Journée mondiale de la justice internationale 2021 : origine, thème et signification

Journée mondiale de la justice internationale 2021 – Histoire, importance et pourquoi c’est célébré : Le monde célèbre aujourd’hui la Journée mondiale de la justice internationale célébrant les vertus de la justice établies par les tribunaux des temps modernes dans différentes parties du monde. Alors que l’idée de justice s’adresse universellement à tout le monde dans ses différentes sphères, y compris la justice sociale, politique et économique, la raison immédiate derrière la célébration de la Journée mondiale de la justice internationale est le fait que le même jour la Cour pénale internationale a été créée. La Cour pénale internationale, qui a été créée ce jour avec la ratification du Statut de Rome, est un mécanisme permettant de répercuter les crimes graves et de garantir des sanctions sévères aux criminels qui recourent à des crimes au niveau international.

Comment est célébrée la Journée mondiale de la justice internationale ?

En plus de rendre hommage aux personnes et aux organisations engagées pour la cause de la justice internationale et de renforcer son empreinte dans différentes parties du monde, les gens commémorent également la fondation de la Cour pénale internationale en ce jour. Alors que la Cour pénale internationale a été fondée à la fin du XXe siècle, les parties à la Cour en 2010 ont décidé de célébrer le 17 juillet comme la Journée mondiale de la justice internationale.

Thème de la Journée mondiale de la justice internationale 2021

« La justice sociale dans l’économie numérique » a été adoptée comme thème de cette année pour célébrer la Journée mondiale de la justice internationale. Le sujet est extrêmement pertinent pour cette année, car avec le rythme rapide d’adoption de l’économie numérique aidé par la pandémie de Covid-19, les incidents fréquents de fraudes, de violations et de vols sur Internet se sont également multipliés. Depuis le début de la pandémie en 2020 dans le monde, une grande partie de nos vies se sont déplacées vers le support en ligne, notamment le travail, l’éducation, les événements sociaux, les transactions, entre autres. Bien que la numérisation de l’économie soit quelque chose à célébrer, il est tout aussi urgent de se méfier des activités criminelles qui se déroulent dans la sphère numérique. Le thème de la justice sociale dans l’économie numérique souligne également la grande fracture numérique entre les nantis et les démunis. En ce jour, nous devons seulement espérer que l’idée d’une justice internationale universelle gagne du terrain et que le monde devienne un endroit meilleur.

