Journée mondiale contre l’hépatite 2021 : les patients atteints d’hépatite peuvent-ils opter pour la vaccination contre le coronavirus

La pandémie de COVID-19 a augmenté les défis pour les patients souffrant d’hépatite.

Par le Dr Tushar Tayal

Au milieu de la pandémie mondiale, la Journée mondiale de l’hépatite est une excellente occasion de sensibiliser le public aux maladies, au dépistage et à la vaccination, ainsi qu’à certaines mesures de précaution pour les patients qui ont contracté l’hépatite.

Selon le National Center for Disease Control (NCDC), l’hépatite virale, A à E, est un problème majeur de santé publique en Inde. Le pays a une endémicité « intermédiaire à élevée » pour l’antigène de surface de l’hépatite B et environ 40 millions de personnes infectées chroniques par le virus de l’hépatite B (VHB). L’hépatite B chronique peut progressivement endommager le foie au fil des ans, augmentant le risque de cancer du foie.

Sans aucun doute, la pandémie de COVID-19 a augmenté les défis pour les patients souffrant d’hépatite. Non seulement ils ont dû faire face à des rendez-vous retardés, mais ils ont également dû s’adapter à la télémédecine et ont du mal à naviguer dans les informations de santé liées au COVID-19 et à l’efficacité des vaccins pour les personnes vivant avec l’hépatite B et une maladie du foie.

Au début de l’année, seulement 4 % de la population indienne était entièrement vaccinée contre le COVID-19, en grande partie en raison de l’hésitation à l’égard du vaccin alimentée par le manque de confiance, la peur des effets secondaires et les inquiétudes concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu l’hésitation à la vaccination comme l’une des 10 principales menaces pour la santé, même à l’ère pré-COVID-19.

Lorsque le monde est confronté à une pandémie mondiale, il est important de répondre à certaines des principales préoccupations auxquelles les patients atteints d’hépatite pourraient être confrontés.

Les patients atteints d’hépatite courent-ils un risque accru d’infection au COVID-19?

En termes de gravité de la maladie, de temps de récupération, de durée d’hospitalisation ou de réponses au traitement, il n’y a pas de différence majeure entre les patients qui souffrent d’hépatite et de COVID-19 et ceux qui ne souffrent que de COVID-19. Cependant, il existe des cas où les patients atteints d’hépatite C ou de cancer du foie présentent un risque plus élevé de complications graves du COVID-19. Le risque de symptômes aigus de COVID-19 dépend du niveau de lésions hépatiques ou de cirrhose d’une personne.

Il est donc très important pour les patients souffrant d’hépatite d’en parler à leur médecin qui les traite pour COVID-19. Le médecin peut alors surveiller de près la fonction hépatique et les lésions hépatiques.

Que savons-nous du vaccin COVID-19?

Les vaccins COVID-19 aident à construire une réponse immunitaire pour se protéger contre les futures infections par le virus COVID-19. Il n’élimine pas le risque de contracter le virus mais réduit ses effets.

Les recherches et les études de l’OMS confirment que les vaccins contre le COVID-19 sont aussi bons, sinon meilleurs, que les autres vaccins qui sont régulièrement administrés dans le monde pour prévenir les maladies infectieuses. Ces vaccins sont sûrs avec quelques effets secondaires légers à modérés chez certaines personnes.

Les patients atteints d’hépatite doivent-ils suivre des précautions supplémentaires contre le COVID-19 ?

Les précautions à prendre par un patient atteint d’hépatite lors de la prise du vaccin Covid 19 portent un masque lors des sorties, se lavent les mains à intervalles réguliers, maintiennent une distance sociale et se font vacciner

Les patients atteints d’hépatite peuvent-ils se faire vacciner contre le COVID-19 ?

Oui, les vaccins COVID-19 sont sûrs et recommandés aux patients qui ont contracté une hépatite. En fait, se faire vacciner contre la COVID-19 est particulièrement important pour les personnes qui ont des problèmes de santé sous-jacents. Les personnes atteintes de cirrhose du foie ou d’antécédents de greffe du foie ou les patients sous traitement en cours contre l’hépatite doivent également se faire vacciner contre le covid 19.

Mais dans les situations où une personne atteinte d’hépatite ne devrait pas recevoir le vaccin COVID -19 sont des allergies graves à l’un des ingrédients des vaccins, peuvent avoir une réaction allergique grave après la première dose et toute autre condition médicale chronique (en dehors de l’hépatite) qui pourrait affecter la façon dont ils réagissent au vaccin

Par conséquent, il est conseillé de parler à un médecin s’il y a des inquiétudes concernant l’innocuité du vaccin.

Résumé

Les patients atteints d’hépatite peuvent aider à réduire leur risque de complications graves en se faisant vacciner contre la COVID-19. Il est très important de suivre les précautions et d’être conscient de leur maladie en temps de pandémie.

(L’auteur est consultant, médecine interne, hôpital CK Birla, Gurugram. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.