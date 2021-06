Journée internationale du yoga : l’Argentine célèbre la Journée mondiale du yoga

L’ambassadeur de l’Inde, Asoke Kumar Mukerji.

Le message du yoga dans la promotion du bien-être physique et mental de l’humanité n’a jamais été aussi pertinent.

L’Argentine est l’un des pays avec le plus grand nombre de pratiquants de yoga par habitant en Amérique latine. Le dimanche 20 juin 2021, l’ambassade de l’Inde en Argentine a clôturé une semaine de festivités liées à la Journée internationale du yoga (IDY). Un programme de trois heures dans les locaux de l’Ambassade a réuni des artistes argentins célèbres, de grands exposants et des institutions de Yoga dans le pays.

Cordoba, la deuxième plus grande ville d’Argentine, célèbre l’IDY organisé par le Consulat Honoraire de l’Inde et le Yoga Forum auquel j’appartiens et plus d’une cinquantaine de professeurs de yoga. Cela a été fait virtuellement et les gens ont exécuté la salutation au soleil, ont récité des mantras et ont également exécuté de la danse classique indienne. Tout le monde a dit que cette pratique du Yoga les a aidés en ces temps difficiles où l’Argentine était en train de faire face au COVID-19.

Le yoga, l’étude de la philosophie et l’amour et le respect que les Argentins ont pour la culture hindoue sont des liens forts qui nous unissent. Cela s’étend aux domaines politique et économique.

Histoire d’IDY

Pour IDY, les gens du monde entier sont prêts à sortir leurs tapis de yoga et à commencer à faire de l’exercice, mais ils ne savent peut-être pas que le yoga remonte à des siècles.

L’idée d’IDY a été proposée pour la première fois par le Premier ministre indien Narendra Modi le 27 septembre 2014, lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, où une résolution établissant le 21 juin comme Journée internationale du yoga a été présentée par l’ambassadeur de l’Inde, Asoke Kumar Mukerji.

La date du 21 juin a été choisie car c’est le solstice d’été, le jour où il y a le plus de soleil tous les deux jours de l’année. Dans l’ensemble, il a reçu le soutien de 177 pays, le plus grand nombre de co-sponsors d’une résolution de l’ONU, proclamant le 21 juin Journée internationale du yoga.

Le yoga comme outil puissant de bien-être en période de pandémie

Pendant plus d’une décennie, j’ai enseigné le yoga et je l’ai intégré dans tous les domaines du tourisme, de la littérature et des entreprises comme Ayi Group. Cette discipline ancienne peut être un moyen utile de renforcer votre système immunitaire et de réduire l’inflammation dans le corps. Une sorte de pratique quotidienne du yoga peut réduire l’anxiété et calmer l’esprit, améliorant ainsi la qualité du sommeil.

Le coronavirus est connu pour attaquer le système respiratoire et altérer le fonctionnement des poumons, mettant ainsi la vie du patient en danger. Lorsque vous pratiquez le pranayama (exercices de respiration de yoga) et si vous le faites régulièrement sur une période de temps, votre corps prend plus d’oxygène. Cet apport accru d’oxygène causé par l’amélioration de la capacité des poumons aide le corps à guérir plus rapidement.

Comme je l’ai écrit dans mon livre `The Infinite in a Sound’ (Le livre a été inspiré de mes expériences pendant mon séjour en Inde), « en Occident, l’individualisme et l’immédiateté prévalent. Par contre, en Inde, ils ont développé un esprit de communauté et de patience que je prends en exemple. Ceci est lié à la philosophie du concept selon lequel chaque chose fait partie du tout, et ce que l’on fait individuellement affecte le tout. L’homme n’est pas une île mais fait partie de tout. Une société saine est une société solide. Ils ont la sage idée qu’une humanité sans solidarité ne mérite pas d’être appelée humanité ».

(L’auteur est professeur de yoga à l’école Samadhi Yoga et Ayurveda, et une pionnière du Yoga Trekking en Argentine. Elle a publié deux livres sur l’Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

