Journée mondiale de la nature 28 juillet : Persévérer pour préserver – Il n’y a pas de Plan(et) B

Par Ramnath Vaidyanathan

Depuis longtemps, le monde est confronté à une crise provoquée par la dégradation de l’environnement et le changement climatique. La Journée mondiale de la conservation de la nature, célébrée chaque année le 28 juillet pour sensibiliser à la protection de la nature et à la conservation des ressources naturelles, nous incite à réquisitionner toutes les ressources et à orienter tous nos efforts pour sauver ce petit point bleu que nous appelons la Terre.

La perte et la dégradation des forêts à elles seules représentent actuellement environ 12 pour cent des émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’origine humaine. Près d’un quart des émissions mondiales émanent du secteur foncier dans son ensemble, de l’agriculture, des forêts et d’autres utilisations des terres.

Cependant, lorsqu’il s’agit de préserver la nature, la biodiversité et l’écosystème, il existe un manque de mesures simplifiées de la biodiversité. L’impact est difficile à évaluer, à quantifier et à suivre à un niveau macro. Les initiatives visant à atténuer la perte de la nature et de la biodiversité, régénérer la flore et la faune doivent être géographiquement spécifiques et ciblées localement.

Paris montre la voie

L’Accord de Paris, adopté en décembre 2015, souligne le rôle vital des divers écosystèmes dans la réalisation de la neutralité climatique. L’accord reconnaît l’importance d’écosystèmes sains pour renforcer la résilience et assurer l’intégrité de tous les écosystèmes et la protection de la biodiversité.

L’adaptation basée sur les écosystèmes repose sur un principe simple : prenez soin de la nature, et elle prendra soin de vous.

La restauration des terres fait partie de l’engagement de l’Inde à atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres, une initiative phare de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD).

Selon les estimations, restaurer 350 millions d’hectares de paysages dégradés ou déboisés d’ici 2030 pourrait séquestrer entre un et trois milliards de tonnes de CO2 par an. Ce n’est pas tout; il pourrait également générer environ 170 milliards de dollars par an en autres avantages des écosystèmes.

La dégradation des terres est un sujet de préoccupation majeur en Inde, où l’agriculture contribue largement au produit intérieur brut du pays. Elle est causée par de multiples facteurs, notamment des conditions météorologiques extrêmes, une surculture et une mauvaise gestion des cultures et des sols.

Les écosystèmes marins sont également attaqués par la pollution. Alors que les humains continuent de déverser quotidiennement des pollutions de toutes sortes dans nos océans, le phytoplancton (70 % de l’oxygène atmosphérique provient de ces algues marines) se retrouve sous une pression croissante pour survivre face à l’eutrophisation.

Pendant ce temps, les conflits entre l’homme et la faune, bien que pas nouveaux, sont en augmentation en Inde. Nous devons élaborer des réglementations strictes pour aider à réduire les cas de conflit et les pertes qui en découlent. Avant d’entreprendre des projets d’infrastructure, outre l’étude d’impact environnemental de base, qui est obligatoire, nous devons examiner l’impact des activités prévues sur l’écosystème et créer une étude de base et un plan d’action pour atténuer cet impact sur les espèces locales de plantes et animaux.

Les statistiques ne sont pas seulement déprimantes mais effrayantes. Le changement climatique devrait causer environ 250 000 décès supplémentaires par an entre 2030 et 2050, selon l’Organisation mondiale de la santé. Cela se produit en ce moment, et nos actions actuelles ne sont pas suffisantes pour nous permettre de réparer les dommages déjà causés. En plus de limiter l’utilisation de combustibles fossiles et d’augmenter l’utilisation d’énergie propre, nous devons utiliser le vaste potentiel de la planète pour séquestrer le carbone et considérer l’impact global non seulement sur nous, mais aussi sur notre flore et notre faune avec qui nous partageons cette planète.

Écologiser les entreprises

Alors que la croissance reste toujours au cœur du modèle économique, les entreprises responsables ont adopté l’approche du triple résultat pour gérer les implications sociales, environnementales et financières de leurs actions.

En tant qu’entreprise responsable engagée envers les personnes et la planète aux côtés du profit, Godrej a mis en place une multitude de mesures pour réduire son empreinte carbone. En 2011, le premier ensemble d’objectifs de développement durable, formalisé sous le nom de programme « Good & Green », nous a amenés à regarder vers l’intérieur nos opérations et nos processus et vers l’extérieur nos écosystèmes, notre chaîne d’approvisionnement et nos communautés environnantes. Notre prochaine vision de développement durable sur cinq ans se concentre sur l’élargissement de nos horizons pour couvrir l’ensemble de notre chaîne de valeur, dans laquelle l’un de nos objectifs est de créer une base de référence pour la perte de nature et de biodiversité et de tracer une feuille de route pour l’atténuer.

L’optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour construire un réseau de partenaires durables, le renforcement de la résilience climatique et la transition vers un avenir zéro carbone net sont quelques-uns des objectifs critiques qui doivent être adoptés par l’industrie dans son ensemble.

L’amélioration de l’efficacité énergétique des procédés existants, l’investissement dans les technologies vertes et le passage aux sources d’énergie renouvelables sont au cœur de tous les efforts pour répondre aux ambitions de zéro carbone net. Étant donné que la production et l’utilisation d’énergie représentent les 2/3 des GES dans le monde, un passage aux énergies renouvelables peut aider à réduire les émissions de CO2 liées à l’énergie de près de 70 % d’ici 2050.

La biomasse est un moyen rapide et facile pour l’industrie d’augmenter sa consommation d’énergie thermique renouvelable. Au cours des dernières années, Godrej a remplacé les combustibles fossiles par des briquettes de biomasse pour alimenter la plupart de nos chaudières. Le portefeuille total d’énergies renouvelables de l’entreprise, actuellement de 52 %, devrait atteindre 70 % d’ici 2025. Cependant, nous avons la possibilité de faire plus, mais cela nécessite un changement important dans le paysage réglementaire.

Plus important encore, les organisations doivent devenir plus transparentes dans leurs divulgations sur l’impact de leurs produits sur l’environnement. La diffusion de ces informations contribuera grandement, non seulement à démontrer un engagement réel envers l’environnement et la société, mais aussi à gagner la bonne volonté et la confiance du public.

Le temps des discussions, de la fixation des objectifs et de l’affirmation des engagements est révolu. Ce doit être une décennie d’action et de résultats validés mesurés. Il n’y a pas de deuxième meilleur scénario pour se consoler. Il n’y a pas de Plan(et) B, nous n’avons donc d’autre issue que de sauver celui-ci.

(L’auteur est directeur général, Développement durable, Godrej Industries. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

