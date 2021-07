Journée internationale pour la conservation de l’écosystème de mangrove : pas seulement une bouée de sauvetage pour les communautés côtières

L’UNESCO célèbre également la Journée internationale pour la conservation de l’écosystème de mangrove le 26 juillet dans le but de sensibiliser aux écosystèmes de mangrove

Lorsque le cyclone Amphan a frappé Bakkhali dans la région des Sundarbans au Bengale en mai 2020, il a laissé une traînée de destruction qui rappelle le super cyclone de 1999 qui a tué des milliers de personnes à Odisha. Les experts pensaient que la dévastation d’Amphan aurait pu être limitée sans la déforestation galopante, l’activité humaine, y compris le tourisme et la finition, et les changements dans l’utilisation des terres ont réduit la santé et l’étendue de la couverture de mangrove des Sundarbans.

Les Sundarbans abritent la plus grande couverture de mangrove au monde – un écosystème prolifique entre la terre et la mer/l’océan. Les communautés côtières du monde entier dépendent de ces écosystèmes pour leur bien-être, leur protection et leur sécurité alimentaire. Ils sont également des lieux de reproduction pour plusieurs organismes estuariens et marins. Mais leur plus grande contribution à ces communautés côtières est d’agir comme une barrière naturelle contre les tsunamis, les ondes de tempête, la montée des eaux et l’érosion.

À mesure que le changement climatique resserre son emprise, les tempêtes telles qu’Amphan deviendront plus fréquentes et plus meurtrières. Alors que les Sundarbans, et en fait les mangroves à travers le monde, continuent de rétrécir, la situation des communautés côtières et quasi-côtières ne fera qu’empirer.

Les mangroves sont devenues très sensibles aux zones industrielles le long des côtes et à la pollution causée par les eaux usées domestiques et industrielles. Selon l’UNESCO, les mangroves disparaissent à un rythme trois à cinq fois plus rapide que les pertes globales de couvert forestier mondial face au développement des infrastructures, à l’urbanisation et à la conversion des terres agricoles. Selon ses estimations actuelles, la couverture des mangroves a diminué de moitié au cours des 40 dernières années. Moins de 1% des forêts tropicales sont des mangroves, telle est sa rareté, selon l’UNESCO.

Mis à part les Sundarbans, l’Inde abrite plusieurs autres étendues de mangrove, notamment les mangroves de Godavari-Krishna, la zone humide de mangrove de Bhitarkanika, l’île de Baratang dans les îles Andaman et Nicobar et la forêt de mangrove de Pichavaram à Chidambaram. Lors du tsunami de l’océan Indien en 2004, la forêt de mangrove de Pichavaram a protégé plusieurs hameaux du Tamil Nadu, en empêchant l’eau de mer de pénétrer dans les villages et en minimisant les pertes de propriété. Des rangées de mangroves près de la mer ont réduit l’impact du tsunami en réduisant la vitesse et le volume de l’eau du tsunami.

Selon les données du gouvernement central, la couverture totale de mangrove de l’Inde était estimée à 6 740 km² en 1987. Elle était tombée à 4 662,56 km², selon les données de 2011 du Forest Survey of India, Dehra Dun. Depuis lors, cependant, il y a eu un revirement avec la couverture de mangrove passant à 4 975 km2 à la fin de 2019, selon un rapport du ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique de l’Union.

De son côté, l’UNESCO a également entrepris plusieurs initiatives pour soutenir la conservation des mangroves. Alors que l’inclusion des forêts de mangroves dans la liste des réserves de biosphère, les géoparcs mondiaux de l’UNESCO et les sites du patrimoine mondial ont amélioré la gestion et la conservation, le déclin n’a toujours pas été complètement arrêté. L’UNESCO célèbre également la Journée internationale pour la conservation de l’écosystème de mangrove le 26 juillet dans le but de sensibiliser aux écosystèmes de mangrove et de promouvoir leur gestion et leur conservation durables.

Que ses efforts soient payants ou non, l’importance des forêts de mangroves ne peut être surestimée. Les forêts de mangroves ont agi comme des barrières naturelles contre les catastrophes naturelles pendant des siècles, et leur conservation ne peut qu’avoir un effet positif alors que le changement climatique continue de s’installer.

