Journée mondiale de la musique : rencontrez l’architecte Guitar Geek qui possède une collection de plus de 60 guitares et amplificateurs vintage

Akshat Bhatt dans son studio de musique

La journée mondiale de la musique est le 21 juin. Il célèbre la musique et les gens qui célèbrent la musique. La musique est une passion qui transcende les frontières et les barrières. Akshat Bhatt, une architecture de profession, possède une collection stupéfiante de plus de 60 guitares et amplificateurs vintage. Qu’il s’agisse de posséder des guitares vieilles d’une époque ou de jouer de celles qui ne font que 5 mm d’épaisseur et qui jouent comme un rêve, vivre avec Akshat peut devenir vraiment rythmé et fort ! Tous ses instruments sont des objets de collection rares et sont très spéciaux pour lui. Il dit que chaque guitare qu’il possède a une histoire à raconter, une histoire qui lui est profondément liée. Ils sont tous uniques et précieux à leur manière. Lors d’une conversation avec Financial Express Online à l’occasion de la Journée mondiale de la musique, Akshat Bhatt a parlé de sa passion indéfectible pour la musique, le design et les guitares et comment il est devenu un artiste et un geek de la guitare. Extrait:

Quand avez-vous découvert votre amour pour la guitare ?

J’ai pris la guitare vers 13 ans, quand nous avons eu la télévision par câble. Avant cela, je jouais de quelques autres instruments, passant d’une guitare hawaïenne au bongo puis au clavier. Je me souviens du premier moment où la guitare a attiré mon attention à ce jour – un clip de Guns N’ Roses passait sur MTV, avec Slash jouant le solo de November Rain. Il se tenait devant une chapelle avec le vent dans ses cheveux – c’était un spectacle absolument glorieux. J’ai tout de suite été fasciné et je me suis dit qu’il fallait que je me procure une guitare.

Donc, j’ai choisi la guitare et la chanson de Guns N’ Roses simplement parce qu’elle avait l’air cool au début. Avec le temps, j’ai découvert d’autres grands comme Van Halen, Steve Vai, Joe Satriani, Dream Theater, Megadeth, et j’ai réalisé que ma première influence (Guns N’ Roses) n’était pas assez bonne. Afin de rattraper le temps perdu, je passais chaque jour quelques heures supplémentaires à m’entraîner au bord de mon lit. Cela a porté mon décompte à une moyenne de 18 heures par jour de gammes répétitives, de modes et de théorie musicale, et a entraîné une perte auditive de 5 dB dans mon oreille droite (c’est là que j’ai utilisé mes moniteurs intra-auriculaires ; je ne peux pas blâmer le batteur).

Quand avez-vous commencé à collectionner des guitares et pourquoi ?

J’ai eu beaucoup de chance – parfois, quand vous voulez quelque chose, tout l’univers conspire pour vous le donner. Plutôt que de les trouver, les guitares me trouvent en fait, souvent à la fin d’une longue chasse à l’oie sauvage. Il y a une guitare que j’ai couru pendant 17 ans, que j’avais vendue à Delhi et retrouvée plus tard en Allemagne. Il y a un instrument que ma mère m’a proposé d’acheter en 1994, que j’ai finalement acheté en 2013 après une guerre d’enchères sur eBay.

Ensuite, il y a d’autres pièces que j’ai trouvées par hasard, comme la Silhouette dont j’ai parlé plus haut. Encore une autre guitare que j’ai vue à Singapour en 2006 a été trouvée par un ami en 2012 dans le même magasin – six ans plus tard, conservée en toute sécurité dans leur coffre-fort.

La plus vieille guitare que j’ai a 15 ans de plus que moi, mais j’ai aussi des pièces aussi fines que 5 mm, qui jouent comme un rêve et qui représentent l’avenir. J’ai environ 80 guitares, amplificateurs, pédales et toutes sortes de choses (essayez de vivre avec moi, ça devient vraiment bruyant) ! Presque tous les instruments que j’ai sont spéciaux. J’en ai trouvé la plupart par hasard dans des magasins ou des foires de guitares au hasard, ou par l’intermédiaire de personnes qui avaient une pièce spéciale et ne connaissaient pas sa valeur.

Pourriez-vous partager une anecdote intéressante sur votre collection de guitares ?

