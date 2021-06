Journée internationale du yoga : asanas de yoga et techniques de respiration pour la récupération post-Covid

Les asanas de yoga et les techniques de respiration aident à pomper plus d’oxygène et d’énergie dans votre système.

Comme Covid-19 affecte directement la santé physique, respiratoire et mentale d’un individu, le yoga et le travail respiratoire peuvent jouer un rôle important dans la rééducation post-covid d’un individu. Les asanas de yoga et les techniques de respiration aident à pomper plus d’oxygène et d’énergie dans votre système, ce qui aide à renforcer l’immunité. La relaxation dirigée par le yoga aide le processus de guérison, améliorant les soins mentaux et émotionnels pour récupérer les patients de Covid-19. L’Ayurveda, le yoga et la méditation peuvent être trois moyens clés pour atteindre notre plein potentiel. Pour récolter les bienfaits immunitaires du yoga, il faut maintenir une pratique quotidienne.

Shishuasana (posture de l’enfant)

Shishuasana est une pose de yoga courante, en particulier pour les débutants. C’est une excellente pose pour décongestionner la poitrine et détendre l’esprit. Pour commencer,

Asseyez-vous en vajrasana sur vos talons. En gardant la colonne vertébrale droite, inspirez profondément. Sur une expiration, penchez-vous en avant et posez votre poitrine sur les cuisses et la tête au sol. Placez vos bras sur le côté de vos talons, paumes vers le haut. Tenez cette posture pendant 10 secondes et détendez votre corps .Inspirez, montez lentement et asseyez-vous sur vos talons.

Setu Bandhasana (posture du pont)

Setu Bandhasana est un asana à flexion inversée, également connu sous le nom de pose du pont. Il aide à améliorer la circulation sanguine, tout en augmentant l’énergie dans le corps.

Allongez-vous sur le dos, en gardant vos mains à côté de votre corps, paumes vers le bas. Pliez vos genoux et gardez une distance confortable entre vos pieds et vos genoux. Vos talons doivent être plus proches de vos hanches. Inspirez profondément et soulevez le bas du dos, aussi haut que votre poitrine touche votre menton sans lever la tête. Serrez le bas du dos, restez dans la posture jusqu’à 10 ou même plus longtemps. Expirez et ramenez votre dos au sol.

Bhujangasana (posture du cobra)

Bhujangasana, ou la pose du cobra est un yoga asana incliné qui aide à soulager le stress et la fatigue. Il aide également à ouvrir le cœur et les poumons.

Allongez-vous sur le ventre avec les deux orteils et le front reposant sur le sol. Assurez-vous que vos orteils et vos talons se touchent ou parallèles au sol. Placez vos mains (paumes vers le bas) sous vos épaules, en gardant vos coudes parallèles les uns aux autres. Inspirez profondément et soulevez lentement le haut de votre corps tout en gardant votre nombril au sol. Tenez la pose pendant 10 secondes. Expirez et ramenez votre torse et revenez au sol. Répétez l’asana N’exagérez pas l’étirement ou ne vous surmenez pas.

Dhanurasana (posture de l’arc)

Dhanurasana est un asana de flexion du dos, également connu sous le nom de pose de l’arc. Les personnes qui souffrent de problèmes importants de moelle épinière et de disque ou de problèmes liés à l’estomac ne devraient pas effectuer cette pose.

Allongez-vous sur le ventre, les pieds écartés et les bras le long du corps. Pliez vos genoux et tenez vos chevilles. Assurez-vous que vos genoux sont écartés. Inspirez profondément, soulevez votre poitrine du sol et tirez vos jambes vers le haut et ouvrez-les sur les côtés. Plus la traction est large, meilleur est l’étirement. Tenez cette pose en comptant jusqu’à 10 et fixez votre regard sur un point devant. Expirez et abaissez vos jambes et votre tête. Détendez-vous et répétez.

Matsyasana (Position du poisson)

Matsyansana aide à renforcer le système immunitaire, en distribuant de l’oxygène et en améliorant la circulation sanguine dans le corps.

Allongez-vous sur le dos en gardant les pieds joints et les mains détendues le long du corps. Placez vos mains sous vos hanches avec les paumes vers le bas. Rapprochez vos coudes. Inspirez profondément et soulevez votre poitrine et tout en gardant votre poitrine élevée, tournez la tête vers l’arrière et placez la couronne sur le tapis. Tenez en comptant jusqu’à 10. Expirez et ramenez la tête en arrière et la poitrine vers le bas sur le tapis. étage.Détendez-vous et répétez.

Trikonasana (Position du Triangle)

La posture du triangle est un asana debout qui aide à élargir votre poitrine et vos épaules. Il renforce l’endurance, l’équilibre, l’énergie et développe la concentration et aide à renforcer les muscles des hanches, des cuisses et du dos.

Tenez-vous debout, les pieds bien écartés et parallèles les uns aux autres. Ouvrez votre bras droit vers le ciel tout en inspirant. Expirez. Tout en gardant votre taille droite, pliez votre corps vers la gauche, vers le bas à partir des hanches. Laissez votre main droite monter en l’air pendant que votre main gauche touche la cheville gauche lorsque vous expirez. Ensuite, placez vos deux bras en ligne droite. Assurez-vous que votre corps est courbé sur le côté plutôt qu’en avant ou en arrière. Maintenez une poitrine et un bassin bien ouverts. Tenez pendant dix secondes au total. Sur une inspiration, remontez, ramenez vos bras le long du corps et redressez vos pieds. Répétez la même chose de l’autre côté.

