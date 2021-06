Journée internationale du yoga : le yoga pour une bonne santé et un bien-être général

Apportez le Pranayama dans votre pratique quotidienne. Un moyen facile de l’introduire est de pratiquer le pranayama dès que vous vous réveillez.

Par Shraddha Iyer,

Avec le rythme de vie rapide et les niveaux de stress élevés du 21e siècle, le yoga est devenu un élément très important pour de nombreuses personnes afin de maintenir une bonne santé émotionnelle et physique. De nombreuses recherches scientifiques ont prouvé que le yoga peut aider à réduire les niveaux de stress, à accroître la sensibilisation, à renforcer l’immunité et une bonne santé physique et mentale, tout en aidant à régulariser les systèmes du corps dans son ensemble.

Voici quelques façons simples mais efficaces de vous initier au yoga pour une bonne santé et un bien-être général dans votre vie.

1) Respirez

Apportez le Pranayama dans votre pratique quotidienne. Un moyen facile de l’introduire est de pratiquer le pranayama dès que vous vous réveillez.

Commencez par Kapalbhati kriya, l’une des techniques de nettoyage les plus puissantes, où vous inspirez passivement et expirez activement par le nez avec de courtes rafales ou coups et laissez le ventre se rentrer à mesure que le diaphragme monte. Laissez l’inhalation se produire naturellement. Certains des avantages de ce kriya sont :

-Aide à la perte de poids et augmente le taux métabolique

-Améliore la capacité pulmonaire

-Aide à réguler la glycémie

-Améliore la digestion et bien d’autres avantages

Ajoutez Bhastrika l’équilibreur 3 dosha (connu sous le nom de vata, pitta et kapha) ou un chargeur rapide d’énergie dans votre pratique quotidienne. En cela, vous inspirez profondément par le nez en levant les bras, tandis que vos paumes sont ouvertes, puis vous expirez avec force, en ramenant les paumes vers l’épaule en serrant le poing avec vos paumes. Répétez cette opération 15 à 20 fois à un rythme moyen.

Ce pranayama

-Aide à augmenter les niveaux d’oxygène dans le corps presque immédiatement

-Il augmente les niveaux de sensibilisation

-Est excellent pour améliorer la santé pulmonaire globale

Pratiquez Bhramri pranayama, le briseur de stress. Fermez simplement vos oreilles avec vos index en appuyant sur le cartilage entre la joue et les oreilles. Fermez les yeux et laissez la langue toucher le palais. Inspirez par le nez et, lorsque vous expirez par le nez, faites un bourdonnement semblable à celui d’une abeille. ressentez la vibration pendant que vous le faites. Vous pouvez répéter cette opération 3 à 5 fois.

Certains des nombreux avantages comprennent

-Libère le stress en activant le système nerveux parasympathique

-Améliore les niveaux de sensibilisation et renforce la concentration

-Aide à éliminer les migraines ou les maux de tête

-Est excellent pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle

2) Déplacer

Incluez des asanas de yoga dans votre routine. Pratiquez Surya Namaskars quotidiennement pour maintenir le taux métabolique. Il s’agit d’une combinaison de 12 asanas et de 2 séries qui est à pratiquer de préférence tôt le matin à jeun face au soleil.

Le premier pas (Pranamasana) est de commencer par se tenir debout sur le bord avant du tapis avec vos jambes alignées avec l’épaule ou ensemble, paumes en Namaste au niveau du sternum.

2ème étape (Hastauttanasana) Inspirez et levez les bras vers le haut et vers l’arrière avec les paumes Namaste et cambrez légèrement le dos en appuyant sur les hanches vers l’avant.

3ème étape (Hastapadasana) est de se replier vers l’avant avec le torse et les bras en gardant le dos plat et la colonne vertébrale droite avec les omoplates jointes, si possible placer les mains au sol ou sur le tibia.

4ème étape (Ashwasanchalanasana) Inspirez et gardez la jambe droite en arrière et la gauche reste entre les deux paumes, gardez le genou droit au sol et les orteils droits relâchés.

5ème étape expirez (Dandasana) se mettre en position de planche en renvoyant la jambe gauche en arrière, en veillant à ce que les hanches, les épaules et les chevilles soient en ligne droite.

6ème étape inspirer (Ashtanga Namaskara) descendez en gardant le genou, expirez la poitrine et le menton au sol.

7ème étape d’inspiration (Bhujangasana) glissez et évasez-vous en soulevant votre poitrine comme un serpent, assurez-vous que vos coudes sont pliés et les omoplates ensemble.

L’étape 8 consiste à expirer (Adho Mukha Svanasana) en position v inversé.

9ème étape Inspirez (Ashwa Sanchalanasana) et avancez votre pied droit entre les deux paumes.

10ème étape (Hastapadasana) expirez et repliez vers l’avant en amenant le pied gauche vers l’avant.

11ème étape (Hastauttanasana) Inspirez et levez les bras vers le haut et vers l’arrière avec les paumes Namaste et cambrez légèrement le dos en appuyant les hanches vers l’avant.

12ème étape, expirez et revenez à Pranamasana.

Répétez la même chose de l’autre côté pour terminer 24 étapes ensemble.

3) Asseyez-vous tranquillement

Trouvez le temps de vous asseoir en silence et de méditer. Utilisez les différentes méditations guidées disponibles en ligne pour commencer, vous pouvez télécharger l’application SARVA pour plus de contenu.

Vous pouvez commencer par la méditation de pleine conscience, vous asseoir dans n’importe quelle position confortable avec la colonne vertébrale droite, commencer à respirer profondément et vous concentrer sur vos inspirations et vos expirations, remarquer l’expansion et la contraction de vos poumons, remarquer comment le souffle passe dans vos narines et tout le chemin. en dehors. Remarquez le son de votre respiration et restez conscient des différents aspects de la respiration comme votre rythme cardiaque, votre pouls, etc. Vous pouvez également faire une méditation sur les chakras en vous concentrant sur le chakra que vous souhaitez ouvrir. Vous pouvez faire une méditation de recharge d’énergie quotidiennement pour garder l’esprit actif et à l’écart des bavardages négatifs.

Dans l’ensemble, incluez le yoga dans votre style de vie de différentes manières pour voir des changements non seulement dans votre santé physique, mais aussi dans votre esprit. C’est une belle pratique et un voyage dans lequel on expérimentera de nombreux changements merveilleux et grandira en tant qu’individu.

(L’auteur est instructeur senior de yoga à la SARVA. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels du yoga avant de commencer toute pratique. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

