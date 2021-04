Journée mondiale de la santé 2021: pourquoi la santé est importante et comment la protéger

Vous êtes-vous déjà demandé à quel point une bonne santé est essentielle pour vivre selon vos propres conditions?

L’année 2020 est un témoignage déchirant du fait que nous ne pouvons plus ignorer de prendre soin de notre santé. Alors que la pandémie de coronavirus (COVID-19) a ravagé le monde et continue d’affecter les vies et les moyens de subsistance, c’est un réveil indispensable que la santé est vraiment une richesse et doit être sauvegardée à tout prix.

Avec la Journée mondiale de la santé, c’est un excellent moment pour se rappeler que «Construire un monde plus juste et plus sain», qui est également le thème de la journée cette année, commence par vous et vos actions.

Pourquoi une bonne santé est importante

Vous êtes-vous déjà demandé à quel point une bonne santé est essentielle pour vivre selon vos propres conditions? Nous avons tous des rêves différents à réaliser et des objectifs de vie à atteindre. Qu’il s’agisse de courir un marathon complet ou d’explorer le monde, ou de créer de précieux souvenirs avec des amis et des familles, notre poursuite des objectifs de vie est ce qui nous permet de continuer.

Un corps et un esprit sains sont essentiels pour atteindre tout cela

Dans nos vies trépidantes avec un stress constant, de l’anxiété et des habitudes malsaines, la santé passe souvent au second plan. Sauter des séances d’entraînement, chercher de la malbouffe plutôt que des aliments nutritifs, perturber le sommeil en regardant nos émissions préférées, alors que celles-ci peuvent offrir un confort temporaire, les conséquences à long terme sur votre corps peuvent être désastreuses. Les mauvaises habitudes comme le tabagisme, les crises d’alcool, une baisse des activités physiques, les nuits tardives à lésiner sur le sommeil et les mauvaises habitudes alimentaires sont les principales causes de l’obésité, de la mauvaise santé oculaire, des maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les problèmes cardiovasculaires, l’hypertension, le cancer, et plus. De plus, il y a une épidémie de diabète en Inde, que l’on appelle à juste titre la capitale mondiale du diabète. Selon la Fédération internationale du diabète, l’Inde compte près de 77 millions de diabétiques, et ce nombre est en augmentation, notamment grâce à nos mauvais choix de mode de vie.

Il est toujours essentiel de se rappeler que la santé holistique signifie également prendre soin du bien-être de votre corps et de votre esprit. Les cas de dépression, d’anxiété et d’autres troubles de santé mentale ont augmenté dans le monde, que la pandémie de COVID-19 n’a fait qu’exacerber. Par conséquent, alors que nous nous efforçons de gérer nos vies en raison de la pandémie, prendre soin de votre santé mentale et de votre bien-être émotionnel est plus important que jamais. Les problèmes de santé récurrents peuvent non seulement perturber votre vie, mais également faire des ravages chez vos proches. Avec la hausse des coûts des soins de santé, les traitements médicaux peuvent épuiser considérablement vos économies et même vous mettre en faillite.

Comment commencer à prendre soin de votre santé

Contrairement à la croyance populaire, une bonne santé est plus qu’une simple perte de poids. Cela comprend l’engagement envers la santé de la personne dans son ensemble, ce qui implique de prendre soin de votre bien-être émotionnel et physique. Il n’y a pas d’approche unique du bien-être général; il doit être personnalisé selon vos besoins.

Avec Internet plein d’informations, d’opinions et de points de vue souvent contradictoires sur la santé et la nutrition, faire des choix de mode de vie sains peut être assez déroutant au début. Cependant, vous pouvez adopter quelques habitudes saines qui peuvent faire une grande différence dans votre vie:

# Adoptez une alimentation saine: Manger plus sainement ne signifie pas sacrifier le goût ou abandonner complètement vos aliments préférés. Une alimentation saine peut signifier faire des choix alimentaires durables qui fonctionnent pour vous à long terme, avec parfois des crises de boulimie. Une alimentation saine peut vous garder plus énergique, renforcer votre immunité et vous protéger de nombreuses maladies infectieuses et autres complications de santé à l’avenir.

