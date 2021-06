Journée mondiale de la fierté autiste : conseils clés et choses à faire et à ne pas faire pour que les parents prennent soin de leur enfant

Autistic Pride Day est représenté par le symbole de l’infini arc-en-ciel pour représenter la diversité des personnes autistes et les possibilités et variations infinies au sein de leur communauté.

Par Ambika Chawla,

Le trouble du spectre autistique (TSA) est un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par trois grandes catégories de déficiences, à savoir. interaction sociale réciproque, modes de communication et comportements restreints, répétitifs et stéréotypés.

L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 2 avril Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme pour souligner la nécessité d’aider à améliorer la qualité de vie des personnes autistes afin qu’elles puissent mener une vie pleine et significative en tant que partie intégrante de la société. En effet, une Journée de la fierté autiste est célébrée chaque année le 18 juin afin que les personnes autistes puissent avoir une journée pour célébrer leur identité en démontrant leur capacité à se défendre. Un aspect important de la journée est qu’elle est dirigée par des personnes autistes elles-mêmes. Autistic Pride Day est représenté par le symbole de l’infini arc-en-ciel pour représenter la diversité des personnes autistes et les possibilités et variations infinies au sein de leur communauté. On observe que la journée change l’attitude des opinions négatives de la société vers l’acceptation.

L’être humain est un être social et la communication et la socialisation médiatisent leur acceptation dans la société. L’autisme affecte la capacité d’une personne à communiquer et à socialiser sous la forme conventionnelle. Une telle déviation crée un fossé et les rend vulnérables. Le manque général de conscience parmi les gens provient de l’insensibilité et de l’indifférence envers leurs sentiments. Les sentiments de rejet, de négligence ou d’isolement sont assez courants avec l’autisme. Ils sont considérés et jugés à travers le prisme biaisé du capacitisme parce que la société accorde une plus grande importance à un certain ensemble de traits.

Je dirais ici que non seulement la personne elle-même mais les parents d’un enfant autiste souffrent également. Ils voient leur enfant traverser toutes les discriminations de la société et les traumatismes qui en résultent. Ce qui les rend plus impuissants, c’est qu’ils ne peuvent rien faire pour améliorer leur condition. Les parents subissent également le fardeau des aidants, car l’autisme exige une attention particulière. En fin de compte, ils luttent tout au long de l’horloge pour rendre leurs enfants acceptables dans la société.

Conseils clés pour que les parents prennent soin de leur enfant

Apprenez autant que possible sur les troubles du spectre autistiqueFournissez une structure et une routine cohérentesConnectez-vous avec d’autres parents d’enfants autistesRecherchez l’aide d’un professionnel pour des problèmes spécifiquesPrenez du temps pour vous-même et les autres membres de la familleApprenez d’experts comment gérer les comportements difficilesUtilisez des aides visuellesIdentifiez leurs renforçateurs et appliquez-les avec tactCréez une zone de sécurité à la maisonRechercher des indices non verbauxIdentifier leur sensibilité sensorielle

À faire pour les parents

Soyez solidaire et patientInstruisez-vous de plus en plusUtilisez un langage gentil et compréhensibleSoyez régulier dans le plan de traitementPrenez l’aide d’un professionnel

A ne pas faire pour les parents

Donner plusieurs instructionsMettre en scène votre colèreExprimer les émotions de votre fardeauPersonnaliser ou se sentir coupable de la conditionN’insistez pas de façon répétitive

Contribuons à un monde différent, un monde dans lequel tous les neurotypes sont célébrés pour la riche diversité qu’ils apportent, tout comme nous le faisons avec une variété de personnalités. Le monde serait terne si nous étions tous pareils.

