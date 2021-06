Journée mondiale de la musique 2021 : la musique non cinématographique n’est pas un sous-ensemble de Bollywood, déclare Vinit Thakkar, COO, Universal Music India

Différents concerts et événements musicaux sont organisés pour marquer cette journée spéciale.

Les gens célèbrent la Journée mondiale de la musique chaque année le 21 juin pour encourager les jeunes musiciens et les futurs musiciens et les motiver. Lors de la Journée mondiale de la musique, les gens célèbrent en jouant de leurs instruments et chansons préférés. La Journée mondiale de la musique est également connue sous le nom de Fête de la Musique. Partout dans le monde, les gens célèbrent la Journée mondiale de la musique et organisent des concerts publics gratuits dans les parcs, stades et autres lieux publics. Différents concerts et événements musicaux sont organisés pour marquer cette journée spéciale. Dans une interview exclusive avec Financial Express Online Vinit Thakkar, COO, Universal Music India a parlé des tendances de la culture musicale en Inde, de la musique Bollywood et de l’émergence des plateformes de musique en ligne. Extraits :

Comment s’est passée cette révolution dans la construction d’une culture et d’une catégorie fortes pour la musique non cinématographique ?

Chez Universal Music India, nous avons joué un rôle essentiel dans le façonnement de la culture et de la catégorie de la musique non cinématographique dans notre pays. Nous avons commencé ce voyage en 2018 avec notre label commercial de musique Pop VYRL Originals. En 2019, nous avons lancé Mass Appeal India, qui est devenu le premier label faisant la promotion de la musique hip hop indienne. Avec l’arrêt brutal des sorties de Bollywood l’année dernière en raison de la pandémie, nous avons vu de nombreux grands labels de musique indiens graviter vers cette catégorie. Au cours des 15 à 18 derniers mois, la plupart des histoires à succès panindiennes sont venues du monde de la musique non cinématographique. Nous pensons que ce n’est que le début, et nous n’avons même pas encore vu la pointe de l’iceberg. Au cours des deux prochaines années, nous nous attendons à voir un changement encore plus important en Inde vers une consommation de contenu musical non cinématographique et une musique plus centrée sur l’artiste dans toutes les principales régions et langues.

Comment l’industrie de la musique a-t-elle changé de stratégie et a-t-elle continuellement livré des succès consécutifs ?

Contrairement à UMG India, où nous promouvons de manière agressive la musique non cinématographique depuis 2018, la plupart des grands labels locaux indiens se sont concentrés sur la musique de bande originale de film. Avec le début de la pandémie au début de 2020 et avec les sorties de films en attente, de nombreux labels de musique comme ceux-ci ont connu une sécheresse de contenu. Et c’est à ce moment-là que nous les avons vus passer à l’action et se concentrer sur la musique non cinématographique. Comme dans toute autre industrie, il est très crucial de s’adapter à l’évolution de l’environnement. Et je pense que l’industrie de la musique a fait un excellent travail en se concentrant sur la musique centrée sur l’artiste. Je dirais qu’une grande partie du mérite de la livraison de HITS devrait en fait revenir aux artistes. Ces dernières années ont vu l’émergence de nouveaux artistes incroyablement talentueux qui n’ont eu que très peu ou pas d’histoire avec le monde de la musique de bande originale. Chez VYRL Originals, quelques noms qui me viennent à l’esprit sont Vishal Mishra, Akull et Sukriti – Prakriti.

Dans l’ensemble, comment la musique non cinématographique a-t-elle été un sous-ensemble de Bollywood – en termes d’artistes, de bande-son, de composition, etc.

Je ne dirais pas que la musique non cinématographique est un sous-ensemble de Bollywood. Surtout de nos jours, il est presque impossible de faire la distinction entre la musique de film et la musique non cinématographique en se basant uniquement sur la composition, l’artiste, etc. Les deux sont des formes différentes de musique commerciale. En fait, comme mentionné ci-dessus, nous avons remarqué l’émergence de certains talents incroyables qui se concentrent principalement sur la musique non-film et ont très peu à voir avec la musique de film. La bonne chose à propos de la musique non cinématographique est que la plupart des artistes/musiciens eux-mêmes font partie intégrante de l’audiovisuel, contrairement à Bollywood/musique de film, où les artistes/musiciens ont rarement la chance de faire partie des unités audiovisuelles.

Votre avis sur l’approche du Label dans le repérage et l’accompagnement de nouveaux talents.

Chez VYRL Originals et Mass Appeal India, nous encourageons beaucoup de nouveaux talents. Nos équipes sont constamment à la recherche d’artistes talentueux. Avec l’incroyable succès que nous avons démontré sur nos deux sous-labels, nous sommes devenus leur premier choix de label pour presque tous les artistes en Inde. Nous gardons toujours les artistes au centre de tout et faisons de notre mieux pour créer un environnement qui favorise la créativité et aide les artistes à faire de leur mieux. Au cours des dernières années, nous avons construit une équipe incroyable qui travaille comme une extension de l’équipe d’artistes. J’ai toujours pensé qu’en plus d’être le meilleur dans son métier, un artiste doit absolument se démener pour réussir dans cette industrie.

Votre avis sur l’émergence des plateformes de musique en ligne.

Le changement majeur a commencé en 2016, après le lancement de la 4G en Inde. Avec la forte pénétration des smartphones et la disponibilité de données à haut débit au coût peut-être le plus bas au monde, et la prolifération des plates-formes OTT dans les formats audio et audio-vidéo, le comportement des consommateurs a radicalement changé. Les habitudes de consommation ont commencé à devenir à la demande et sur le pouce. Ces plateformes ont également créé de nombreuses opportunités pour les talents à travers l’Inde. Aujourd’hui, la consommation de contenu est devenue omniprésente sur les plateformes audio OTT, vidéo OTT, les réseaux sociaux, les plateformes de courtes vidéos, etc.

