Journée mondiale de la gentillesse : citations et petits actes de gentillesse que vous pouvez faire aujourd’hui

Soyez la raison pour laquelle quelqu’un sourit aujourd’hui (Photo: .)

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la gentillesse, un événement qui est observé dans les pays du monde entier comme un rappel annuel d’être gentil et que même de petits actes de gentillesse peuvent faire une grande différence.

En plus du Royaume-Uni, des pays comme le Canada, l’Australie, les Émirats arabes unis, Singapour et bien d’autres encore marqueront tous d’une manière ou d’une autre la Journée mondiale de la gentillesse.

Mais que pouvez-vous faire pour mettre un sourire sur le visage de quelqu’un ?

Voici quelques citations et idées de petits actes de gentillesse que vous pouvez accomplir pour aider à répandre un peu d’amour aujourd’hui.

Qu’est-ce que la Journée mondiale de la gentillesse ?

La journée de sensibilisation est le fruit du World Kindness Movement – une coalition mondiale d’ONG de bienveillance.

Observé pour la première fois en 1998, il s’est développé en tant que mouvement sur deux décennies, le World Kindness Movement continuant son travail pour faire de la gentillesse la norme dans le monde entier.

Princesse Diana à Brixton, octobre 1983. (Photo : Archive de la princesse Diana/.)

Elle est célébrée chaque année le 13 novembre.

Citations de la Journée mondiale de la gentillesse

« Vous ne pouvez pas faire une gentillesse trop tôt, car vous ne savez jamais combien de temps il sera trop tard. » – Ralph Waldo Emerson

« N’oubliez pas qu’un petit acte de gentillesse n’existe pas. Chaque acte crée une ondulation sans fin logique. – Scott Adams

« La bonté est le soleil dans lequel pousse la vertu. » – Robert Green Ingersoll

« Effectuez un acte de bonté au hasard, sans aucune attente de récompense, en sachant qu’un jour quelqu’un pourrait faire de même pour vous. » – Princesse Diana

« Quelle sagesse pouvez-vous trouver qui soit plus grande que la bonté ? » – Jean-Jacques Rousseau

« Aucun acte de bonté, aussi petit soit-il, n’est jamais gaspillé. » – Ésope

« Soyez gentil chaque fois que possible. C’est toujours possible. – Dalaï Lama

Pourquoi ne pas acheter un café à un collègue ? (Photo : .)

‘L’amour et la gentillesse ne sont jamais gaspillés. Ils font toujours la différence. Ils bénissent celui qui les reçoit, et ils vous bénissent, le donateur.’ – Barbara de Angélis

« La gentillesse est le langage que les sourds peuvent entendre et les aveugles peuvent voir. » – Mark Twain

« Un arbre est connu pour ses fruits ; un homme par ses actes. Une bonne action n’est jamais perdue ; celui qui sème la courtoisie récolte l’amitié, et celui qui plante la bonté recueille l’amour. – Saint Basile

« La gentillesse est toujours à la mode et toujours la bienvenue. » – Amélie Barr

« Partout où il y a un être humain, il y a une opportunité pour une gentillesse. – Lucius Annaeus Sénèque

‘Ma religion est très simple. Ma religion est la gentillesse. – Dalaï Lama

Petits gestes de gentillesse que vous pouvez faire pour la Journée mondiale de la gentillesse :

La Fondation Random Acts of Kindness propose des centaines d’idées de gentillesse sur son site Web, allant du soutien aux entreprises locales à la protection de l’environnement.

En l’honneur de la Journée mondiale de la gentillesse, ils ont également organisé une liste des sept meilleures façons d’intégrer la gentillesse dans votre vie quotidienne – à partir d’aujourd’hui :

Envoyez un texte édifiant à un être cher Soyez gentil et courtois sur la route lorsque vous conduisez Autorisez intentionnellement le rire et la gentillesse dans votre vie quotidienne Sortez de votre zone de confort si cela fait sourire quelqu’un Complimentez les autres Connectez-vous avec des membres de votre famille ou des amis que vous n’avez jamais rencontrés t parlé depuis un moment Achetez une tasse de café à quelqu’un – ou faites-vous plaisir

(Photo : RandomActsOfKindness.org)



