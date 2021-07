Journée mondiale de la FIV : votre mode de vie est-il à l’origine de l’infertilité ?

Si vous souffrez d’infertilité et envisagez une grossesse, vous devez apporter des modifications à votre mode de vie.

Par le Dr Aswati Nair,

Au cours des dernières années, l’infertilité est devenue l’un des problèmes de santé les plus courants rencontrés par de nombreux jeunes couples. Selon les experts en fertilité, notre mode de vie sédentaire, une mauvaise alimentation, une activité physique réduite et des niveaux de stress croissants sont les quelques raisons à l’origine des cas émergents d’infertilité dans les couples. Selon le dernier rapport de la Société indienne de procréation assistée en 2019, l’infertilité touche environ 10 à 14% de la population indienne, avec des taux plus élevés dans les zones urbaines où un couple sur six est touché. Un couple est diagnostiqué infertile après avoir essayé de concevoir pendant un an sans succès. Certains facteurs menant à l’infertilité ne sont pas entre nos mains, mais apporter des modifications au mode de vie peut aider à concevoir.

Voici ce que vous devez savoir pour favoriser vos niveaux de fertilité :

Gérer son stress

Il a été observé qu’un stress excessif affecte le fonctionnement de la glande hypothalamus, qui est responsable de la régulation des hormones qui envoient des indications aux ovaires pour libérer les ovules. Diverses études ont suggéré que les femmes, qui subissent plus de stress, rencontrent des problèmes lors de la conception. Puisque le stress est inévitable, ils doivent trouver des moyens sains de le copier.

Dites non à la consommation de tabac et d’alcool

Les femmes sont souvent soumises au tabagisme passif, aussi nocif pour la santé que le tabagisme actif. Les toxines inhalées par les cigarettes peuvent affecter les organes reproducteurs et affecter la production de spermatozoïdes et d’ovules. Si une femme fume, cela vieillit vos ovaires et épuise vos ovules prématurément. Une consommation abondante et régulière d’alcool peut provoquer un déséquilibre hormonal chez la femme et peut endommager le sperme chez l’homme. Si une femme envisage de concevoir, elle doit arrêter complètement de consommer de l’alcool.

Adopter une alimentation saine

Une alimentation saine favorise la fertilité et améliore la santé reproductive. Cela peut à son tour augmenter les chances d’une ovulation saine. Il faut prendre des aliments biologiques et augmenter la consommation de grains entiers et de jus de fruits frais pour amplifier les chances de concevoir. Ne sautez jamais votre petit-déjeuner. Si vous souffrez du SOPK, réduisez votre consommation de glucides.

Maintenir un poids santé

Le surpoids ou une insuffisance pondérale significative peut ralentir l’ovulation normale. Par conséquent, il est essentiel de garder un contrôle sur votre IMC. Faites de l’exercice régulièrement. Mais il faut être prudent pendant l’exercice et consulter un médecin si vous envisagez de concevoir. Une activité physique vigoureuse peut inhiber l’ovulation et réduire la production de l’hormone progestérone. Si vous n’êtes pas en surpoids, un exercice modéré est parfait pour vous.

Aller de l’avant

Si vous souffrez d’infertilité et envisagez une grossesse, vous devez apporter des modifications à votre mode de vie. Nos choix de vie ont un impact sur notre fertilité. Il est recommandé de consulter votre fournisseur de soins de santé pour explorer les causes possibles de votre infertilité. Il ou elle peut vous aider à identifier des moyens d’améliorer votre fertilité et d’amplifier vos chances de tomber enceinte.