# Obtenez un peu de mouvement: De la perte de poids, de l’augmentation de la sérotonine, de l’amélioration du métabolisme à l’augmentation des niveaux d’énergie, les bienfaits de l’exercice sont multiples et les bienfaits de l’exercice pour votre santé mentale sont également prouvés – il peut vous aider à mieux dormir, réduire le stress et l’anxiété, renforcer l’estime de soi et la confiance. Vous devez vous engager à changer votre mode de vie sédentaire et à ajouter de l’exercice à votre routine. Il n’est pas nécessaire que ce soit quelque chose de trop fatigant au départ; même une marche rapide de 30 minutes par jour peut être un bon point de départ vers une vie saine.

# Donner la priorité au sommeil: Une bonne nuit de sommeil est essentielle pour rester mentalement vif, concentré et maintenir une bonne santé physique. Obtenir 7 à 8 heures de sommeil par jour peut non seulement vous aider à perdre du poids, mais également améliorer votre humeur, augmenter votre productivité et vos performances physiques, réduire l’inflammation et améliorer votre immunité.

# Prenez soin de la santé de toute la personne: Tout comme un corps sain, un esprit sain et sain est essentiel pour bien vivre. Une mauvaise santé mentale a non seulement des effets réels et visibles sur votre corps en augmentant les risques de diverses maladies telles que le diabète et les accidents vasculaires cérébraux, mais elle peut également avoir un impact négatif sur tous les aspects de notre vie. La recherche d’une aide professionnelle est essentielle pour prendre soin de votre santé mentale. Il existe de nombreuses ressources en ligne fiables pour demander de l’aide et de la documentation pour vous informer ou informer un être cher sur cette question. Cela ne résoudra peut-être pas vos problèmes du jour au lendemain, mais c’est une étape essentielle pour vivre une vie plus épanouissante.

# Consultez un professionnel si nécessaire: Vous pouvez faire des choix simples et sains pour votre style de vie, mais vous devrez peut-être consulter un professionnel si nécessaire, surtout si vous apportez des changements radicaux ou si vous avez un problème de santé sous-jacent comme le diabète, le cancer ou des maladies cardiaques. Des médecins qui peuvent vous aider à comprendre vos problèmes de santé aux nutritionnistes qui peuvent vous aider à manger en fonction des besoins de votre corps en passant par les entraîneurs de fitness agréés qui peuvent vous aider à créer un programme d’exercice personnalisé pour vous, il est parfois préférable de demander l’aide d’un professionnel pour créer une santé personnalisée. plan de vie qui fonctionne pour VOUS.

Soyez assuré pour une tranquillité d’esprit totale et accédez à des soins de santé de qualité

Un mode de vie sain n’est souvent pas suffisant pour vous protéger des maladies ou des accidents. Parfois, la vie vous lance une balle courbe. Vous devez être préparé à ces urgences pour vous assurer, à vous ou à un être cher, de recevoir un traitement médical de la meilleure qualité sans compromis, malgré la hausse des coûts médicaux. Les urgences médicales font partie de la vie, une couverture d’assurance maladie complète est donc indispensable pour vivre une vie plus saine. La pandémie du COVID-19 témoigne de l’importance d’avoir une assurance maladie adéquate comme une nécessité pour toute une vie de santé et de sécurité financière.

Alors, en cette Journée mondiale de la santé, commençons notre parcours santé et engageons-nous à vivre la meilleure qualité de vie en faisant des choix de mode de vie responsables, sensés et sains qui peuvent nous aider à vivre plus longtemps et mieux! Après tout, Health Hai Toh Life Hai!

(Par Priya Deshmukh Gilbile, chef de l’exploitation, ManipalCigna Health Insurance Co Ltd)

