Journée libre de TVA Media Markt: voici les meilleures offres du jour | La technologie

Le lundi 26 avril, le célèbre Journée sans TVA sur Media Markt. Une de ces dates mythiques dans le monde de la technologie car vous pouvez trouver des produits moins chers que la normale, où Media Markt promet 21% de réduction sur de nombreux articles.

Le problème est que maintenant, les achats en ligne sont de plus en plus importants, de sorte que toutes les remises se concentrent sur les produits que vous pouvez acheter sur leur site Web et les récupérer dans un magasin ou vous les faire renvoyer chez vous.

Parmi toutes les offres disponibles, ce sont les meilleures que vous puissiez obtenir en ce moment.

Rappelez-vous que la journée sans TVA de Media Markt se termine le mardi 27 à 9 heures du matin. Vous aurez jusque-là, et compte tenu de la limite du stock, pour bénéficier de ces remises. Et c’est important, car les prix sur la page Media Markt sont affichés sans la réduction, qui est appliquée dans le panier.

Xiaomi Redmi Note 10

Ce mobile dispose d’un écran AMOLED, NFC pour les paiements mobiles et d’un processeur Snapdragon 678 capable de déplacer toutes les applications Android.

Un excellent mobile pour commencer votre journée de bonnes affaires Media Markt. Xiaomi Redmi Note 10 avec un stockage de 128 Go peut être trouvé pour le moment pour seulement 199 euros, mais avec la réduction appliquée sans TVA, cela vous coûtera 164,46 euros et la livraison est également gratuite.

Ce mobile dispose d’un processeur Snapdragon 678, 4 Go de RAM, un écran AMOLED de 6,40 pouces, une caméra principale de 48 Mpx. et une caméra frontale de 13 Mpx. De plus, la batterie est de 5000 mAh avec une charge rapide de 33W.

Son prix sur Amazon est de 180 euros, en dessous du prix normal sur Media Markt sans la réduction pour la journée sans TVA.

PETIT M3

Smartphone d’entrée de gamme POCO avec de très bonnes spécifications, notamment en ce qui concerne la batterie et l’écran.

L’un des derniers lancements de Poco est le Poco M3, un mobile avec Écran Full HD + de 6,53 pouces et qui a également une excellente autonomie et des performances grâce à son processeur Muflier 662.

Pour le moment et pour une durée limitée, vous pouvez l’obtenir pour 131,40 euros avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Un excellent mobile de milieu de gamme qui dispose également d’une caméra principale de 48 Mpx. et un appareil photo 8 Mpx. pour les selfies, une batterie de 5000 mAh à charge rapide et tout le confort du NFC pour effectuer des paiements sans carte.

Ne manquez pas l’analyse complète de Poco M3 que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A32 5G 128 Go pour 238,01 € sur Media Markt

L’un des nouveaux smartphones d’entrée de gamme Samsung à bas prix est celui-ci Samsung Galaxy A32 5G, un mobile qui, comme son nom l’indique, dispose de la 5G mais a également un prix très bas.

Il dispose d’un écran de 6,5 pouces avec une résolution HD +, d’un processeur MediaTek Dimensity 720, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible. C’est un bon premier mobile avec un appareil photo de 48 mégapixels et un grand angle de 8 mégapixels, en plus d’une caméra frontale de 13 mégapixels.

Son prix chez Media Markt est de 238 euros avec la livraison totalement gratuite, mais sur Amazon on le trouve à 233 euros avec la livraison gratuite.

Samsung Galaxy Tab A7

Tablette 10,4 pouces parfaite pour regarder des vidéos ou surfer sur internet pendant des heures grâce à sa batterie de 7040 mAh et son son grâce à ses 4 haut-parleurs.

La tablette Samsung Galaxy Tab A7 avec un écran de 10,4 pouces et une résolution HD est l’un des modèles d’entrée sur le marché des tablettes Samsung et est généralement bon marché en dessous de 250 euros. Mais maintenant, vous pouvez le prendre pour 185,95 euros chez Media Markt.

C’est l’édition avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage avec extension grâce à une carte microSD. Une excellente tablette pour consommer des contenus tels que des séries, des films, surfer sur Internet et utiliser des applications en tout genre.

Il brille pour un bon design, une grande batterie de 7040 mAh, un bon son et l’écran comme nous l’avons vu dans l’analyse.

Amazfit GTS

Cette montre intelligente avec moniteur de fréquence cardiaque mesure jusqu’à 12 sports différents et est également étanche. Sa durée de vie de la batterie peut facilement atteindre deux semaines.

La première génération de la montre Amazfit GTS Il est aujourd’hui en vente chez Media Markt à seulement 82,56 euros, moins cher que sur Amazon, qui est de près de 85 euros.

Il s’agit d’une montre intelligente avec un écran AMOLED de 1,65 pouces, une batterie qui dure environ 14 jours, une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur, un suivi de 12 sports, un mode d’écran toujours allumé, un capteur de fréquence cardiaque pour suivre le comportement de votre corps.

C’est une option parfaite en tant que smartwatch à faible coût qui est maintenant encore moins chère à Media Markt.

