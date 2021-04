Journée mondiale de la santé: Amélioration des compétences des médecins pour un avenir en meilleure santé

L’espace éducatif tire également parti de cette transformation virtuelle et fournit des communautés d’apprentissage en ligne viables qui peuvent compléter l’approche traditionnelle en face à face.

Par Abhishek Ghosh,

Dans le passé récent, l’éducation en ligne a pris un élan constant, et maintenant elle est sur le point d’entrer dans la culture d’apprentissage traditionnelle. C’est le pouvoir transformateur d’Internet et de la numérisation au travail, qui a conduit à la naissance d’un monde virtuel où les gens sont engagés pour de multiples raisons allant des buts professionnels, éducatifs et commerciaux aux loisirs. L’espace éducatif tire également parti de cette transformation virtuelle et fournit des communautés d’apprentissage en ligne viables qui peuvent compléter l’approche traditionnelle en face à face.

Apprentissage en ligne dans la profession médicale

L’éducation en ligne, en particulier l’apprentissage par les pairs en ligne, est également adoptée pour faciliter l’enseignement et le mentorat dans la profession médicale. On constate que les outils d’aide à l’éducation en ligne peuvent élargir les perspectives des enseignements cliniques et que ces perspectives peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins individuels des professionnels de la santé qui peuvent avoir des engagements variés. Il s’agit d’une approche dynamique qui prend en compte la nature occupée des médecins praticiens.

Il est bien connu que les médecins praticiens sont répartis dans tout le pays, y compris dans des endroits éloignés, ce qui rend impossible de rassembler les membres sous un même toit et de diffuser des informations sur les nouvelles sciences médicales En fait, la limitation géographique est un facteur majeur identifié comme un écart dans l’enseignement médical. Et c’est là que le mode d’apprentissage en ligne entre en scène pour offrir une alternative dynamique. Cela dit, le modèle en ligne est une solution prometteuse car il supprime les limites géographiques et rassemble les gens sur une interface virtuelle, peu importe où ils résident. Étant donné le besoin constant des médecins de se tenir au courant des nouvelles sciences médicales, l’apprentissage en ligne change la donne.

Fournir des solutions alternatives

Dans une large mesure, il est possible de combler le déficit d’apprentissage en tirant parti de plates-formes ou de communautés d’apprentissage virtuelles. Jusqu’à il y a quelques années, les connaissances et les expériences d’apprentissage pour les professionnels de la santé n’étaient disponibles que via des formats physiques tels que des conférences médicales, des interactions individuelles avec des représentants médicaux, etc. Mais maintenant, avec l’avènement d’Internet, c’est possible. pour fournir du matériel d’apprentissage et faciliter les interactions grâce à des formats faciles à utiliser en ligne.

Dans l’état actuel des choses, une vaste gamme d’informations médicales, les meilleures procédures mondiales et les études de cas peuvent être regroupées sous un même toit et mises à disposition via des formats simplifiés tels que des webinaires, des vidéos d’experts, des articles de journaux, des podcasts et une foule d’autres faciles à consommer. formats.

Tout ce que les apprenants / praticiens ont à faire est simplement de passer au crible le vaste pool d’informations compilées par des experts du domaine à travers le monde pour mieux s’informer et renforcer leur expertise en termes de diagnostic et de traitement, améliorant ainsi les résultats pour les patients. Fait intéressant, ce potentiel permet la création de plates-formes en ligne qui faciliteront une solution d’apprentissage très efficace qui rassemblera les professionnels de la santé du monde entier dans une communauté en ligne étroitement unie. En tant que tel, il peut y avoir la possibilité d’une mise à niveau des compétences et des connaissances parmi les professionnels de la santé utilisant un contenu multiformat. Et en mettant l’accent sur des vidéos d’experts hautement compréhensibles, de telles initiatives contribueront grandement à améliorer les connaissances sur le terrain et à combler les lacunes d’apprentissage.

Renforcement des compétences des médecins – Besoin de l’heure

À cette fin, s’il y a une chose qui peut résoudre les défis d’apprentissage posés par les limites géographiques, c’est une plate-forme numérique sur laquelle les médecins du monde entier peuvent s’inscrire pour apprendre auprès d’experts qui fourniraient un contenu de premier ordre au quotidien. . C’est-à-dire qu’une telle plate-forme sera liée aux meilleures universités internationales, associations, organismes médicaux et experts en la matière.

Il est intéressant de noter que de telles initiatives sont attirées et sont visibles sous la forme de start-ups dont les activités tournent essentiellement autour de l’intégration d’experts en la matière et d’apprenants afin de fournir un point d’interaction pour les deux segments. Ces réseaux d’apprentissage en ligne pourraient radicalement conduire à la démocratisation des connaissances et faciliter le développement des compétences des médecins qui doivent se perfectionner et se réinventer pour rester pertinents.

(L’auteur est directeur et cofondateur de MediSage. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.