Journée mondiale de la photographie 2021 : origine, thème et pourquoi nous célébrons la journée

Journée mondiale de la photographie 2021 : transcendant les frontières du langage, la photographie est un médium qui a une valeur universelle. Alors qu’il existe un débat constant sur la question de savoir si la photographie est un art ou une collection personnelle de souvenirs, le rôle indispensable joué par la photographie dans la documentation de l’histoire et le stockage des souvenirs pour la postérité est incroyable. Initialement, la photographie était considérée comme un support objectif absolu d’enregistrement de la «vérité», mais le manteau d’objectivité a rapidement perdu son éclat car les intellectuels ont prouvé que, comme tout support, la photographie était également sujette à la manipulation, aux stratagèmes et aux machinations de la personne cliquant sur l’image. .

Chaque année, le 19 août, lorsque nous célébrons la Journée mondiale de la photographie, nous avons l’occasion de discuter de ces idées contradictoires associées au médium et de nous souvenir de la contribution positive du médium pour rendre notre monde meilleur. La journée met également l’accent sur l’importance des appareils photo et de la photographie dans nos vies personnelles en documentant les événements mémorables de notre vie sur des pixels.

Origine de la Journée mondiale de la photographie

En ce qui concerne l’origine du médium, elle remonte à 1837, lorsque les Français Joseph Nicéphore Niepce et Louis Daguerre inventèrent le daguerréotype, le tout premier procédé photographique. Deux ans plus tard, en 1839, l’Académie française des sciences proclame officiellement au monde l’invention du daguerréotype. Le gouvernement français de l’époque aurait également acheté le brevet de l’appareil en payant les inventeurs et l’aurait mis gratuitement à disposition pour une utilisation dans le monde entier le 19 août 1839. À partir de ce jour, le 19 août a été célébré comme la Journée mondiale de la photographie. . Initialement, les célébrations se sont concentrées sur l’invention et la merveille de la photographie, mais des décennies plus tard, la journée a commencé à être célébrée pour se souvenir des grands photographes qui ont fait de ce médium un art à travers leur travail et les contributions de la photographie à nos vies.

Avec l’invention de la photographie numérique au milieu du 20e siècle et des téléphones avec appareil photo bon marché, le médium a parcouru un long chemin, passant de la possession des ultra-riches à un médium démocratisé accessible à tous.

