Journée mondiale d’Alzheimer : les premiers signes de la maladie d’Alzheimer

in

La prise de conscience que quelque chose ne va pas vient souvent progressivement à la personne et à sa famille. (Image représentative : .)

Par le Dr Prem Narsimhan Naganath,

La maladie d’Alzheimer est le type de démence le plus courant. Ses premiers signes peuvent varier selon les personnes. Les problèmes de perte de mémoire sont généralement les premiers signes observés dans la maladie d’Alzheimer. La maladie d’Alzheimer évolue en plusieurs stades : préclinique, léger (parfois appelé stade précoce), modéré et sévère (parfois appelé stade tardif).

Aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer, une personne peut sembler en bonne santé mais a de plus en plus de mal à comprendre le monde qui l’entoure. La prise de conscience que quelque chose ne va pas vient souvent progressivement à la personne et à sa famille

Les signes comprennent :

1.Perte de mémoire

C’est l’un des signes courants, en particulier dans les premiers stades. La personne a tendance à oublier les informations récemment apprises. Il s’agit notamment d’oublier des noms de personnes, d’événements ou de dates importants, de poser les mêmes questions plusieurs fois et de devenir de plus en plus dépendante des aides à la mémoire ( rappels ou appareils électroniques) ou des membres de la famille pour des tâches qu’ils effectuaient auparavant eux-mêmes (comme les travaux ménagers)

2.Difficulté à accomplir les tâches quotidiennes

Ils peuvent avoir du mal à accomplir les tâches quotidiennes. Il peut y avoir des difficultés à se rendre dans des endroits familiers, à organiser une liste de courses, à se souvenir des règles d’un jeu ou à gérer les fonctions de base d’un téléviseur.

3.Défis dans la planification ou la résolution de problèmes

Certaines personnes atteintes de démence peuvent éprouver des changements dans leur capacité à élaborer et à suivre un plan ou à travailler avec des chiffres. Ils peuvent avoir du mal à suivre une recette familière pour préparer le plat ou à suivre leurs factures mensuelles et oublier de les payer. Ils peuvent avoir des difficultés à se concentrer, prendre plus de temps pour traiter et faire les choses qu’auparavant.

4.Confusion avec le temps et le lieu

Il y a une tendance à perdre la trace des dates, des jours, des saisons et du passage du temps. Ils peuvent avoir des difficultés à comprendre quelque chose qui ne se passe pas immédiatement. Parfois, ils peuvent oublier où ils sont ou comment ils sont arrivés là.

5. Difficulté à comprendre les relations visuelles et spatiales

Parfois, avoir des problèmes de vision est un signe d’Alzheimer. Cela peut entraîner un déséquilibre ou des problèmes de lecture. Ils peuvent également avoir des problèmes pour évaluer la distance et déterminer la couleur ou le contraste, ce qui cause des problèmes de conduite (y compris les directions de navigation)

6. Problèmes d’expression orale ou écrite

Il peut y avoir des difficultés à comprendre ou à rejoindre une conversation. Ils peuvent s’arrêter au milieu d’une conversation sans savoir comment continuer ou simplement continuer à se répéter. Difficulté à nommer un objet familier ou à utiliser un mauvais nom.

7. Déplacement de choses et incapacité à retracer

Cela peut inclure de placer des objets dans des endroits inhabituels. Perdre des objets et incapacité à retracer comment les trouver.

8. Diminution ou mauvais jugement

Les individus peuvent subir des changements dans leur jugement ou leur prise de décision. Par exemple, ils peuvent faire preuve d’un manque de jugement lorsqu’ils traitent avec de l’argent ou accorder moins d’attention à leur toilette ou à leur propreté et perdre leur sens de l’hygiène.

9. Retrait social

Lorsque la personne a du mal à tenir ou à suivre une conversation, elle peut se retirer de ses passe-temps, participer à des activités sociales et à d’autres engagements.

10. Changements d’humeur et de personnalité

Ils peuvent devenir confus, méfiants, déprimés, craintifs ou anxieux. Ils peuvent être facilement contrariés à la maison, avec des amis ou lorsqu’ils sont hors de leur zone de confort.

La détection précoce de la maladie d’Alzheimer est très importante.

(L’auteur est consultant spécialiste en médecine gériatrique à l’hôpital Jaslok de Mumbai. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas les position ou politique de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.