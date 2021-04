Journée mondiale de la santé 2021: engagez-vous à adopter un mode de vie plus sain avec une bonne nutrition

En cette Journée mondiale de la santé, vous pourriez prendre votre santé en main en incorporant des changements mineurs mais percutants à votre mode de vie.

Par Sheela Krishnaswamy,

L’année 2021 suscite un sentiment de gratitude dans la plupart de nos esprits. Certaines réalisations, une vérité dure et des leçons de vie ont été enseignées d’ici 2020 de la manière la plus désagréable. 2021 est l’année qui a fait de chaque petite réalisation une bénédiction. Le dicton séculaire «La santé est la richesse» a un nouveau sens et est extrêmement pertinent à l’époque où nous vivons actuellement. Le thème de la Journée mondiale de la santé de cette année est «Construire un monde plus juste et plus sain».

En cette Journée mondiale de la santé, vous pourriez prendre votre santé en main en incorporant des changements mineurs mais percutants à votre mode de vie. L’un des moyens d’y parvenir est de bien grignoter. Les collations ont généralement une connotation négative dans nos esprits car nous pensons aux collations malsaines comme la pizza, le samosa, les hamburgers, etc. Vous pouvez briser cette spirale en faisant des choix alimentaires éclairés et en grignotant correctement.

Essayez d’incorporer des collations comme les amandes car elles sont une source de 15 nutriments tels que la vitamine E, le magnésium, les protéines, la riboflavine, le zinc, etc. Vous pouvez consommer des amandes de différentes manières! Comme ils sont faciles et rapides à parfumer, ils vont avec à peu près toutes les épices indiennes. Les amandes contiennent des propriétés rassasiantes qui favorisent une sensation de satiété et aident à garder la faim à distance entre les repas. Les amandes sont un excellent ajout à l’alimentation saine d’une personne pour maintenir la santé cardiaque et la glycémie. Selon une étude récente, grignoter des amandes réduisait l’adiposité centrale (graisse du ventre), un facteur de risque de maladie cardiaque bien établi.

Comme il fait actuellement beau dans la plupart des régions de l’Inde, vous pouvez également grignoter des fruits frais de saison comme la pastèque, la grenade, la pomme et le melon. La meilleure façon de les consommer est crue. Une autre excellente suggestion de collation est les bâtonnets de concombre et de poivron. Ils fournissent non seulement de la nutrition mais aussi de l’hydratation.

Deuxièmement, essayez de contrôler votre temps d’écran. Comme la plupart d’entre nous travaillons encore à domicile avec un contact limité avec l’environnement externe, nous devons être conscients du nombre d’heures que nous regardons du contenu en ligne. Vous pouvez peut-être installer une application qui vous indique le nombre d’heures que vous passez sur les plates-formes. Au lieu de regarder quelque chose, vous pouvez arroser vos plantes, emmener votre animal en promenade ou même pratiquer la méditation guidée.

Troisièmement, la frénésie alimentaire est devenue plus courante maintenant et est une source de préoccupation. Au milieu du travail, de la gestion de la famille et du stress lié à la pandémie elle-même, les gens mangent sans réfléchir de la malbouffe ou commandent des repas malsains en ligne. Pour freiner cela, mangez ensemble en famille, ayez des repas sains cuisinés à la maison. Il est important d’avoir une alimentation saine et équilibrée qui comprend des fruits, des légumes et des noix comme les amandes, les grains entiers et les légumineuses.

Enfin, trouvez des façons intelligentes de faire de l’exercice et d’intégrer l’activité physique à la maison. Vous pouvez pratiquer le Suryanamaskar le matin, faire des burpees, des sauts avec des sauts, des pompes, des redressements assis le soir. Essayez de vous promener pendant environ 20 minutes après le dîner (suivez le protocole nécessaire de port de masques et maintenez la distance physique). Vous pouvez rendre votre routine d’entraînement intéressante en faisant du cardio 3 jours par semaine et du yoga pour le reste de la semaine ou même en les alternant en fonction de votre intérêt et de vos capacités physiques.

S’adapter à un mode de vie plus sain est toujours un processus. Un processus qui a besoin de dévouement et de choix intelligents. Ne soyez pas très dur sur vos choix alimentaires, rappelez-vous que le progrès est important et non la perfection!

(L’auteur est un consultant en nutrition et bien-être. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

