratique dévouée et régulière de postures de yoga et de pranayama combinée à une méditation de base peut maintenir votre immunité élevée et peut aider à garder votre corps et votre esprit heureux et en bonne santé.

(L’auteur est un instructeur de yoga senior à la SARVA. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels du yoga avant de commencer toute pratique. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

