Journée mondiale contre la traite des personnes : Briser le dos d’une entreprise criminelle

Pour la première fois, nous examinons peut-être la possibilité que toute l’affaire de la traite des êtres humains devienne une affaire très coûteuse pour le syndicat criminel.

Par Sunitha Krishnan

Il y a de nombreuses années, nous avons sauvé une fille de 16 ans d’un bordel à Hyderabad. Cette enfant a été trompée au nom de l’amour et vendue à des fins d’exploitation sexuelle commerciale à l’âge de 14 ans. Elle a été exploitée pendant 2 ans avant que nous puissions la secourir avec l’aide de la police. Tout en l’orientant sur ses droits légaux, elle nous a posé une question qui nous a tous secoués : « Vais-je récupérer mon argent ? La question était inconfortable, nous avons donc essayé de répondre en lui parlant du soulagement immédiat qu’elle obtiendrait du gouvernement de l’État. Mais l’interrogatoire s’est poursuivi « qu’en est-il de l’argent qu’ils ont gagné avec mon corps ? Vais-je récupérer ça ?” Cet enfant, sur une période de temps guéri en tant que victime, est devenu un défenseur des survivants, mais n’a jamais abandonné ses questions initiales.

Le produit d’un crime organisé tel que la traite des êtres humains, qui se nourrit des vulnérabilités humaines, est-il jamais récupéré ? Prenons par exemple la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. L’ensemble du modèle de revenus est basé sur l’exploitation sexuelle des jeunes filles et des femmes. Le nombre d’acheteurs masculins contribue chaque jour aux revenus quotidiens de l’ensemble du syndicat criminel, qui gère les opérations sur le lieu d’exploitation. L’investissement dans cette forme d’entreprise criminelle, notamment pour se procurer la matière première, qui dans ce cas est une femme ou une fille, est pratiquement minime. Les jeunes adolescentes ont été achetées pour aussi peu que Rs. 5000/ (65$) et vendu pour Rs. 100 000/ (1 350 $). Même au prix de Rs. 2000 par acheteur masculin, avec une moyenne quotidienne de 10 à 15 clients, le trafiquant a déjà atteint le seuil de rentabilité en moins de quatre jours. Par la suite, ce n’est que du profit. Si et quand le trafiquant choisit de donner une partie de ses revenus à la victime, il se peut qu’il ne s’agisse que d’un pourcentage infime de tout ce qui est généré. De plus, un grand nombre de victimes en captivité peuvent même ne pas être émotionnellement ou physiquement équipées pour négocier.

D’autres formes de traite, telles que l’exploitation par le travail, ne sont pas différentes. Il y a quelques années, lors d’un sauvetage mené dans une briqueterie, des enfants aussi jeunes que 12 ans ont été retrouvés. Les parents de ces enfants ont reçu des sommes forfaitaires de Rs. 10 000 pour chaque enfant. Les gains hebdomadaires de chaque enfant étaient inférieurs à Rs. 250 et cela aussi après 12 heures de travail épuisant. Ces enfants, une fois sauvés, peuvent obtenir un petit soulagement de la part du gouvernement conformément à la loi sur le travail en servitude, mais récupérer les arriérés de salaire conformément à la loi sur le salaire minimum est une tâche herculéenne et peut-être seulement possible à distance si une puissante organisation de la société civile soutient le victime.

Le monde trouble de la traite des êtres humains, qui est considéré comme l’entreprise criminelle à la croissance la plus rapide, prospère grâce à ce modèle commercial « à faible investissement et à rendement élevé ». On estime que cette activité très lucrative génère des profits illicites à hauteur d’environ 32 milliards de dollars par an. Les profits totaux découlant du commerce illicite (drogues, personnes, armes, produits contrefaits et ressources naturelles volées) étant estimés par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) à 130 milliards de dollars, les profits estimés de la traite des êtres humains représentent une part importante de ce total.

La traite des êtres humains en tant qu’infraction économique

La traite des êtres humains constitue une grave menace pour notre société car elle déshumanise et exploite des femmes, des enfants et des hommes innocents contre leur libre arbitre. Cependant, un fait souvent négligé est l’aspect économique de la traite des êtres humains, c’est-à-dire la capacité de générer des profits de cette industrie criminelle. Pendant des années, en tant qu’activiste luttant contre le trafic sexuel, je me suis senti déçu et frustré que les victimes que nous secourons mettent des années à reconstruire leur vie à partir de zéro, entièrement dépendantes des mécanismes de soutien fournis par les organisations de la société civile, tandis que les trafiquants qui les exploitent vivent confortablement des revenus tirés d’une telle exploitation.