En 2009, j’étais à Hong Kong pour le travail, et sur le chemin du retour, je suis tombé par hasard sur un instrument dont je suis tombé amoureux – une Silhouette 20e anniversaire de Music Man. Je n’ai jamais pensé que je pourrais un jour jouer d’une Silhouette ou même prendre du plaisir à la jouer, mais cela a résonné en moi d’une manière qu’aucun autre instrument n’avait. Le vendeur m’a proposé de me le vendre pour une somme princière, mais il n’a accepté que des espèces en dollars de Hong Kong. Alors qu’un changeur convertissait mes dollars américains, j’ai raconté mon histoire à un ami qui m’a appelé. Elle m’a dissuadé d’acheter la pièce au prix exorbitant parce que j’étais, eh bien, fauché, et j’ai cédé.

J’ai continué mon chemin sans acheter la guitare, hélant un taxi jusqu’à l’aéroport pour retourner à Delhi. Elle m’a rappelé en me disant : « Par contre, on ne vit qu’une fois. C’est quelque chose qui vous passionne vraiment, alors pourquoi n’irez-vous pas chercher la pièce ? » Mais maintenant, j’étais coincé dans le trafic à sens unique, très proche de rater mon vol, alors je ne suis pas revenu en arrière.

Mais je n’arrivais pas à me le sortir de la tête – deux jours plus tard, j’appelais un ami qui s’était rendu à Hong Kong, lui indiquais l’adresse du magasin et le nom du vendeur et lui demandais d’aller le chercher. J’ai également appelé le magasin pour leur parler de mon ami, c’est à ce moment-là qu’ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas lui vendre la guitare car le vendeur principal n’était pas dans le magasin. Mon ami a dû partir pour l’Inde le même jour, donc lui aussi est revenu sans guitare.

Deux ans plus tard, j’étais à Singapour pour assister à la conférence d’un ami. J’ai atterri tôt et j’avais quelques heures à tuer, alors je me suis dirigé vers le Peninsula Plaza pour parcourir quelques guitares. Accrochée au mur d’un magasin, il y avait la même Silhouette du 20e anniversaire. J’étais ravi – j’ai tout oublié de mes plans et j’ai demandé si je pouvais acheter la guitare. Et je l’ai finalement fait – après avoir attendu deux heures que le propriétaire se présente, inspecté la pièce et donné chaque centime que j’avais pour l’acheter. J’ai marché jusqu’à la conférence de mon ami avec la guitare dans les mains et pas de taxi, mais avec un large sourire sur le visage.

Comment vous procurez-vous vos guitares ?

J’ai eu beaucoup de chance – parfois, quand vous voulez quelque chose, tout l’univers conspire pour vous le donner. Plutôt que de les trouver, ce sont les guitares qui me trouvent. Il leur faut des années pour me trouver, m’entraînant souvent dans des poursuites folles. Il y a une guitare que j’ai couru pendant 17 ans, que j’avais vendue à Delhi et retrouvée plus tard en Allemagne. Il y a un instrument que ma mère m’a proposé d’acheter en 1994, que j’ai finalement acheté en 2013 après une guerre d’enchères sur eBay. La plus vieille guitare que j’ai a 15 ans de plus que moi, mais j’ai aussi des pièces aussi fines que 5 mm, qui jouent comme un rêve et qui représentent l’avenir. J’ai environ 80 guitares, amplificateurs, pédales et toutes sortes de choses (essayez de vivre avec moi, ça devient vraiment bruyant) !

Ensuite, il y a d’autres pièces que j’ai trouvées par hasard, comme la Silhouette dont j’ai parlé plus haut. Encore une autre guitare que j’ai vue à Singapour en 2006 a été trouvée par un ami en 2012 dans le même magasin – six ans plus tard, conservée en toute sécurité dans leur coffre-fort.

Presque tous les instruments que j’ai sont spéciaux. J’en ai trouvé la plupart par hasard dans des magasins ou des foires de guitares au hasard, ou par l’intermédiaire de personnes qui avaient une pièce spéciale et ne connaissaient pas sa valeur.

Quel est votre guitariste préféré de tous les temps ?

Pour moi, Eddie Van Halen est le plus grand guitariste de tous les temps. Ron Thal ‘Bumblefoot’ est mon guitariste préféré actuel, tout comme Paul Gilbert, Mattias IA Eklundh et Mika Tyyskä.

Pouvez-vous nous parler de certaines de vos pièces qui vous sont chères ?

La première guitare que j’ai eu, à l’âge de 13 ans, venait d’une société indienne appelée Echo Music qui n’existe plus. Je l’ai eu et je l’ai détruit assez rapidement, sur scène ou en le jouant dans des jam sessions. Le premier vrai instrument que j’ai eu venait d’un drogué – c’était une rare Gibson Les Paul, et je l’ai acheté pour une belle somme à l’époque après avoir supplié et supplié mes parents. C’était un instrument lourd (environ 15 kilos) et c’était mon instrument principal de 1993 aux années 2000 sur lequel j’ai passé mes années de formation à jouer. Je m’asseyais dans un coin et jouais environ vingt heures par jour sur cette guitare. C’était une pièce spéciale pour moi, et bien plus tard, en recherchant l’histoire de cet instrument, j’ai découvert en 2000 qu’il s’agissait d’une pièce très rare et qu’elle avait une grande valeur sur le marché des collectionneurs.

