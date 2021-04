Journée mondiale de la santé: la charge croissante des MNT est inquiétante, selon l’étude Apollo Hospitals

La Journée mondiale de la santé 2021 est aujourd’hui. Image représentative / Pixabay

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé, le mercredi 7 avril, le groupe des hôpitaux Apollo a dévoilé les conclusions d’un rapport sur la «santé de la nation» qui a examiné les tendances au cours des deux dernières décennies. Pour en parler et partager leur lecture des développements, la haute direction des hôpitaux Apollo dirigée par son fondateur et président, le Dr Prathap C. Reddy, a tenu une conférence de presse en ligne mercredi soir. Un aspect inquiétant que l’étude semble avoir mis en évidence était une augmentation constante des maladies non transmissibles (MNT) et elle indique: «La contribution des MNT en tant que principales causes de décès en Inde est passée à 64,9% par rapport aux maladies transmissibles, aux causes maternelles et autres qui sont tombées à 25%. »

Répondant à une question de Financial Express Online sur l’impact de la pandémie sur le nombre de cas de maladies non transmissibles, à la fois l’année dernière et en suivant les premières tendances du cycle actuel, le Dr Anupam Sibal, directeur médical du groupe Apollo Hospitals Group, a déclaré: difficile à quantifier mais on peut dire que les chiffres ont augmenté. C’est un aspect avec lequel nous luttons chaque semaine dans notre écosystème pour voir des conditions que nous aurions dû idéalement gérer il y a six mois, mais qui nous arrivaient maintenant. Par exemple, nous avons vu des personnes atteintes de cancer où elles avaient peur de se rendre à l’hôpital pendant le COVID et une bosse a été ignorée pour se rendre compte que si cette bosse avait été ramassée plus tôt et une chirurgie corrective effectuée, la propagation du cancer aurait pu être contenue. Et, nous avons vu cette tendance dans d’autres catégories de maladies comme les maladies cardiaques par exemple. Même les patients diabétiques et ceux souffrant d’hypertension ne font pas leur bilan de santé. »

Il dit, «le résultat est que les maladies non transmissibles (MNT), qui sont si importantes, en raison de la peur du COVID, sont passées au second plan, entraînant de graves conséquences à cause de cette négligence. Cela nous inquiète vraiment », dit-il. Mais ensuite, ajoute-t-il également: «Nous avons vu cela l’année dernière, mais lorsque le nombre de COVID a commencé à diminuer et que les patients ont commencé à reprendre confiance pour visiter les hôpitaux et nous espérons que cela continuera et que les MNT ne seront pas négligées.

Ce que fait maintenant les hôpitaux Apollo, c’est essayer de voir comment l’intelligence artificielle et l’analyse des mégadonnées peuvent aider à prédire les risques et à prévenir les MNT. Compte tenu de la pandémie, cela est également important car les personnes atteintes de MNT telles que le diabète, les maladies cardiaques, l’hypertension, les maladies rénales chroniques et les maladies chroniques du foie ont un risque de mortalité plus élevé dû au COVID-19.

Appelant les gens à donner la priorité à leurs problèmes de santé et à être déterminés à rester en bonne santé, le Dr Prathap C Reddy, président du groupe des hôpitaux Apollo, déclare: «même avant le début de la pandémie, nous avons fait face à une perte de vies inacceptable en raison de maladies non transmissibles (MNT). L’épidémie silencieuse de maladies non transmissibles était évidente, les maladies non transmissibles étant à l’origine de 40% de tous les séjours à l’hôpital. Cependant, face à la pandémie de COVID-19, les données de notre rapport Health of the Nation ont clairement montré que nous avons laissé filer une autre épidémie, l’épidémie de MNT – dont nous commençons déjà à voir l’impact autour de nous. Nous pouvons vaincre les MNT ensemble en tant que pays, seulement si chacun d’entre nous prend sa santé au sérieux. »

Parlant de sa nouvelle offre visant à aider les gens à connaître leurs risques en utilisant, le Dr Reddy a annoncé le lancement de l’initiative ProHealth d’Apollo. Il a déclaré: «Apollo ProHealth est un programme de gestion de la santé personnalisé proactif soutenu par une technologie de pointe – diagnostics avancés, intelligence artificielle et algorithmes prédictifs – pour vous aider à identifier votre risque pour la santé. Il vous encourage à rester sur la voie du bien-être jusqu’à ce que vos objectifs de santé soient atteints. Avec Apollo ProHealth, nous espérons changer le paradigme du bilan de santé d’une longue liste de contrôle de tests à une conversation significative avec le médecin sur l’état de votre santé, avec un plan complet pour vous rendre en meilleure santé demain qu’aujourd’hui.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.