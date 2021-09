Journée mondiale de la contraception 2021 : Trouvez votre meilleure méthode contraceptive pour une planification familiale efficace

La contraception joue un rôle majeur dans le contrôle des grossesses non désirées, favorisant ainsi les décisions de planification familiale.

Par le Dr Mukesh Gupta,

On estime que 15,6 millions d’avortements ont eu lieu en Inde en 2015, ce qui est une cause majeure de préoccupation pour la santé des femmes. La contraception ou le contrôle des naissances est important pour toutes les personnes sexuellement actives afin que des décisions et des choix éclairés puissent être faits concernant leur santé sexuelle et reproductive. La contraception ne couvre pas seulement les aspects des rapports sexuels protégés et prévient l’incidence des maladies sexuellement transmissibles, mais joue également un rôle majeur dans le contrôle des grossesses non désirées, favorisant ainsi les décisions de planification familiale.

Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale de la contraception, mettons en lumière les différentes méthodes contraceptives disponibles qui peuvent s’avérer efficaces dans le cadre d’une planification parentale et peuvent vous aider à trouver la meilleure méthode qui vous convient, à vous et à votre partenaire.

Dispositif intra-utérin

Les dispositifs intra-utérins, également appelés DIU, sont une méthode sûre et efficace de prévention des grossesses non désirées. Le DIU largement connu et utilisé est le multicharge ou Copper T, un petit dispositif avec un fil de cuivre fin enroulé autour d’un cadre en plastique. Il est placé à l’intérieur de l’utérus pour éviter les grossesses non désirées. Le cuivre agit comme un spermicide empêchant ainsi les spermatozoïdes d’atteindre et de féconder les ovules.

Le DIU est un contraceptif fiable et à long terme qui n’affecte pas la fertilité une fois retiré. Il est sans tracas et implique un coût unique. Il s’agit d’une procédure OPD simple, dans laquelle votre médecin doit insérer le DIU alors qu’il peut également être retiré en douceur avant de planifier une grossesse. La meilleure partie est qu’il est sans hormones et peut durer jusqu’à 5 à 10 ans. Le cuivre T est une bonne méthode d’espacement pour la planification familiale et est efficace à plus de 99,9%.

L’hormone contenant le DIU – IUHD est également une option pour la contraception, en particulier chez les femmes qui souffrent de saignements abondants ou de dysménorrhée/menstruations douloureuses.

Implant contraceptif

Un implant contraceptif est un dispositif médical qui est placé sous la peau dans la partie supérieure du bras où l’hormone progestérone est libérée dans votre circulation sanguine en temps opportun pour empêcher l’ovulation. Il épaissit également la glaire cervicale, ce qui rend difficile le déplacement des spermatozoïdes à travers le col de l’utérus.

Il peut être inséré et retiré à l’aide d’un anesthésique local et donne l’impression de recevoir une injection. C’est une procédure simple qui ne prend que quelques minutes. C’est une méthode de contraception sûre et fiable qui peut durer environ 3 ans une fois implantée.

Contraceptifs barrières

Les préservatifs sont une méthode de contraception séculaire, qui forme une barrière entre les organes reproducteurs masculins et féminins et empêche ainsi les spermatozoïdes de pénétrer dans le vagin. Cela réduit les chances de fécondation et la conception ne se produit pas.

Les préservatifs masculins et féminins sont facilement disponibles en vente libre et sont très rentables, mais il convient de noter que les chances de grossesse sont réduites, mais ce n’est pas une méthode à 100 pour cent infaillible. Il n’y a pas d’effets secondaires et peut également protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. D’autres méthodes de barrière incluent le diaphragme, la cape cervicale, la mousse spermicide et les éponges.

Pilules contraceptives

Une méthode de contrôle des naissances très populaire est la pilule contraceptive ou la pilule combinée qui empêche les spermatozoïdes de pénétrer dans le système reproducteur féminin. Il amincit également la muqueuse de l’utérus, réduisant ainsi les chances d’implantation du fœtus.

Les pilules contraceptives courantes peuvent contenir des hormones féminines, des œstrogènes ou/et de la progestérone, qui doivent être prises pendant une durée de 21 jours ou selon les conseils de votre médecin, après quoi des saignements de privation se produisent. Ils pourraient avoir des effets secondaires tels que nausées, ballonnements, sautes d’humeur, maux de tête, sensibilité des seins. Il est important de noter que la pilule doit être prise tous les jours sans la sauter pour assurer son efficacité.

Injection contraceptive

L’injection d’acétate de médroxyprogestérone à effet retard (DMPA) est une méthode contraceptive réversible qui supprime l’ovulation, épaissit la glaire cervicale ou provoque un amincissement de la muqueuse de l’utérus. Il peut être administré par injection intramusculaire ou sous-cutanée. C’est un médicament hormonal de la famille de la progestérone qui forme un dépôt de longue durée, qui se libère lentement sur une période de plusieurs mois.

Bien qu’il s’agisse d’une simple injection, il faut noter qu’elle doit être prise toutes les douze semaines pour éviter une grossesse. Les DIU et les implants sont plus pratiques que l’injection contraceptive.

Le choix de la contraception est un droit individuel, mais il est important de consulter votre professionnel de la santé car des facteurs tels que l’état de santé d’une personne, la durée de la contraception et les options qui conviennent le mieux à votre corps entrent en ligne de compte. Cela garantira une planification familiale efficace, sûre, pratique et rentable.

(L’auteur est un obstétricien et gynécologue, hôpital Le Nest, Malad, Mumbai. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