L’acquisition la plus récente que j’ai faite est une Strandberg, une guitare électrique sans tête que j’ai acquise auprès du célèbre luthier Ola Strandberg en Suède. J’y étais un Noël et je l’ai contacté pour lui demander s’il pouvait m’épargner une guitare de son atelier. Il m’a laissé deux guitares dans un magasin de guitares pour les essayer sur le chemin de l’aéroport. J’y suis allé et j’ai eu le privilège d’acquérir une guitare qui m’a été personnellement déposée par Ola Strandberg.

Une autre pièce qui m’est très chère est le Peavey Wolfgang. En 2000, je l’ai découvert par hasard dans un magasin de musique sur Denmark Street à Londres – une version limitée de l’instrument nouvellement conçu que le monde n’avait pas vraiment vu auparavant. C’était aussi naturellement cher, alors je suis passé à autre chose et j’ai parcouru le magasin à la recherche d’une pièce différente. En 2004, j’ai vu une paire de la même guitare à Singapour, mais j’ai à nouveau quitté le magasin sans acheter la guitare.

En 2009, un de mes amis était à Singapour et m’a demandé ce que je voulais, et pour plaisanter, je lui ai demandé de m’acheter cette guitare. Je l’ai dirigée vers le magasin (le magasin Swee Lee dans le complexe de Bras Basah), sachant parfaitement que la guitare n’avait pas été produite depuis de nombreuses années et n’avait donc aucune chance d’y être. Le gérant du magasin n’a pas non plus trouvé la guitare dans son répertoire ! Mais en ouvrant la salle d’écoute, ils ont trouvé un boîtier Peavey noir avec un Peavey Wolfgang en or à l’intérieur, et quelques Post-Its indiquant « Akshat’s Peavey Wolfgang ». C’était un signe que cela devait être – j’ai finalement acheté la guitare que j’ai vue pour la première fois en 2000.

Comment la musique influence-t-elle votre travail d’architecte ?

La musique et l’architecture se côtoient pour moi ; J’ai une salle de musique dans mon studio avec mes guitares disposées sur les murs. Je crois qu’au-delà d’un certain point, vous n’avez pas besoin d’influences extérieures pour vous sentir inspiré. Vous pouvez vous engager dans un dialogue créatif au moment où vous cherchez l’élan pour commencer. Pour moi, la musique est méditative, elle coupe le reste du monde. Je n’écoute pas de musique pour lancer le processus créatif ; c’est devenu une partie de qui je suis.

Quand je grandissais, étudier se limitait à lire quelque chose, puis à le mémoriser et à le régurgiter – on ne vous a jamais demandé de l’analyser ou de le post-rationaliser. La musique m’a permis de développer cette habitude, qui s’est perpétuée dans mon travail d’architecte. L’étude de la musique m’a aussi donné une certaine détermination à atteindre un niveau d’excellence acrobatique dans tout ce que je fais.

J’ai réalisé que mon attitude envers la musique et ma quête d’expression progressive ont été façonnées par mon engagement avec la guitare en tant qu’instrument. Jouer de la guitare m’a conduit au rock progressif et à la musique métal, qui ont également façonné mes opinions socio-politiques. Avant d’étudier formellement l’architecture, j’étudiais déjà la musique et cela m’a donné un aperçu de la façon d’utiliser un langage universel pour créer une expression régionale ou personnalisée. Au fil des ans, cela s’est combiné avec ma formation en architecture pour cimenter mes convictions sur le progrès, l’optimisme, le développement durable et une solide éthique de travail.

Je conçois dans un courant de conscience. C’est comme jouer de la guitare – parfois votre instrument vous parle, parfois c’est votre humeur, parfois c’est votre corps, parfois c’est ce que vous avez entendu, et parfois c’est ce que vous pensez. C’est une réaction à quelque chose.

À quoi ressemblerait votre playlist de réveil idéale ?

i) Sans effort par M. Fastfinger

ii) Passif par un cercle parfait

iii) La Fontaine par Pendule

iv) Grandes vagues bleues par M. Fastfinger

v) Sexe et religion par Steve Vai

vi) Imaginez par un cercle parfait

vii) Combien disent-ils de Van Halen

viii) New Day Rising par les frères Von Hertzen

ix) Creep par Scala & Kolacny Brothers