En l’absence de véritable cadre institutionnel ou juridique pour rendre compte des produits de ce crime organisé, le commerce de la misère humaine se poursuit sans relâche. Alors que les efforts de certains policiers dynamiques pour fermer les maisons closes conformément à l’article 18 de l’Immoral Traffic Act n’ont eu qu’une incidence marginale sur le « commerce » du trafic sexuel, le résultat de ces efforts ne touche que la périphérie, causant des inconvénients mineurs tels qu’un changement de lieu pour les trafiquants. Ce n’est qu’au cours de la dernière décennie que les décideurs ont tenté de comprendre la traite des êtres humains comme étant essentiellement une industrie à but lucratif et ont exploré certaines solutions pour la combattre dans cette perspective. Alors que les mécanismes politiques et les institutions existants peuvent dans une certaine mesure être utilisés pour lutter contre les aspects économiques de la nature organisée de ce crime, ils sont largement insuffisants en raison de l’absence d’un cadre législatif clair.

En 2012, le ministère de l’Intérieur (MHA) a pour la première fois dans son avis qualifié la traite des êtres humains de crime organisé. Les sections 9.7 et 9.9 de cet avis conseillaient aux États de mener des enquêtes financières et de confisquer des actifs en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et d’autres lois connexes. (https://www.mha.gov.in/sites/default/files/advisory%20HT%20as%20organised%20crime %20on_0.pdf)

Malgré cet avis et plusieurs autres émis par la suite par le MHA et les formations organisées pour sensibiliser aux dispositions de ces avis, il existe très peu de cas de traite des êtres humains à travers le pays dans lesquels des enquêtes financières ont été menées par les agences d’enquête. Un problème aurait peut-être pu être que jusqu’à présent, l’annexe de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent n’a pas été modifiée pour inclure la clause de traite, c’est-à-dire l’article 370 IPC et d’autres infractions liées à la traite des êtres humains.

Le nouveau projet de loi – un dossier de dédommagement financier

C’est dans ce contexte que nous examinons le projet de loi de 2021 sur la traite des personnes (prévention, soins et réadaptation), qui contient pour la première fois des dispositions habilitant les policiers à mener de telles enquêtes financières dans les cas de traite des êtres humains, garantissant ainsi des modifications appropriées dans la Loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent pour inclure les infractions en vertu de cette loi dans son annexe. Par exemple, l’article 17 (4) et (5) du projet de loi autorise les enquêteurs à geler les comptes bancaires des accusés s’ils ont été utilisés pour la traite et que les produits de ceux-ci vont à la victime pour couvrir les dépenses de traitement médical et de réadaptation. L’article 39 érige en infraction la possession, la possession et l’acquisition de biens à partir du produit de la commission du trafic. Il prévoit également la confiscation et la saisie de ces biens.

Dans une étape progressive, le projet de loi prévoit également une peine alternative à l’article 47, qui stipule qu’en cas de condamnation, le tribunal désigné peut également rendre une ordonnance pour la vente aux enchères des locaux ou d’une partie de ceux-ci et que le produit de cette vente aux enchères peut être ordonné à être remis sur un compte du gouvernement. En outre, les amendes imposées aux trafiquants en vertu de la présente loi doivent être payées à la victime pour couvrir les dépenses de traitement médical et de réadaptation dans la mesure raisonnable et nécessaire à ces fins, et tout montant excédentaire de cette amende doit être versé sur un compte du gouvernement. Ainsi, les dispositions du nouveau projet de loi démantèlent le moteur de barattage des profits en prélevant d’énormes amendes pouvant atteindre des millions de roupies, en saisissant des propriétés et en gelant les avoirs bancaires des trafiquants. Le projet de loi reconnaît également la nature transfrontalière du crime et apporte donc des modifications appropriées à la Loi sur les délinquants économiques fugitifs, etc., pour leur application aux produits du crime, ouvrant la voie à ce qu’elle devienne un outil puissant de prévention de la traite.

Un changeur de jeu?

Pour la première fois, nous examinons peut-être la possibilité que toute l’affaire de la traite des êtres humains devienne une affaire très coûteuse pour le syndicat criminel. Non seulement l’arrière de l’entreprise criminelle se brisera, mais la personne exploitée – la victime – sera soutenue dans sa quête de justice en restituant ce qui lui revient financièrement. Ce cadre juridique allant au-delà des peines de prison et des amendes, rendra peut-être ce modèle commercial totalement non viable. Le projet de loi aborde donc le problème de la traite des êtres humains à la fois en tant que crime organisé et en tant qu’entreprise criminelle, sans perdre de vue les droits des victimes à une restitution financière.

Cela offre-t-il une lueur d’espoir?

Très certainement. Espoir, non seulement pour les victimes et les survivants, mais surtout pour notre nation dont les ressources humaines sont brutalement détruites par cet esclavage des temps modernes qui se nourrit de la misère humaine.

(Sunitha Krishnan est lauréate du Padamshree Award et fondatrice de Prajwala, une organisation qui lutte contre la traite des êtres humains et sauve, protège et réhabilite les femmes et les enfants. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