Manette Microsoft Xbox One avec adaptateur USB

Manette Xbox One sans fil pour 56,99 € sur Media Markt

Manette officielle de Microsoft pour Xbox One Et qui est également compatible avec les ordinateurs Windows 10, il est disponible sur Media Markt pour seulement 47,09 euros.

C’est un excellent contrôleur officiel pour tous ceux qui ont une Xbox, à la fois la Xbox One de la génération précédente et les nouvelles Xbox Series S et Series X. Il comprend également un adaptateur sans fil USB pour une utilisation avec un PC.

N’oubliez pas que cette télécommande est également compatible avec les jeux iOS sur iPhone et iPad, ainsi qu’avec certains jeux sur Android.

Asus ROG Zephyrus G14

Asus ROG Zephyrus G14 avec Ryzen 7 pour 1073 € sur Media Markt

Media Markt a fait une bonne affaire en règle avec cet ordinateur portable de jeu Asus ROG Zephyrus G14. un ordinateur portable très puissant avec un processeur graphique dédié et qui possède également l’un des meilleurs designs que nous ayons vus dans les ordinateurs portables de jeu avec une partie arrière qui s’allume avec des LED.

Comptez avec un Processeur AMD Ryzen 7 4800HS, 16 Go de RAM, 1 To de stockage SSD, graphiques dédiés NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 Go GDDR6 et cette fois sans système d’exploitation.

Son prix normal est de 1299 euros, mais le jour du Media Markt sans TVA, vous l’obtiendrez pour 1073 euros avec livraison gratuite et possibilité de le récupérer dans un magasin physique. Son prix sur Amazon, avec une remise incluse bien qu’avec Windows 10, est de 1249 euros.

Asus VivoBook S14

Asus VivoBook S14 S433EA-AM612 pour 742,97 € sur Media Markt

Excellent prix pour un ordinateur portable doté des derniers processeurs Intel Core de 11 génération et des graphiques Intel Xe intégrés. est Asus VivoBook S14 Il dispose d’un écran de 14 pouces, d’un clavier complet avec un trackpad qui fait également office de pavé numérique.

À l’intérieur, il a un processeur Intel Core i7-1165G7, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Son seul inconvénient est qu’il est livré sans système d’exploitation, vous devrez donc l’installer vous-même en suivant ce manuel.

Son prix est de 742,97 euros sur Media Markt pendant la journée sans TVA. Alors que sur Amazon, cela coûte 850 euros, mais oui, il est livré avec Windows 10 installé.

Lenovo IdeaPad 5

Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 pour 577,68 € sur Media Markt

Un autre ordinateur portable à un prix irrésistible pendant la journée sans TVA de Media Markt. Ce Lenovo IdeaPad 5 15ITL05, un ordinateur portable avec les derniers processeurs Intel Core de 11 génération et un bon écran Full HD de 15,6 pouces.

Son prix normal est de 699 euros, mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’il sera de 577,68 euros chez Media Markt. Il dispose d’un processeur Intel Core i5-1135G7, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go avec une carte graphique Intel Xe intégrée et oui, celui-ci est livré avec Windows 10 pré-installé.

Google Nest Audio

Haut-parleur connecté à l’assistant Google avec une attention particulière à la qualité de la musique grâce à une amélioration de ses haut-parleurs internes: voix claires et basses intenses.

Le nouveau haut-parleur intelligent de Google qui vient remplacer le Nest mini est aussi intéressant Nest Audio. C’est un haut-parleur intelligent avec l’assistant virtuel de Google qui vous aidera dans votre quotidien, en plus d’améliorer considérablement la qualité de l’audio pour écouter de la musique, des podcasts et des actualités.

Son prix est de 79,99 euros dans la boutique officielle de Google, mais dans Media Markt, vous pouvez l’obtenir pour seulement 66,10 euros.

LG 43UN73006LC

43 “LG 43UN73006LC pour 329,75 € sur Media Markt

Cette Smart TV 2020 LG 43UN73006LC C’est un modèle d’une taille de 43 pouces et d’une résolution 4K UHD à un très bon prix. De 399 euros il passe à 329,75 euros lors du Media Markt Day sans TVA.

Il dispose d’un système qui réduit le bruit de l’image, le contraste dynamique et la conversion ascendante de la HD à la 4K. Il dispose également de HDR10 Pro, de 3 connexions HDMI 2.0, 2 ports USB 2.0, WiFi, Bluetooth, connexion Ethernet, entre autres.

Samsung Crystal UHD 55TU7125

Samsung 55TU7125 55 “pour 445,45 € sur Media Markt

Media Markt propose une Smart TV de 55 pouces à un prix très intéressant. Est 55 pouces Samsung 55TU7125 Maintenant, il passe de 539 euros à seulement 445,45 euros avec livraison gratuite ou retrait en magasin gratuit.

Une Smart TV très complète avec une dalle de 55 pouces compatible avec 4K UHD, HDR10 + et qui est également compatible à la fois avec l’assistant Google, Alexa ou Samsung Bixby.

Par contre, c’est qu’il ne dispose que de 2 ports HDMI et d’un port USB, ce qui peut être insuffisant pour certaines personnes possédant plusieurs consoles et récepteurs, mais si ce n’est pas votre cas et que vous êtes plutôt des services de streaming, vous n’auriez aucun problème.

