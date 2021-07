Journée mondiale contre l’hépatite 2021 : les experts recommandent de tester l’hépatite B pendant COVID-19 est un must

Journée mondiale de l’hépatite 2021, Histoire de la Journée mondiale de l’hépatite – Dans COVID-19, le foie est également affecté et les patients auront donc des profils hépatiques élevés.

Journée mondiale contre l’hépatite 2021 : Les experts ont recommandé que les personnes atteintes de COVID-19 doivent subir un dépistage de l’hépatite. De plus, chaque patient qui a été traité pour COVID-19 devrait également subir un dépistage de l’hépatite B.

Environ un lakh de personnes se retrouve avec des complications de l’hépatite B chaque année. Maintenant, ce nombre devient important, en particulier pendant les périodes COVID-19, car nous savons tous que le coronavirus peut aggraver toute infection ou maladie primaire.

L’hépatite B est une infection bien connue et environ 40 millions de personnes en Inde vivent avec cette infection.

Les raisons étant que COVID-19 est une infection virale systématique impliquant diverses parties du corps. De même, dans COVID-19, le foie est également affecté et les patients auront donc des profils hépatiques élevés.

COVID-19 se lie aux récepteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE2). L’une des concentrations les plus élevées de ces récepteurs se trouve dans le foie, de sorte qu’une personne atteinte de COVID-19 peut présenter une anomalie du profil hépatique. Certaines des données suggèrent qu’une anomalie plus élevée du profil hépatique peut être un indicateur de mauvais pronostic dans COVID-19. Par conséquent, il est important de savoir si les patients ont un virus de l’hépatite préexistant qui peut entraîner des complications.

La vaccination contre l’hépatite est essentielle pour renforcer la défense contre la maladie. Les vaccins contre le VPH sont disponibles en Inde depuis la fin des années 90. Cependant, la sensibilisation parmi les gens a été faible et donc peu de gens se font vacciner contre l’hépatite. Aujourd’hui, les vaccins contre l’hépatite font également partie de notre programme de vaccination et les gens doivent tout faire pour s’informer et se faire vacciner.

« De plus, il est recommandé que les nouveau-nés reçoivent leur première dose du vaccin contre l’hépatite B dans les 24 premières heures de leur vie. L’une des raisons à cela est qu’il est possible pour la mère biologique de transmettre l’infection au bébé, ce qui est connu sous le nom d’infection périnatale. N’oubliez pas que le fardeau de l’hépatite ne diminuera que lorsque la plupart des personnes et des générations seront vaccinées. Cela réduira non seulement les risques de développer la maladie, mais peut également les protéger du cancer du foie », selon le Dr Geeta Billa, consultante-hépatologue, Fortis Hospital, Mulund.

Un autre élément important à noter est que 70 % des patients atteints d’hépatite sont porteurs du virus et n’ont pas d’infection active. Mais 30% ont un virus en réplication et ce sont les patients qui ont besoin d’un traitement. Cela dit, si une personne atteinte d’hépatite inactive contracte le COVID-19, elle doit également être traitée pour l’hépatite.

« Lors du traitement de ces patients, il est crucial d’adopter une approche holistique dans la gestion à la fois du COVID-19 et de l’hépatite. Si les patients sont administrés avec des médicaments immunosuppresseurs et des stéroïdes tels que le tocilizumab, cela peut aggraver les infections hépatiques provoquant des complications associées. Ainsi, les prestataires de soins de santé doivent également être extrêmement prudents lors du choix de la ligne de traitement pour ces patients », a ajouté le Dr Billa.

Selon le Dr Kunal Das, HOD And Consultant – Gastroenterology, HCMCT Manipal Hospitals, Dwarka, « Le SRAS-CoV-2 attaque principalement les poumons, mais il cause également des dommages à d’autres organes, notamment le foie, les reins, les intestins, le cœur ainsi que le système nerveux central. Les dommages causés à ces multiples organes entraînent une insuffisance hépatique aiguë, une insuffisance pulmonaire aiguë, une maladie cardiaque, une lésion rénale aiguë, une mucormycose ainsi que des troubles cérébraux (paralysie flasque aiguë, épilepsie et maladie cérébrovasculaire aiguë) et des anomalies sanguines (lymphopénie et leucopénie). Il est maintenant connu qu’il induit des complications au-delà du système respiratoire, et des événements tels que des lésions hépatiques peuvent affecter une proportion importante de patients. Les aberrations mineures dans les tests de la fonction hépatique (LFT) sont très courantes et généralement associées à la gravité du COVID-19. »

Le dysfonctionnement hépatique est une constatation courante dans l’infection au COVID-19, d’importance clinique limitée chez les patients sans maladie hépatique préexistante. De plus, les lésions hépatiques n’étaient pas un facteur de risque indépendant pour l’issue du COVID-19, même chez les patients atteints d’une maladie hépatique chronique. Même chez les patients atteints de maladies hépatiques préexistantes comme l’hépatite B chronique, l’hépatite C chronique, la maladie alcoolique du foie, il n’a pas été démontré qu’il endommage davantage le foie malade ou l’issue de COVID-19 chez les patients atteints de maladie hépatique chronique ou pré- la maladie du foie existante n’était pas pire que les autres.

Le Dr Das a en outre expliqué: «Il a été constaté que chez les patients qui ont développé une lésion hépatique pendant l’hospitalisation, le taux de mortalité et les taux d’admission en soins intensifs étaient plus élevés que ceux sans lésion hépatique. Il a également été observé que les patients atteints de lésions hépatiques avaient un séjour à l’hôpital considérablement prolongé, ce qui les rendait sensibles à d’éventuelles complications post-admission. Il faut également garder à l’esprit qu’être en soins intensifs, en particulier en cas de COVID-19 grave, plusieurs unités de sang et de plasma sont transfusées. Chaque sang ou plasma transfusé comporte un risque d’infections associées à la transfusion, aussi faible soit-il. La thérapie par plasma était autrefois préconisée pour le traitement du COVID-19 sévère comporte également un faible risque d’hépatite associée à la transfusion. »

L’Organisation mondiale de gastroentérologie (WGO) a publié un document d’orientation récent pour les soins aux patients atteints de COVID-19 et d’une maladie du foie et a présenté une approche par étapes chez les patients COVID-19 suspectés d’avoir une maladie hépatobiliaire.

Le traitement de l’hépatite chez les patients COVID-19 implique le traitement de l’infection COVID-19 et le traitement de l’hépatite. De plus, il est important d’avoir une alimentation riche en choix sains, notamment des légumes verts, des fruits, des céréales multigrains, une bonne quantité de liquides et une attitude positive envers la vie. Il est important de garder à l’esprit que de nombreux médicaments utilisés pour le traitement du COVID-19 peuvent être toxiques pour le foie et doivent être surveillés. Il est préférable d’éviter l’alcool et les autres aliments nocifs pour le foie.

« Le COVID-19 augmente le risque d’hépatite mais cette augmentation est mineure et peu significative. De plus, il n’a pas été observé que COVID-19 endommage le foie de patients atteints d’une maladie chronique du foie déjà préexistante. Cependant, si l’hépatite sévère est observée chez les patients admis ou en soins intensifs, elle est susceptible d’augmenter le séjour à l’hôpital des patients, en particulier ceux qui ont reçu plusieurs transfusions de sang ou de plasma. En prenant de la bonne nourriture, des médicaments et un comportement approprié au COVID-19, nous pouvons garder notre foie en bonne santé et à l’abri du COVID-19 », a conclu le Dr Das.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.