Journée mondiale de la santé environnementale 2021 : histoire, importance et thème cette année

Le slogan du 26 septembre de l’année dernière était « Santé environnementale, une intervention clé de santé publique dans la prévention des pandémies de maladies » (Photo : .)

La Journée mondiale de la santé environnementale est célébrée chaque année le 26 septembre. Comme chaque année, cette année également, nous avons un thème pour célébrer cette journée. Le thème de cette année est « Donner la priorité à la santé environnementale pour des communautés plus saines dans le cadre de la reprise mondiale ». La journée devient doublement importante à cette période de l’année où le monde se remet de la crise actuelle du COVID-19. Le thème de cette année est issu du « Manifeste pour un rétablissement sain du covid-19″, publié par l’Organisation mondiale de la santé le 26 mai 2020. Le thème est basé sur six idées clés.

Dans des moments comme celui-ci, la main-d’œuvre en santé environnementale devient le point sur lequel il faut plus que jamais insister. Cette journée a été lancée par le Conseil de la Fédération internationale de la santé environnementale en 2011, lors d’une réunion en Indonésie ce jour-là. Basée à Londres, l’IFEH a été créée en 1986. Elle se compose de 44 États membres et vise à sensibiliser à la santé de l’environnement.

Susana Paixao, directrice de l’IFEH, avant la Journée mondiale de la santé environnementale 2021, a déclaré qu’« il est nécessaire que le monde comprenne le lien intégral que partagent l’environnement, la santé et l’économie. Et par conséquent, il devient important pour nous de rester investis dans la santé et la récupération verte de l’environnement. Cela peut être fait avec le soutien des communautés, le soutien du personnel de santé environnementale et avec l’aide de la collaboration avec notre organisation. C’est ainsi qu’a été choisi le thème de cette année ».

