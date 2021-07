Journée internationale Nelson Mandela 2021 : voici tout ce que vous devez savoir sur cette journée

in

Un gagnant est un rêveur qui n’abandonne jamais : Nelson Mandela (Photo : .)

Journée internationale Nelson Mandela 2021 : Aujourd’hui (18 juillet) marque l’anniversaire de la naissance de l’ancien président sud-africain Nelson Mandela et cette journée est célébrée dans le monde entier comme la Journée internationale Nelson Mandela. Nelson Mandela est célébré dans le monde entier pour sa lutte contre la pauvreté, les inégalités, les injustices sociales et culturelles. Pendant 67 ans, il a non seulement consacré sa vie au service de la nation mais en quelque sorte pour le monde entier ensemble.

Histoire

La journée a été célébrée pour la première fois le 18 juillet 2010, après que les Nations Unies l’ont officiellement déclaré Journée internationale Nelson Mandela en novembre 2009. On dit que c’était l’idée de Mandela de célébrer son anniversaire comme « Journée Mandela » et qu’il a exhorté les gens se rassembler et se battre pour l’amélioration du monde. À l’occasion de son 90e anniversaire, Mandela a déclaré : « Il est temps que de nouvelles mains lèvent le fardeau. C’est entre vos mains maintenant. En 2014, l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a annoncé le « Prix Nelson Mandela » pour récompenser les réalisations louables de ceux qui ont consacré leur vie au service de l’humanité.

Journée internationale Nelson Mandela 2021 : Thème

« Une main peut en nourrir une autre » est le thème de cette année pour la Journée internationale Nelson Mandela.

Journée internationale Nelson Mandela 2021 : importance

Cette journée honore le grand héritage de Nelson Mandela et ses valeurs. La journée célèbre également une campagne « 46664 » (son numéro de prison de Robben Island) et a été initialement lancée pour sensibiliser au VIH/SIDA.

Faits intéressants sur Nelson Mandela

Nelson Mandela (le premier président noir du pays) a été président de l’Afrique du Sud de 1994 à 1999. Mandela a étudié le droit à l’école et est devenu l’un des premiers avocats noirs d’Afrique du Sud. Peu de gens le savent, mais Nelson Mandela est largement considéré comme le père de l’Afrique du Sud moderne. car il a joué un rôle clé dans le renversement du régime répressif et l’établissement de la démocratie en Afrique du Sud. En 1993, Mandela a reçu le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la chute pacifique du système d’apartheid et l’instauration de la démocratie dans le régime répressif. Il avait en outre reçu près de 250 distinctions supplémentaires en plus du prix Nobel. Nelson Mandela, après avoir quitté la politique, a créé la Fondation Nelson Mandela, qui se concentre sur la recherche sur le VIH/sida, le développement rural, la construction d’écoles, entre autres.

Citations inspirantes de Nelson Mandela

« Les vrais dirigeants doivent être prêts à tout sacrifier pour la liberté de leur peuple. » « Un gagnant est un rêveur qui n’abandonne jamais. » « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. » « L’argent ne fera pas le succès, la liberté de le faire le fera » « Comme je l’ai dit, la première chose est d’être honnête avec vous-même. Vous ne pouvez jamais avoir un impact sur la société si vous n’avez pas changé vous-même. » « Tout le monde peut s’élever au-dessus de sa situation et réussir s’il est dévoué et passionné par ce qu’il fait. »

