Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone : importance du traité climatique mondial le plus réussi

Plusieurs produits chimiques courants sont connus pour causer de graves dommages à la couche d’ozone. (ONU)

Alors que le changement climatique et le réchauffement climatique occupent le devant de la scène, un héros moins annoncé de l’atmosphère terrestre se bat tranquillement.

Fine couche de gaz entourant la Terre, la couche d’ozone protège la planète des rayons nocifs du soleil, préservant ainsi la vie. La pollution menace maintenant ce fragile bouclier lui-même. La couche d’ozone s’est amincie au fil des ans et, si elle n’est pas contrôlée, elle pourrait exposer les humains aux rayons ultraviolets (UV) du Soleil qui peuvent induire la formation de cataractes et provoquer un cancer de la peau.

Plusieurs produits chimiques courants sont connus pour causer de graves dommages à la couche d’ozone. Les halocarbures (chlore, brome, fluor et iode) ont un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone très élevé. Les produits chimiques artificiels qui ont joué un rôle important dans l’appauvrissement de la couche d’ozone de la Terre sont le chloroforme de méthyle, le bromure de méthyle, le tétrachlorure de carbone et des familles de produits chimiques tels que les chlorofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et les halons.

Dans une tentative de faire prendre conscience de la façon dont l’utilisation généralisée de ces produits chimiques courants peut causer de graves dommages à long terme, les Nations Unies célèbrent le 16 septembre comme la Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone.

à l’occasion de la ‘Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone’, sensibilisons les gens à l’appauvrissement de la couche d’ozone et trouvons des solutions possibles pour la préserver. #WorldOzoneDay pic.twitter.com/mhYOprhF5S – Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) 16 septembre 2021

La journée découle du protocole de Montréal qui réglemente la production et l’utilisation d’environ 100 substances chimiques appauvrissant la couche d’ozone. Le protocole a été adopté en 1987, devenant ainsi le seul traité des Nations Unies à être ratifié par ses 198 États membres. L’Assemblée générale des Nations Unies a annoncé en 1994 que la Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone serait commémorée le 16 septembre.

Le Protocole de Montréal a conduit à un effort commun pour éliminer progressivement les substances qui peuvent causer l’appauvrissement de la couche d’ozone. Cet effort a conduit à la guérison du trou de la couche d’ozone qui, à son tour, protège les humains, les économies et les écosystèmes.

La coopération que nous avons vue pour protéger et guérir avec succès la couche d’ozone est ce dont nous avons désespérément besoin maintenant pour faire face à la crise climatique. Grâce à #ClimateAction conjointe, nous pouvons gagner la course contre la menace existentielle du changement climatique. #OzoneDay – António Guterres (@antonioguterres) 16 septembre 2021

Avec le thème de cette année « Protocole de Montréal – Nous garder au frais, nos aliments et nos vaccins », les Nations Unies célèbrent l’acte d’humanité sans précédent du Protocole de Montréal.

Le président de Danfoss Inde, Ravichandran Purushothaman, a déclaré : « La chaîne du froid et l’industrie de la réfrigération sont au cœur du thème de la Journée mondiale de l’ozone 2021 : « Nous garder au frais, notre nourriture et nos vaccins ». Cela contribuera à renforcer la sensibilisation à l’impact de ce secteur sur les pertes et le gaspillage alimentaires, l’économie et, surtout, la santé publique et environnementale.

Danfoss Industries, une société multinationale basée au Danemark, a récemment inauguré son centre d’excellence pour les réfrigérants verts, y compris un nouveau centre d’essais de réfrigérants verts, à Chennai dans le but de rendre la Terre plus sûre pour l’environnement et le climat.

L’entreprise considère cela comme une étape verte majeure car elle cherche à fournir un refroidissement durable pour tout le monde et à aider à la transformation verte du secteur de la chaîne du froid du pays. Danfoss s’est également associé à l’Indian Institute of Science pour explorer le dioxyde de carbone en tant que réfrigérant naturel pour les conditions indiennes.

“Il s’agit d’une étape vitale pour souligner la nécessité d’adapter les dernières technologies aux conditions locales et de travailler avec des instituts de recherche régionaux pour construire l’écosystème local nécessaire pour nourrir de nouvelles technologies respectueuses du climat, afin d’assurer un avenir vert et durable pour l’Inde”, a déclaré Purushothaman. .

