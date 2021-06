Journée internationale du yoga : des façons originales et amusantes de faire du yoga pour le rendre agréable mais efficace

in

Vous êtes-vous déjà retrouvé à penser que le yoga est si lent, que je devrais pratiquer le yoga une fois que j’aurai 40 ans, le yoga ne concerne que la méditation ? Eh bien, le yoga est bien plus que tous les mythes qui entourent la pratique. Le yoga n’a pas besoin que vous soyez flexible, en parfaite forme ou que vous ayez un certain type de tapis de yoga pour commencer votre pratique du yoga aujourd’hui. Il suffit de commencer quelque part et de voir la transformation se dérouler.

Le yoga, c’est plus d’une heure de pratique, c’est un mode de vie. Dès le réveil jusqu’au coucher, le yoga est tout entre et au-delà. Même respirer en pleine conscience est du yoga.

La meilleure partie de ce mode de vie est qu’il s’intègre à votre routine quotidienne, vous n’avez pas besoin de prendre du temps supplémentaire ou d’acheter du matériel coûteux pour commencer.

Voici quelques façons amusantes de pratiquer rapidement le yoga :

1. Yoga au réveil

Vous pouvez faire du yoga au lit, oui vous avez raison. Vous pouvez faire quelques étirements doux au lit lorsque vous vous réveillez. La prochaine fois que vous vous réveillerez au lieu de faire défiler votre téléphone, essayez la pose de ces asanas pour enfants, l’étirement du côté couché et le chat-vache assis.

2. Yoga au bureau

Entre ces longs appels de travail et les présentations ennuyeuses. Le yoga est le meilleur remède lorsque vous vous sentez dépassé par le travail ou fatigué. Essayez ces poses assises et rajeunissez-vous en quelques minutes. Essayez d’étirer les doigts et les poignets, le tadasana assis et un léger étirement du cou.

3. Essayez le yoga du visage

Oui, il existe des asanas de yoga pour le visage qui vous aideront à obtenir l’éclat sans traitement coûteux. Un week-end où vous souhaitez vous offrir un spa relaxant, essayez une séance de yoga du visage amusante qui améliorera la circulation sanguine de votre visage, améliorera la qualité de votre peau et réduira même l’acné du visage. Voici quelques asanas de yoga du visage que vous pouvez pratiquer ; pose de ballon, pose de moue et massage par tapotement.

4. Ajoutez des accessoires au mix

Les accessoires ajoutent toujours un facteur amusant à la pratique du yoga et vous offrent également le soutien supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin pour atteindre des postures avancées. Vous pouvez ajouter des accessoires comme du basket-ball, des briques de yoga ou une ceinture de yoga à votre pratique pour la rendre amusante et stimulante.

5. Faites du yoga de haute intensité

Si vous avez déjà pensé que le yoga n’était qu’une pratique peu intense, vous serez surpris. Essayez une routine de yoga à haute intensité et vous êtes sûr de découvrir quelques muscles de votre corps dont vous ignoriez même l’existence. Un tour de Surya Namaskar est connu pour brûler environ 13,90 calories et prend entre 3 et 4 minutes pour terminer 1 tour. Commencez lentement en ajoutant 5 tours à votre entraînement, en passant jusqu’à 108 tours en une seule session. C’est une brûlure riche en calories !

Le yoga en tant que mode de vie est très efficace pour améliorer la mobilité du corps, la flexibilité, l’endurance, la force, la libération du stress, tonifier les muscles, déstresser l’esprit, favoriser le bonheur et les bienfaits peuvent continuer. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de monter sur le tapis et de commencer. #StartTohKaro