Marjariasana (étirement du chat)

Marjariasana est une pose d’étirement du dos. Cet asana est utile pour soulager les crampes menstruelles car il masse le système reproducteur féminin, il aide également à soulager les maux de dos.

Asseyez-vous en Vajrasana, puis mettez-vous debout sur vos genoux Placez vos mains à plat sur le sol, paumes vers le bas et doigts tournés vers l’avant. Assurez-vous que vos mains, genoux et orteils sont parallèles les uns aux autres. Gardez vos mains et vos genoux en ligne droite . Maintenez une relation perpendiculaire entre les bras et les cuisses et le sol. Ce sera votre position de départ. Inspirez profondément et levez la tête tout en cambrant votre colonne vertébrale vers le bas, de sorte que le dos puisse prendre une forme concave. Tenez en comptant jusqu’à 10 et sur une expiration, baissez la tête en touchant votre menton. à votre poitrine tout en étirant la colonne vertébrale vers le haut. Détendez-vous et répétez

Yoga Nidra

Le yoga nidra est une méthode ancestrale de relaxation du corps et de l’esprit. Il permet au praticien d’entrer dans un état de relaxation profonde. C’est une pratique systématique consistant à déplacer la conscience de notre monde extérieur vers le monde intérieur.

Allongez-vous sur le dos, fermez les yeux et détendez-vous. Prenez quelques respirations profondes et détendues. Commencez par porter doucement votre conscience sur votre pied droit. Maintenez votre concentration pendant quelques secondes tout en relaxant votre pied. Ensuite, remontez lentement jusqu’au genou droit, à la cuisse et à la hanche. Reconnaissez toute votre jambe droite. Répétez doucement le mouvement avec votre jambe gauche. Portez votre attention sur toutes les autres parties de votre corps : aine, ventre, région du nombril, poitrine. Ensuite, portez votre attention sur l’épaule droite, le bras droit, les paumes, et les doigts. Rep sur l’épaule gauche, le bras gauche, la gorge, le visage et le haut de la tête. Inspirez profondément et observez les différentes sensations dans votre corps. Détendez-vous dans cet état pendant quelques minutes. En laissant votre corps et votre esprit se détendre complètement, vous pouvez ensuite vous asseoir lentement et chaque fois que vous vous sentez à l’aise, ouvrez lentement et progressivement les yeux.

Pranayama

Le prana est la force vitale de notre corps. Pranayama est la pratique d’améliorer la force de vie dans le corps. Une augmentation du prana dans le corps peut aider au traitement et même à la prévention de divers maux. Il peut être renforcé en mangeant des fruits et légumes frais, en mangeant des repas végétariens, en se reposant suffisamment et, surtout, en pratiquant le pranayama.

Les pranayamas nous aident à renforcer l’immunité, à réduire les niveaux de stress et à combattre l’apparition de maladies chroniques liées au mode de vie s’ils sont pratiqués de manière cohérente.

Respiration Ujjayi : Les respirations yogiques complètes, ou respirations ujjayi, sont une caractéristique fréquente de plusieurs pranayamas. Le son est produit en restreignant doucement l’ouverture de la gorge pour générer une certaine résistance au flux d’air. Un son relaxant, similaire au son de l’océan, est créé en inspirant doucement le souffle à l’inspiration et en poussant doucement le souffle à l’expiration contre cette résistance.

Il aide à stimuler le chakra de la gorge et dégage un état de calme et de paix.

Asseyez-vous dans une posture droite, en plaçant vos mains sur vos genoux, les paumes tournées vers le haut. Commencez à inspirer par le nez en faisant une constriction dans la gorge et expirez également par le nez en faisant une constriction dans la gorge.Cela fait une répétition.Répétez pour 3-5 répétitions

Kapalbhati : Kapalbhati aide à dégager vos passages d’air. Il augmente également le niveau d’oxygène dans votre corps, augmentant la résistance de votre corps à la maladie. On l’appelle aussi kriya nettoyant car il permet de nettoyer le corps des toxines. C’est un kriya d’expiration puissant où l’accent est uniquement mis sur l’expiration. A chaque expiration, le praticien permet à son corps de libérer les déchets et les toxines. Une technique très puissante pour détoxifier le corps et l’esprit.

Asseyez-vous en position verticale. Vos paumes sur vos genoux, vers le bas. Commencez à expirer en poussant votre abdomen vers l’intérieur. Faites des expirations rapides. Idéalement, 60 expirations en une minute. À chaque expiration, sentez que vous libérez les toxines et les déchets de votre esprit et de votre corps. Continuez pendant 3 à 5 minutes ou selon ce qui vous convient.

Nadi Shodhan Pranayama : La technique de respiration Nadi Shodhan ou Alternate Nostril est un pranayama simple qui active la réponse de relaxation du corps et calme l’esprit. On l’appelle aussi respiration équilibrée car elle équilibre le corps et l’esprit. C’est le pranayama le plus sûr qui puisse être fait par n’importe qui.

Asseyez-vous dans une posture droite en plaçant vos mains sur vos genoux, paumes tournées vers le haut.Placez votre main gauche dans le gyan/chin mudra.Avec votre pouce droit, fermez votre narine droite et pliez vos deux premiers doigts.Respirez profondément par la narine gauche. Ensuite, inspirez profondément par la gauche et fermez la narine gauche avec votre annulaire, expirez par la narine droite. Inspirez du côté droit et expirez du côté gauche. Cela fait une répétition. Répétez pour 10 répétitions et sentez votre esprit se détendre.

(L'auteur est yoga thérapeute et coach de respiration esprit-corps chez BeatO. L'article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels du yoga avant de commencer toute pratique.

