Journée mondiale contre l’hépatite 2021 – Tout ce que vous devez savoir sur l’hépatite et le cancer du foie

Avec la chirurgie de précision, les risques de récidive tumorale sont considérablement réduits. Comme notre foie détient le pouvoir de régénération, il retrouve son poids et sa forme d’origine quelques semaines après la chirurgie.

Par le Dr Abhideep Chaudhary

Nous avons tous entendu parler du calendrier de vaccination contre l’hépatite par nos amis ou notre médecin de famille. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce si important ? L’hépatite est l’une des principales causes d’inflammation du foie dans le monde et le cancer du foie, l’une des principales causes de mortalité par cancer. La Journée mondiale de l’hépatite est célébrée chaque année le 28 juillet pour sensibiliser au fardeau mondial de l’hépatite virale.

Toutes les 30 secondes, une personne meurt d’une maladie liée à l’hépatite, avec plus de 1,1 million de décès dans le monde causés par les infections à l’hépatite B et C. En Inde, on estime qu’env. 45 millions de personnes souffrent de l’hépatite B et 15 millions de l’hépatite C. Si elle n’est pas traitée, l’infection se transforme en maladies graves comme le cancer et l’insuffisance hépatique nécessitant une intervention chirurgicale et des greffes du foie. Un diagnostic opportun de la cirrhose/cancer du foie peut conduire à une meilleure prise en charge de la maladie et du taux de survie du patient. Par conséquent, il est crucial de faire connaître l’hépatite virale, son impact sur le foie, les symptômes et les options de traitement.

Qu’est-ce que l’hépatite ?

L’hépatite est une infection virale qui provoque une inflammation du foie – un organe vital qui filtre les toxines de notre corps, décompose les nutriments, produit de la bile qui facilite la digestion, entre autres fonctions essentielles. Bien qu’il existe 5 types d’hépatite à savoir A, B, C, D et E; Les hépatites B et C sont la cause la plus fréquente d’hépatite chronique, à la fois dans le monde et en Inde.

Lien entre l’hépatite et le cancer du foie

L’infection par l’hépatite est connue pour endommager les cellules du foie et altérer son fonctionnement. Cela peut conduire à une cirrhose du foie, une maladie dans laquelle le tissu hépatique est remplacé par du tissu cicatriciel, qui à long terme peut évoluer vers un cancer primitif du foie ou un carcinome hépatocellulaire (CHC). Beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, le CHC a un taux de mortalité élevé. Dans le monde, environ 7 lakh décès sont signalés chaque année en raison du CHC.

Une étude publiée dans le Journal of Clinical and Experimental Hepatology, a révélé que l’infection chronique par le virus de l’hépatite B, avec des tumeurs se développant plus souvent dans un foie cirrhotique (76 %) que dans un foie non cirrhotique, est un facteur majeur pour le développement du CHC dans le nord de l’Inde. population.

Facteurs de risque de cancer du foie consommation excessive d’alcool, obésité, diabète et syndrome métabolique génétique, tabagisme et stéatose hépatique non alcoolique.

Traiter le cancer du foie

Un diagnostic précis est essentiel pour un traitement et une gestion appropriés de toute maladie. Une échographie, une IRM ou une tomodensitométrie est utilisée pour diagnostiquer le cancer du foie et détecter les tumeurs. Les thérapies ayant un potentiel de guérison du CHC sont la résection chirurgicale, l’ablation percutanée et la transplantation hépatique.

Si des cellules cancéreuses ou des tumeurs sont détectées, il est de la plus haute importance d’enlever chirurgicalement la partie du foie incluse (hépatectomie) avec toutes les tumeurs afin de réduire les récidives, d’améliorer la qualité de vie et le taux de survie du patient. Dans les cas avancés ou s’il existe une cirrhose du foie associée, une greffe du foie peut être nécessaire.

Bien que les techniques de diagnostic conventionnelles aident avec succès les chirurgiens à cartographier les tumeurs depuis longtemps, les innovations technologiques telles que l’imagerie par fluorescence (FI) avec le vert d’indocyanine (ICG) révolutionnent la chirurgie du foie en permettant la visualisation des tumeurs en temps réel et la détection de tumeurs plus petites et superficielles sur la table d’opération. Avec un taux de réussite de 94 à 100 %4, l’hépatectomie guidée par fluorescence permet aux chirurgiens d’obtenir une plus grande précision et d’améliorer la qualité des soins pour les patients.

Dans cette procédure, le patient reçoit une injection d’ICG, un colorant vert sûr et abordable largement utilisé par les cliniciens du monde entier. Les cellules cancéreuses absorbent les molécules d’ICG du sang. Avec la capacité d’excrétion de colorant vert altérée, les cellules émettent une couleur verte fluorescente dans le mode d’éclairage proche infrarouge. Ainsi, aider les chirurgiens à voir, différencier et éliminer sélectivement (segmentectomie hépatique) les cellules cancéreuses du tissu hépatique sain pendant la chirurgie.

La segmentectomie du foie est une norme de soins dans le traitement du CHC qui permet une meilleure fonctionnalité du foie. FI crée une ligne de démarcation claire le long de la limite du segment hépatique pour guider une élimination précise avec une perte de sang minimale, par rapport à la technique actuelle de coloration au bleu.

Avec la chirurgie de précision, les risques de récidive tumorale sont considérablement réduits. Comme notre foie détient le pouvoir de régénération, il retrouve son poids et sa forme d’origine quelques semaines après la chirurgie.

Cependant, comme il est dit « Mieux vaut prévenir que guérir » – il est temps de faire des choix responsables et éclairés, de mener une vie sans risque en adoptant un mode de vie plus sain et d’obtenir un traitement rapide de l’hépatite virale avec des médicaments antiviraux. L’hépatite B est l’une des principales causes de cancer du foie et peut être prévenue par la vaccination universelle contre l’hépatite B. L’amélioration de l’assainissement, la sécurité alimentaire et la vaccination sont les moyens les plus efficaces de lutter contre l’hépatite A et E. Il existe un vaccin sûr et efficace qui peut vous protéger contre l’hépatite A.

(L’auteur est directeur principal et HOD – HPB Surgery & Liver Transplantation, BLK-MAX Super Specialty Hospital, Delhi. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles. et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.