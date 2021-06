Journée internationale du yoga : asanas faciles pour débutants

Le yoga est une façon de guérir à la fois le corps et l’esprit.

Par Reya Mehrotra

La pandémie nous a appris l’importance de la santé mentale et physique. Une forte immunité, un exercice approprié, les bonnes techniques de respiration, tout est important dans la lutte contre le virus mortel. Le yoga est une façon de guérir à la fois le corps et l’esprit. Avec Yoga Day le 21 juin, nous vous proposons quelques asanas faciles avec lesquels commencer votre voyage de yoga.

Vrikshasana

Aussi appelée la pose de l’arbre, Vrikshasana est une pose d’équilibre et est l’une des rares poses debout dans le hatha yoga. Dans les temps anciens, on pense que les sadhus se sont disciplinés avec cette pose. Il a également été décrit dans le texte de yoga sanskrit Gheranda Samhita au 17ème siècle. Mais même avant cela, une figure debout sur une jambe, indiquant l’asana, a été vue sur une sculpture en pierre du VIIe siècle à Mahabalipuram.

Trikonasana

Aussi appelée Utthita Trikonasana, la posture du triangle est un asana debout, qui fait partie du yoga moderne. Il a été décrit pour la première fois dans les enseignements du professeur de yoga indien Tirumalai Krishnamacharya au 20ème siècle. Son livre Yoga Makaranda – qui a été écrit en 1934, ainsi que les écrits de ses étudiants – décrit la pose. Le terme utthita en sanskrit signifie « étendu ». Ses deux parties sont tournées vers la gauche et tournées vers la droite. Avec les pieds écartés, le praticien doit se tenir avec les genoux non fléchis et le pied droit tourné vers l’extérieur et le pied gauche à moins de 45 degrés vers l’intérieur. Les paumes sont tournées vers le bas tandis que les bras restent parallèles au sol.

Adho Mukha Svanasana

Aussi appelée posture du chien vers le bas, cette posture consiste à faire toucher la tête au sol avec le poids du corps sur les paumes et les pieds. Alors que les jambes sont droites, les hanches sont relevées haut. Il est principalement pratiqué comme une séquence de poses, en particulier surya namaskar. Il est nommé ainsi car la posture ressemble à un chien qui s’étire qui se lève. La pose aide le système musculo-squelettique, étire les muscles du mollet, les épaules et les ischio-jambiers.

Tadasana

On l’appelle aussi samasthiti ou la pose de la montagne et c’est une pose debout dans le yoga moderne. Il constitue la base de nombreux autres asanas du yoga. On pense qu’il a été adopté dans le yoga moderne par Krishnamacharya et qu’il est ensuite devenu une base pour des transitions en douceur entre les asanas. Il comprend se tenir debout sur les deux pieds avec les mains sur les côtés. Une base de nombreux asanas, il est conclu en se tenant les pieds joints et en soulevant le corps par la couronne de la tête. Les cuisses et la taille sont relevées et la colonne vertébrale est allongée.

Virabhadrasana

La posture du guerrier est un asana debout qui commémore les exploits de Virabhadra, un guerrier mythique. Les anciennes sculptures rocheuses des grottes d’Ellora montrent le guerrier Shiva dans une pose similaire à Virabhadrasana tout en combattant les démons et en courtisant la déesse Parvati. Il peut être entré en position debout en sautant avec les pieds écartés. Il existe trois types de Virbhadrasanas, le troisième étant le plus difficile des trois, nécessitant que le corps reste en équilibre sur un pied. Le Virabhadrasana est appelé la pose de yoga la plus reconnaissable et la plus emblématique.

Paschimottanasana

La flexion avant assise est un asana du hatha yoga qui nécessite de se pencher en avant en position assise avec les jambes tendues. Le manuel du XVe siècle sur le hatha yoga appelé Hatha Yoga Pradipika décrit la pose. Ses variantes incluent urdhva mukha paschimottanasana (forme équilibrante de la pose), parivritta paschimottanasana (forme inversée de la pose), trianga mukhai paschimottanasana (une jambe pliée) et ardha baddha padma paschimottanasana (une jambe croisée sur l’autre).

Setu Bandha Sarvangasana

Soutenu par l’épaule, il s’agit d’un asana inversé où le dos et les hanches sont levés tout en équilibrant le poids sur la tête et les pieds. Les genoux restent fléchis et les chevilles sont attrapées à la main. Dans le traité du Karnataka du XIXe siècle, la pose apparaît comme kamapithasana. Il est sorti en sautant en arrière dans la béquille ou en s’allongeant.

Shavasana

Cet asana de hatha yoga s’appelle la pose du cadavre et est souvent destiné à la relaxation à la fin d’une séance de yoga pour calmer l’esprit et éliminer la fatigue. Le manuel de hatha yoga du XVe siècle Hatha Yoga Pradipikaa mentionne la pose. Il s’exécute en s’allongeant sur le dos avec les jambes aussi écartées que le tapis, tandis que les bras sont détendus sur le côté. Les yeux restent fermés.

Balasana

Aussi appelé pose de repos d’un enfant, le balasana est un asana agenouillé. Il peut être entré en s’agenouillant et en amenant la tête en avant pour toucher le sol avec les bras le long du corps et les paumes vers le haut. Certaines de ses variantes incluent ananda balasana (pose de bébé heureux), uttana shishosana (pose de chiot étendue) et shasangasana (pose de lapin).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.