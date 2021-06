Journée internationale du yoga : un mode de vie basé sur le yoga peut aider à renforcer la résilience immunitaire, mais faites-le avec prudence !

Le yoga peut être particulièrement utile pour apaiser les peurs et l’anxiété d’un patient (Image IE)

Par le Dr Anshu Punjabi,

Le retour à une vie normale après COVID19 est un processus graduel et les symptômes post-récupération sont habituels. De nombreux patients ressentent une fatigue extrême, un essoufflement, des douleurs musculaires et articulaires pendant un peu plus longtemps que prévu, ce qui rend difficile la réalisation de la tâche quotidienne. Le yoga peut jouer un rôle important dans les soins psychosociaux et la réadaptation des patients COVID19. Il peut être particulièrement utile pour apaiser les peurs et l’anxiété d’un patient. Cependant, il est important de pratiquer le Yoga en toute sécurité et lentement sans trop solliciter le corps.

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE POUR LE YOGA APRÈS COVID : Commencer lentement signifie simplement s’impliquer dans des positions de yoga à faible intensité et effectuer n’importe quelle activité pendant seulement 5 à 10 minutes par jour. L’accent devrait être mis sur l’amélioration de la capacité pulmonaire et des mécanismes naturels de clairance mucociliaire du système respiratoire, grâce à de simples exercices de respiration. Cependant, des exercices respiratoires excessifs peuvent également causer des dommages. Pendant l’exercice, assurez-vous de ne pas retenir votre souffle pendant longtemps.

Il est important de discuter avec votre médecin ou votre physiothérapeute des exercices par lesquels vous devriez commencer. Les personnes qui ont passé un long séjour à l’hôpital en raison de COVID19 devraient faire des exercices de chevet simples et ne pas se livrer à trop d’exercices de flexion. Tout exercice qui fait contracter vos poumons et votre poitrine doit être évité. Choisissez des asanas qui ne sont pas trop intenses mais qui vous aident à déplacer doucement le corps dans différentes directions. Ceux-ci aideront à ouvrir les voies respiratoires et à faire circuler la circulation dans tout le corps, ce qui vous aidera à vous sentir énergisé. On peut pratiquer la pose du palmier, la pose de la montagne et d’autres asanas simples qui aident à augmenter la capacité pulmonaire sous la direction d’un expert. De plus, la respiration diaphragmatique, les pratiques de respiration Nadi Shuddhi et Bhramari peuvent être incluses dans votre routine post-COVID. La respiration diaphragmatique vous aide à accéder à une capacité pulmonaire maximale, Bhramari aide à améliorer l’absorption d’oxygène et Nadi Shuddhi est excellent pour le système nerveux. Évitez de faire du pranayama comme Kapalbhatti, Bhastrika, car une expiration forcée peut provoquer des vertiges chez certains patients pendant la période de récupération. Il est crucial de comprendre que ces asanas doivent être effectués sous la supervision d’un expert, pour s’assurer qu’il n’y a pas de blessure ou de surmenage et pour s’assurer que vous faites les bonnes postures.

En dehors de cela, faire des exercices de relâchement comme des rotations articulaires est un excellent moyen d’améliorer la circulation et de réduire les douleurs corporelles. Ceux-ci peuvent être effectués en position couchée ou assise sur une chaise et en déplaçant toutes les articulations critiques comme les chevilles, les genoux, les hanches, la colonne vertébrale, le poignet, le coude, l’épaule et le cou. Une fois que votre force s’est renforcée quelques semaines après COVID, vous pouvez augmenter lentement la durée et l’intensité de votre routine.

Parallèlement, la gestion du stress est également cruciale car COVID19 provoque également beaucoup de stress émotionnel et mental. Ainsi, la gestion du stress et la restauration de la fonction pulmonaire devraient être au centre de la pratique du yoga après COVID19.

SIGNIFICATION DE LA MÉDITATION : La méditation peut être très utile dans le processus de récupération, car elle aide le corps à atteindre un état de relaxation semblable à celui du sommeil qui favorise la guérison, la récupération et la régénération. Plus nous sommes sans stress, positifs et détendus, plus notre rétablissement sera rapide. Rappelez-vous, COVID19 est fatiguant physiquement et mentalement. Définir des affirmations positives, chanter mentalement un mantra ou prier peut créer une vision saine et heureuse de vous-même. Tout en méditant, on peut visualiser marcher dans un beau jardin et respirer profondément, cela peut aider à atteindre un état d’esprit calme et détendu.

Surtout, le yoga est efficace lorsque les gens maintiennent l’abstinence de l’abus de substances, y compris le tabac, l’alcool et d’autres drogues addictives.

Surtout, écoutez votre corps. Le parcours de rétablissement de chaque personne est différent. Si une activité ou un exercice vous fatigue ou vous essouffle, reposez-vous et recommencez après un certain temps. Fixez-vous de petits objectifs à atteindre tous les quelques jours. Essayez de planifier votre routine d’exercices autour du moment de la journée où vous vous sentez le plus énergique. Si vous développez des symptômes, veuillez demander l’aide d’un professionnel de la santé qualifié avant de poursuivre votre routine de yoga.

(L’auteur est consultant-pulmonologue et expert en médecine du sommeil, hôpital Fortis, Mulund. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels du yoga avant de commencer toute pratique. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de le Financial Express en ligne.)

