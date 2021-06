Journée internationale du yoga : voici comment les missions indiennes en Afrique ont célébré la journée

“Yog Guru Phillippe Torella, professeur de yoga à ‘Art of Living’, Abidjan a dirigé la session de yoga pour tous les participants qui comprenait des asanas de yoga. Image : Missions indiennes à Abidjan

Le thème de la Journée internationale du yoga de cette année est « Le yoga pour le bien-être », ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 qui ravage le monde.

Le fait que 175 pays aient coparrainé la résolution démontre qu’une grande majorité des nations du monde reconnaissent l’importance du yoga pour le bien-être du corps, de l’esprit et de l’âme, et notre coexistence en harmonie avec la nature.

Yoga à Abidjan, Côte d’Ivoire

Malgré de fortes averses et la restriction de la pandémie de Covid-19, la septième édition de l’IDY-2021 a été célébrée le 20 juin 2021, dans les locaux de la Chancellerie, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en maintenant les normes prescrites dont la distanciation sociale.

Partageant les détails avec Financial Express Online, l’ambassadeur de l’Inde, Sailas Thangal, a déclaré: «Environ 40 personnes, dont les conjoints des ambassadeurs (France, Algérie, Tunisie et Jordanie), des hauts fonctionnaires du maire de Cocody et des passionnés de yoga ont participé à la séance de yoga. L’événement a été célébré sous restrictions avec un nombre limité de participants. Cependant, tout l’événement a été diffusé en direct sur Facebook et Twitter de la mission.

“Yog Guru Phillippe Torella, professeur de yoga à ‘Art of Living’, Abidjan a dirigé la session de yoga pour tous les participants qui comprenait des asanas de yoga. Il a également démontré quelques asanas difficiles et en a expliqué les avantages », a déclaré l’envoyé indien.

Ajoutant: «Le programme de la journée a commencé par l’allumage des lampes traditionnelles le matin et a été suivi d’un bref discours soulignant la pertinence croissante du yoga, en particulier pendant la situation pandémique actuelle, avec un avantage prouvé de renforcer l’immunité. Il y avait aussi une projection de « Spirit of Yoga », un court métrage documentaire de l’ICCR », a ajouté l’ambassadeur Thangal.

Yoga à Madagascar & Comores

L’Ambassade de l’Inde à Antananarivo a elle aussi célébré la 7ème Journée Internationale du Yoga, dimanche 20 juin 2021, accueillie par l’Ambassadeur de l’Inde à Madagascar et aux Comores Abhay Kumar.

Selon l’ambassadeur Abhay Kumar, « l’événement a réuni plusieurs diplomates internationaux, dont l’ambassadeur d’Égypte Usama Saeed Mahmoud Khalil, le représentant de l’UNICEF à Madagascar Michele Saint Lot et la célèbre chanteuse et célébrité malgache Mme Stéphanie, et les anciens de l’ITEC et de l’ICCR et des membres éminents de la communauté indienne à Madagascar.

Dans son discours, l’envoyé indien a souligné la pertinence de la Journée internationale du yoga et le rôle du yoga dans une vie saine. Cela a été suivi d’une séance de yoga d’une heure menée par Mme Yvonne Radjibaly de Heartfulness Yoga and Meditation.

Plus tôt, dans un message vidéo spécial, le professeur RAKOTOVAO Hanitrala Jean Louis, ministre de la Santé de Madagascar, a souligné l’importance du yoga en disant : « Le yoga, l’une des six écoles de philosophie indienne védique, vise à unifier les aspects physiques, psychiques et spirituels d’un l’être humain par la méditation, l’ascèse et les exercices corporels. Aussi, cette discipline peut être valorisée grâce à ses bienfaits en cette période sans précédent de la pandémie de COVID-19 où notre bien-être est mis à rude épreuve. »

Il participe également à la 4e conférence internationale de yoga intitulée UBUNTU organisée par le Conseil indien des relations culturelles du 21 au 22 juin 2021.

L’IDY a également été célébrée aux Comores à l’hôtel Retaj par les membres éminents de la communauté indienne. Le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a félicité l’Inde à l’occasion de l’IDY en déclarant : « À l’occasion de la Journée internationale du yoga aujourd’hui, je voudrais me joindre à la communauté internationale pour souhaiter au président indien, Ram Nath Kovind, plein succès dans ses bonheur, santé, prospérité au peuple indien. J’exprime mon souhait sincère que l’Inde sorte bientôt de la crise sanitaire de Covid-19 et continue d’apporter sa contribution inestimable au monde. »

Le ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Tehindrazanarivelo Liva, a également félicité le ministre des Affaires étrangères de l’Inde, le Dr S Jaishankar, en tweetant : « Mes meilleurs vœux à tous à l’occasion de la 7e Journée internationale du yoga ! Célébrons cet ancien trésor culturel de l’Inde » à cette occasion.

En savoir plus sur UBUNTU

Selon l’ambassadeur Kumar, cette conférence se concentrera sur la recherche de points communs entre les traditions indiennes et africaines et sur la manière dont le yoga et les systèmes de connaissances et de guérison autochtones africains peuvent être utilisés pour le bien-être général de l’humanité.

