“Journée mondiale de la barbe” Comment la garder à l’abri des bactéries ?

Il y a quelques années, une revue scientifique, European Radiology, a largué la bombe sur la barbe.

Une étude a montré que la barbe des hommes contient plus de germes que les poils de chien.

Pour parvenir à cette conclusion, l’équipe a prélevé des échantillons bactériens du pelage et de la bouche de 30 chiens qui avaient été emmenés à l’hôpital pour une IRM.

Pour faire la comparaison, les chercheurs ont choisi 18 hommes barbus qui se sont également rendus à l’hôpital pour la même raison, et ont prélevé des échantillons de leurs barbes.

Plus de germes dans la barbe que chez le chien ?

Les résultats du comptage microbien de la barbe humaine contre les poils de chien, plus par curiosité que par son importance scientifique, sont décrits comme suit dans l’étude :

– Tous les mâles, 18 sur 18, présentaient des comptes microbiens élevés, tandis que 7 chiens présentaient des comptes microbiens modérés et 23 chiens avaient des comptes microbiens élevés.

– Plus de bactéries pathogènes pour l’homme ont été trouvées sur la barbe des hommes que sur la peau des chiens. Chez 7 des 18 humains et chez seulement 4 des 30 chiens, nous avons trouvé des bactéries pathogènes pour l’homme.

En plus de cela, l’équipe a également prélevé des échantillons des scanners IRM pour comparer si ceux utilisés pour les chiens se retrouvent avec un niveau de microbes plus élevé que ceux utilisés exclusivement pour les humains.

Et le résultat était très bon… pour les chiens.

Oui, la barbe est pleine de germes Et ?

Bien sûr, cela ne veut rien dire de mal. Notre peau est couverte de germes, mais la plupart d’entre eux sont inoffensifs pour nous et certaines bactéries sont même bénéfiques.

Mais qu’en est-il de la barbe ? Porte-t-il des germes qui peuvent causer des maladies ?

Si nous en prenons bien soin et la lavons pas moins de 3 fois par semaine, notre barbe sera aussi belle que le visage de toute personne rasée. Avec les mêmes microbes que nous avons « coincés » tout le temps.

Comme le dit un dermatologue : “Ce n’est pas différent de ce que nous avons habituellement sur notre peau, où se trouve un microbiome complexe, toujours en constante évolution.”

Et qu’est ce que ca veut dire?

Eh bien, les bactéries aérobies telles que les staphylocoques et les streptocoques, les virus, les levures et même les petits acariens appelés Demodex qui vivent dans ou à proximité des follicules pileux se déplacent sur notre peau. Ils sont inoffensifs et sont connus de certains comme “l’habitant inconnu des cils”.

Plus de germes sur votre visage avec ou sans barbe ?

Une étude de 2014 publiée dans “The Journal of Hospital Infection” a comparé l’écologie bactérienne de la pilosité faciale de 408 travailleurs masculins pour déterminer si ceux qui avaient la barbe avaient plus de bactéries.

Les chercheurs ont découvert que la colonisation bactérienne dans les deux groupes était comparable, avec une prévalence de Staphylococcus aureus en fait légèrement plus faible (41,2 %) chez les barbus que chez les rasés de près (52,6 %).

Ce sont des germes qui se transmettent par contact et provoquent principalement des infections cutanées, même si parfois elles peuvent être pires.

Mais la réalité est que les différences entre rasé et non rasé sont assez faibles. Comprenant, bien sûr, que l’étude a été réalisée auprès de personnes qui ont un travail et ont la barbe généralement propre.

Sinon, on pourrait parler de poux ou de maladies plus graves.

Comment garder la barbe « hygiéniquement propre » ?

Commençons par dire que la façon dont les microbes pénètrent dans nos barbes n’est ni mystérieuse ni facilement évitable. Car, comme dans d’autres parties du corps, les germes nous “collent” à travers nos mains et l’air qui en regorge.

Mais à partir de cette base, la barbe est un élément esthétique comme un autre, qui dépend du goût de chacun et qui est parfaitement accepté par les dermatologues.

Il n’est pas obligatoire de se raser les poils du visage, et il n’est pas non plus nécessaire de se raser la tête.

Ce qui est important, c’est de garder la barbe propre et bien entretenue.

Et comment y parvient-il ? Eh bien, le dermatologue recommande de le laver avec la même fréquence et les mêmes bonnes pratiques avec lesquelles nous lavons notre cuir chevelu, généralement quelques fois par semaine.

Ils recommandent également de le brosser fréquemment car de cette façon, nous pourrons éliminer les cellules mortes de la peau qui peuvent s’emmêler entre les poils.

Mieux avec un shampoing antibactérien ?

Ce n’est pas nécessaire et les dermatologues avec qui nous avons parlé ne le jugent pas indispensable. Car ce sur quoi ils insistent, c’est la nécessité de le laver et de le nettoyer, bien plus que le type de shampoing que nous utilisons.

La FDA (US Food and Drug Administration), qui est chargée de protéger la santé publique du pays, affirme qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour dire qu’un savon antibactérien lors du lavage des mains est meilleur pour tuer les germes.

Et il en va de même pour le lavage de la barbe. Avec la précision, pour les deux cas, qu’il faut bien masser, bien rincer et bien sécher.

Sans oublier, par ailleurs, qu’une bonne hygiène des mains est un complément indispensable pour avoir une barbe la plus propre possible. Parce que nous touchons nos visages des milliers de fois par jour, avec encore plus de barbes, et nous amenons tout ce que nous touchons vers ces poils.

Bien sûr, si nous parlions d’une personne rasée, nous devrions dire la même chose.

Et maintenant avec le masque ?

En effet, en ce moment c’est une préoccupation supplémentaire pour les personnes qui ont de la barbe, car médicalement cela peut être un problème.

Nous savons déjà qu’avec les modèles les plus sûrs, comme le FFP2, un bon ajustement est aussi important que le masque lui-même.

Et si les poils du visage ne permettent pas au masque de créer une étanchéité sûre, il faut changer de modèle de barbe.

Déjà en 2017, bien avant la pandémie, le CDC américain (Centers for Disease Control and Prevention) a réalisé l’infographie ci-jointe pour expliquer les barbes et moustaches qui peuvent ou non être portées par ceux qui avaient besoin d’un masque au travail.

C’est amusant et illustratif, et cela montre certainement qu’ils préfèrent la moustache.