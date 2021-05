Journée mondiale antitabac – Arrêter de fumer ? Une bonne raison de se réjouir !

En cette Journée mondiale sans tabac (31 mai), le thème de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est «S’engager à arrêter».

Par le Dr Dharav Shah et le Dr Pooja Patwardhan

Une revue Cochrane est considérée comme une source de preuves très fiable dans le monde médical. Une récente revue Cochrane réalisée par des chercheurs au Royaume-Uni a examiné les preuves publiées à travers le monde sur ce qui arrive à la santé mentale d’une personne lorsqu’elle arrête de fumer. Cette revue de 102 études de recherche, impliquant des données sur les expériences de 1 69 500 personnes, a conclu qu’arrêter de fumer réduit l’anxiété et la dépression vécues par une personne et que l’ampleur de ce changement (taille de l’effet) est similaire à celle des médicaments antidépresseurs !

Qui plus est, par rapport aux personnes qui ont continué à fumer, les personnes qui ont arrêté de fumer ont montré des améliorations plus importantes dans les échelles mesurant le stress, l’affect positif et la qualité de vie psychologique. Beaucoup de fumeurs craignent que s’ils cessent de fumer, ils perdent leur cercle et se sentent seuls. Par conséquent, cette revue comprenait également une évaluation de l’impact sur la qualité de vie sociale – qui comprenait des mesures telles que la satisfaction sociale, les relations interpersonnelles, l’isolement et la solitude. Selon les preuves examinées, les personnes qui ont arrêté de fumer n’ont subi aucune réduction de leur bien-être social. En fait, certaines études ont également montré une légère amélioration du bien-être social.

Cette nouvelle est on ne peut plus opportune : en cette Journée mondiale sans tabac (31 mai), le thème de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est « S’engager à cesser de fumer ».

Il y a de bonnes nouvelles, même pour les fumeurs qui ne sont actuellement pas confrontés à l’anxiété ou au stress. Selon 5 études (incluant 10 978 personnes), chez les personnes qui ont arrêté de fumer, les nouveaux cas d’anxiété et de dépression étaient moins nombreux que chez celles qui ont continué à fumer.

Les personnes aux prises avec une maladie mentale ainsi que certains professionnels de la santé croient que les patients fument pour faire face à leur maladie mentale et que cesser de fumer peut donc aggraver leurs symptômes. Par conséquent, certains professionnels de la santé mentale ne sont pas très enthousiastes à l’idée d’encourager leurs patients à arrêter de fumer. Ceci est particulièrement préoccupant car les personnes atteintes de maladies mentales graves, telles que la schizophrénie, meurent en moyenne environ 20 ans plus tôt que les autres ; et la prévalence plus élevée du tabagisme chez eux est l’un des facteurs de risque modifiables les plus importants responsables de cette inégalité en matière de santé.

Cette revue a également inclus 23 études réalisées sur des personnes souffrant de troubles psychiatriques. L’impact positif sur la santé mentale de l’abandon du tabac a également été noté dans cette sous-population. Et les tailles d’effet étaient similaires à celles observées dans la population générale. Sur la base de toutes ces preuves, les personnes qui fument, y compris celles qui ont des maladies psychiatriques, peuvent se sentir rassurées que l’arrêt du tabac n’aggravera pas leur humeur. Arrêter l’usage du tabac l’améliorera réellement. Le soulagement du stress subi par le tabagisme n’est que passager. Comme les autres dépendances, le tabac ne fait qu’aggraver le bien-être émotionnel à long terme.

Un autre avantage d’arrêter de fumer est qu’il peut ajouter beaucoup d’années à votre vie. Bien que de nombreux Indiens puissent considérer que fumer ou mâcher du tabac par voie orale est une dépendance relativement inoffensive, il tue en réalité plus de personnes que l’alcool. Globalement, l’alcool est responsable d’environ 30 000 000 décès/an tandis que le tabac est responsable d’environ 80 000 000 décès. Chez les hommes adultes de 30 ans et plus, il est responsable de 32 % de décès par cancer, 16 % de décès par crise cardiaque, 10 % de décès par accident vasculaire cérébral, 9 % de décès par tuberculose et 14 % de décès dus à d’autres infections pulmonaires. Arrêter de fumer peut aider à récupérer les années perdues à la vie !

Le manque de connaissance de ces faits contribue à maintenir la popularité du tabagisme dans notre société. Il est de notre responsabilité collective d’informer tous les membres de la société de ces preuves et de leur donner les moyens de faire un choix sain. Une autre raison pour laquelle les gens n’essayent pas d’arrêter est les tentatives infructueuses passées et la conviction qui en résulte qu’ils ne pourront pas arrêter. Il est donc important de leur donner l’espoir qu’il est possible d’arrêter de fumer. Il existe maintenant des preuves solides qu’avec l’aide de conseils et de produits de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) tels que les gommes/patchs à la nicotine ou avec un médicament sur ordonnance appelé Bupropion, la probabilité d’arrêter de fumer avec succès double. Alors qu’avec un médicament appelé Varenicline ou avec une combinaison de TRN (timbre + gomme), le taux d’arrêt est triplé.

Beaucoup craignent encore d’utiliser la TRN. Il est utile de comprendre que si la nicotine est le composant addictif du tabac, les composants qui sont principalement responsables de ses effets nocifs sur le corps proviennent de la combustion du tabac (fumée, dans le cas des cigarettes et des bidis) et des additifs toxiques et des nitrosamines formés sur le tabac (en cas de produits du tabac sans fumée par voie orale tels que gutkha et zarda). La TRN est utilisée depuis 30 ans maintenant et s’est avérée être un médicament avec un bon profil d’innocuité. Il aide à gérer les fringales et à surmonter les symptômes de sevrage. L’OMS a inclus les TRN dans sa liste recommandée de médicaments essentiels. Dans des pays comme le Royaume-Uni, si une personne risque de retomber dans le tabac si elle arrête d’utiliser la TRN, l’utilisation à long terme de la TRN est alors prise en charge.

Pour résumer, il existe des preuves sans équivoque que le tabac nuit à votre santé physique et mentale. Le tabagisme endommage les poumons et les voies respiratoires et nuit au système immunitaire, réduisant ainsi la capacité de lutter contre les infections. Les personnes qui fument ont généralement un risque accru de contracter une infection respiratoire et en période de Covid-19, il est important que nous prenions tous soin de notre santé pulmonaire et que nous fassions tout pour améliorer notre immunité. Alors, ne cédez pas à la pression des pairs ou aux faux messages de succès et de bonheur en utilisant le tabac poussé à travers des campagnes publicitaires. Vous pouvez avoir confiance en votre décision de ne pas expérimenter la consommation de tabac. Et pour ceux qui sont déjà accros, il y a de bonnes raisons de se remonter le moral. La recherche d’une assistance professionnelle et des formes éprouvées disponibles de produits de remplacement de la nicotine et de médicaments peut vous aider à arrêter de fumer avec succès. Alors ce 31 mai 2021, à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, ‘Engagez-vous à arrêter’ et avancez vers une vie plus saine et plus longue !

(Les auteurs – Le Dr Dharav Shah est un psychiatre formé par NIMHANS et un consultant principal au CHRE. Il est un spécialiste du traitement de la toxicomanie et le Dr Pooja Patwardhan est un médecin britannique et indien et directeur médical du Centre for Health Research and Education (CHRE), et est un expert de la prévention du cancer et du sevrage tabagique. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer une thérapie ou un médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

